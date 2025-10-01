Кремль спрогнозировал обсуждение во всем мире выступления Путина на «Валдае»

Песков: Выступление Путина на «Валдае» будет обсуждаться во всем мире

Tекст: Вера Басилая

Песков отметил, что речь главы государства на заседании клуба «Валдай», как и в предыдущие годы, станет событием, которое будут обсуждать и анализировать во всем мире, передает ТАСС.

«Это его ежегодное традиционное выступление. Без преувеличения, во всем мире это выступление ждут с нетерпением», – заявил Песков.

Он также заявил, что содержание речи Путина не зависит от сиюминутной конъюнктуры и не переписывается из-за текущих событий. Песков добавил, что президент традиционно выступает с концептуальными заявлениями, которые не подвергаются изменениям под влиянием внешней обстановки.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин примет участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября.

Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил о намерении пообщаться с президентом России Владимиром Путиным во время форума «Валдай» в Сочи.