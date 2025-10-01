Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
СГБ Грузии задержала члена партии Саакашвили за призывы свергнуть власть
Депутат Тбилисского заксобрания, один из лидеров саакашвилевского «Единого национального движения» Звиад Куправа задержан в среду СГБ Грузии за публичные призывы к свержению власти 4 октября, в день местных выборов, заявил на брифинге первый заместитель руководителя Службы госбезопасности Лаша Маградзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Накануне Куправа в соцсетях распространил видеообращение с призывом «сорвать российскую спецоперацию», как радикалы называют выборы.
Также Куправа сообщил, что группы сторонников оппозиции 4 октября будут передвигаться по Тбилиси с целью сорвать голосование на избирательных участках, что «приведет к принципу домино» и отмене голосования в целом.
При задержании он оказал сопротивление сотрудникам СГБ, отметил Лаша Маградзе.
Ранее в сентябре СГБ задержала председателя политсовета «ЕНД» Левана Хабеишвили.