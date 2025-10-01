Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
Флаги России водрузили над Вербовым в Днепропетровской области
Штурмовые подразделения 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» водрузили российский флаг над населенным пунктом Вербовое в Днепропетровской области, сообщили Минобороны.
Как сообщили в Telegram-канале ведомства, во время боев под контроль российских войск перешло более 10 кв. км территории.
В сообщении говорится, что военнослужащие группировки «Восток» продолжают наступление, вытесняя противника из укрепленных позиций. Военные ведут бои за освобождение территорий в Запорожской и Днепропетровской областях.
Минобороны РФ подчеркивает, что действия российских подразделений позволяют расширять подконтрольную территорию и укреплять позиции на новых рубежах.
Напомним, 1 октября подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Вербовое в Днепропетровской области.
Накануне российские войска освободили Северск Малый в ДНР. За день до этого они освободили Кировск в ДНР, а также Шандриголово на севере ДНР.