Захарова отреагировала на «беседы» Навроцкого с духом Пилсудского

Захарова: Навроцкому стоило до выборов рассказать о своих беседах с духом Пилсудского

Tекст: Вера Басилая

Захарова заявила, что президенту Польши Каролю Навроцкому следовало бы заранее рассказать избирателям о своих регулярных «беседах» с духом Юзефа Пилсудского, передает радио Sputnik.

Захарова подчеркнула, что подобная ситуация «не является адекватной ни в одной из парадигм».

«Если ты идешь на выборы, ты выставляешь в качестве лота себя, свои взгляды, реноме, опыт, возможности, этику, философию. Этот лот потом разыгрывается, как на аукционе, люди покупают или не покупают за свои голоса тот товар, который им был предложен», – заявила Захарова.

Захарова пояснила, что Навроцкому стоило заранее рассказать о своем «общении» с Пилсудским, чтобы избиратели могли задать соответствующие вопросы – например, как часто происходят такие «контакты» и какие решения после них принимаются. По ее словам, обсуждать такие вещи нужно до выборов, иначе это выглядит как сокрытие важных фактов.

Официальный представитель МИД РФ выразила мнение, что общение главы государства, находящегося рядом с Россией, с «духами Пилсудского» не может считаться нормальным явлением. «Общение» главы натовского государства, которое находится в непосредственной близости с Россией, «с так называемыми духами Пилсудского ни в одной из парадигм не является нормальным, адекватным, считает дипломат.

Захарова добавила, что такие люди позволяют себе высказывать претензии к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, и сравнила ситуацию с заявлениями экс-президента США Джо Байдена о «видениях» умерших коллег.

Дипломат также иронично предположила, что Навроцкий может выбрать в качестве «партнера по диалогу» Ивана Сусанина, заметив, что Польша как католическая страна сохраняет религиозные традиции, а подобные откровения требуют разъяснения внутри церкви.

Напомним, Навроцкий рассказал, что регулярно беседует с духом маршала Юзефа Пилсудского.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова обратила внимание на видеозапись с Навроцким, который положил себе в рот неизвестное вещество на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Навроцкий заявил, что начал употреблять снюс два года назад по совету коллег из спецслужб и никогда не курил сигареты.