Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
ВСУ перебросили батальон «Кратос» БПЛА в Сумскую область
Украинские военные усилили группировку на сумском направлении, доставив дополнительное подразделение беспилотных летательных аппаратов, включая батальон «Кратос», сообщили в российских силовых структурах.
Оперативные подразделения ВСУ были переброшены на Сумское направление, пишет РИА «Новости». По данным российских силовых структур, речь идет о ротации с покровского, харьковского и краснолиманского направлений. В частности, в Сумскую область переброшены батальон беспилотных систем 142-й отдельной механизированной бригады с покровского направления, а также 22-й отдельный батальон БПЛА «Кратос» с харьковского направления. Дополнительно на это направление направлен взвод беспилотных летательных аппаратов 119-й отдельной бригады территориальной обороны с краснолиманского направления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ перебросили женские расчеты БПЛА на сумское направление. Элитные подразделения ВСУ ранее также были переброшены на это направление. Полк связи ВВС Украины перевели в штурмовики под Сумами.