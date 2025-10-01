Флаги России водрузили над Вербовым в Днепропетровской области

Военно-транспортный самолет обстрелян в Германии

Tекст: Ольга Иванова

Неизвестные лица обстреляли военно-транспортный самолет C-130 пиротехническим средством в районе города Целле, сообщает Spiegel со ссылкой на полицию и источники в бундесвере. Инцидент произошел 26 сентября вскоре после взлета самолета с военной авиабазы. По словам издания, пилоты заметили вспышку и услышали хлопок, после чего немедленно сообщили о случившемся диспетчерской башне, пишет РИА «Новости».

В бундесвере указали, что самолет был обстрелян, предположительно, новогодней ракетой, однако никаких повреждений воздушное судно не получило. Военные патрули и полиция оперативно обследовали территорию вокруг авиабазы, в том числе с помощью собаки, но ни взрывчатых веществ, ни подозреваемых обнаружить не удалось.

Журнал подчеркивает, что ракета была запущена на расстоянии более 500 метров от самолета, угрозы летательному аппарату фактически не было. Тем не менее полиция начала расследование по статье об опасном вмешательстве в воздушное движение и рассматривает случившееся как возможное целенаправленное действие, поскольку атака произошла днем.

Отмечается, что самолеты C-130 используются в том числе для доставки гуманитарной помощи из Германии в сектор Газа. Ранее в стране обсуждался вопрос о запрете частного использования пиротехники на фоне многочисленных происшествий в новогодние праздники – соответствующую петицию поддержали более 1,1 млн человек.

