Песков сообщил о невозможности подготовки встречи России и Украины

Tекст: Ольга Иванова

О невозможности приготовления контактов России и Украины на высшем уровне сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, на данный момент в переговорном процессе возникла пауза, а Киев не спешит возобновлять обсуждение и реагировать на предложения России.

Песков подчеркнул: «Вы знаете, что сейчас возникла в переговорном процессе пауза. Именно переговорный процесс на экспертном уровне способен подготовить контакты на высшем уровне».

По словам представителя Кремля, Москва не может готовить встречу с украинской стороной, поскольку Киев не проявляет желания продолжать стамбульский процесс, не отвечает на переданные проекты документов и не реагирует на предложения о создании трех рабочих групп. Он отметил, что встречи на высшем уровне не должны становиться самоцелью, так как для решения комплексных вопросов важна предварительная экспертная работа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине были приостановлены из-за отказа Киева продолжать диалог.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил наличие «хорошего предложения по Украине», обсуждавшегося на Аляске и переданного Дональду Трампу для рассмотрения в Вашингтоне

Песков заявил, что динамики в вопросе переговоров между Россией и Украиной нет, как и ответа на предложения контактной группы после третьего раунда в Стамбуле.



