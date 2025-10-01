Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
Кремль спрогнозировал обсуждение во всем мире выступления Путина на «Валдае»
Песков: Выступление Путина на «Валдае» будет обсуждаться во всем мире
Президент России Владимир Путин 2 октября обратится к участникам 22-го заседания клуба «Валдай» с ежегодной программной речью, за которой будут внимательно следить во всем мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что речь главы государства на заседании клуба «Валдай», как и в предыдущие годы, станет событием, которое будут обсуждать и анализировать во всем мире, передает ТАСС.
«Это его ежегодное традиционное выступление. Без преувеличения, во всем мире это выступление ждут с нетерпением», – заявил Песков.
Он также заявил, что содержание речи Путина не зависит от сиюминутной конъюнктуры и не переписывается из-за текущих событий. Песков добавил, что президент традиционно выступает с концептуальными заявлениями, которые не подвергаются изменениям под влиянием внешней обстановки.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин примет участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября.
Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил о намерении пообщаться с президентом России Владимиром Путиным во время форума «Валдай» в Сочи.