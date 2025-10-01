Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.4 комментария
Рогов сообщил о входе российских войск в село Вербовое
Российские войска ведут бои за освобождение села Вербовое на юге Днепропетровской области, активно продвигаясь в направлении Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, российские военные вошли в село Вербовое на юге Днепропетровской области, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что в населенном пункте идут ожесточенные бои за контроль над территорией.
Он сообщил: «Наши войска продолжают наступление на этом участке фронта и зашли в Вербовое. Идут бои за освобождение села, российские штурмовые группы активно продвигаются вперед. Инициатива – в руках наших ребят».
Село Вербовое расположено западнее Степового, об освобождении которого Министерство обороны России информировало 27 сентября. Оба населенных пункта находятся вблизи границы с Запорожской областью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области. В ходе освобождения Сосновки были уничтожены около двух рот украинских военных. Подполье сообщило о поражении ряда военных объектов ВСУ в Днепропетровской области.