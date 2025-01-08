В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.8 комментариев
Байден задумался о помиловании критиков Трампа
Байден допустил помилование критиков Трампа до инаугурации нового президента
Президент США Джо Байден рассматривает возможность превентивного помилования некоторых критиков Дональда Трампа, включая республиканку Лиз Чейни и бывшего директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.
Джо Байден в интервью USA Today заявил, что рассматривает возможность превентивного помилования ряда лиц, ранее критиковавших избранного президентом Дональда Трампа. Среди возможных кандидатов на помилование называются республиканка Лиз Чейни и бывший директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Байден отметил, что решение о помиловании зависит от того, каких людей Трамп назначит на ключевые посты.
Байден также напомнил о своей встрече с Трампом в Белом доме в ноябре, где пытался убедить его не заниматься сведением счетов. Байден подчеркнул, что окончательное решение о помиловании еще не принято и не стал уточнять, кого именно это касается.
Дональд Трамп ранее назначил Кэша Патела на должность главы Федерального бюро расследований, который выразил готовность провести разбирательства против критиков Трампа.
Стало известно, что в начале декабря Байден подписал распоряжение о помиловании своего сына Хантера, несмотря на ранее данные обещания этого не делать. Данный акт касается периода с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года и включает два судебных разбирательства в штатах Делавэр и Калифорния. Дональд Трамп назвал это решение злоупотреблением полномочиями.
Между тем президент России Владимир Путин признался, что не осуждает Джо Байдена за помилование сына Хантера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп назвал заключенных, которым Джо Байден предоставил помилование, «везучими душами» и пожелал им «катиться в ад», раскритиковав это решение действующего президента.
Между тем Шеннон Агофски и Лен Дэвис отказались от замены смертного приговора на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение, посчитав это юридически невыгодным.