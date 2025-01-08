Зурабишвили решили предоставить стипендию Киссинджера

Эксперт объяснил рекордное истощение запасов газа в Европе

Эксперт Юшков: Украина спровоцировала рекордное истощение запасов газа в Европе

Tекст: Андрей Резчиков

«Отбор газа из европейских хранилищ увеличился после запрета Украины на транзит российского газа по своей территории. Только в прошлом году через Украину прошло более 16 млрд кубов. Соответственно, 2-3 млрд кубов можно перекинуть на «Турецкий поток», а остальные 11-13 никуда не перенаправить», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

Собеседник напомнил, что еще в декабре Россия ежесуточно поставляла в Европу через Украину 42,4 млн кубов газа. «Теперь европейцы достают эти объемы из подземных хранилищ, потому что альтернативного источника газа они не нашли, – продолжил спикер. – Постепенно страны, которые получали газ через Украину, найдут альтернативу, но пока этого не произошло, поэтому европейцы стали еще быстрее проедать запасы из хранилищ».

Если отбор газа начался еще в ноябре, когда заполненность хранилищ составляла 96%, «то сейчас мы подходим к 70%». «Речи о том, что европейцам не хватит газа, не идет. Но главный вопрос заключается в цене газа. А цены растут с декабря. В итоге мы видим ценник под 550 долларов США за тысячу кубометров. Если морозы усилятся, то рост цен продолжится – до 700, 800 и 900 долларов. Все зависит от погоды», – пояснил экономист.

По словам Юшкова, с началом отопительного сезона европейцы встали перед выбором – либо отбирать газ из хранилищ, либо конкурировать за сжиженный природный газ (СПГ). «Им было выгоднее доставать газ из собственных хранилищ, а не конкурировать с азиатами за СПГ. Но с этого года добавилась проблема отсутствия транзита российского газа через Украину. Все вместе это ускорило темпы изъятия газа. Каждая новость о снижении запасов газа порождает скачок цен, потому что это нервирует рынок», – добавил спикер.

При этом Юшков отметил, что последние годы практически все объемы российского СПГ тоже идут на европейский рынок. «В ЕС нет запрета на импорт российского СПГ, поэтому европейские компании с удовольствием берут его в полном объеме. Если бы продолжался транзит газа через Украину, то российский СПГ все равно шел бы на европейский рынок, потому что это не один и тот же газ», – отметил собеседник.

Тем не менее России выгоднее продавать трубопроводный газ, потому что Газпром платит за его добычу налоги (НДПИ) и затем транспортную пошлину, перечисляя 30% рыночной стоимости газа в бюджет. «А СПГ не имеет экспортной пошлины, действуют льготы на НДПИ, поэтому такая продажа газа не так выгодна государству», – пояснил спикер.

Все это показывает, что европейский бизнес хочет получать российский газ и сохранить контракты, подчеркивает экономист. «Заявлять о том, что в ЕС обойдутся без российского газа, могут только в Брюсселе, который не несет никакой ответственности за экономическую ситуацию в странах Европы, а компании и национальные правительства бьются за возможности покупать российский газ», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

Что касается заявлений отдельных стран о том, что Украина, перекрыв транзит российского газа по своей территории, нарушает соглашение об ассоциации с Евросоюзом, то они в первую очередь вызваны ростом цен на топливо. «Страдает вся Европа, а не только Венгрия, Австрия или Словакия. Даже если европейская страна не покупает российский газ, то цена на бирже все равно выросла, будь то норвежский газ, СПГ из Алжира или Азербайджана. Цена любых поставок определяется из биржевых котировок, которые пошли вверх. Поэтому Украина навредила всей Европе», – добавил Юшков.

В субботу в Еврокомиссии заявили о том, что запасы газа в хранилищах Евросоюза остаются на уровне 70%, но отбор происходит быстрее, чем в прошлом году. Чтобы смягчить последствия о разрыве соглашения о транзите газа через Украину, Еврокомиссия поддерживает контакты с европейскими странами, а также с Молдавией и Украиной.

Аналитики Bloomberg считают темпы истощения запасов газа в Европе рекордными за семь лет.

Остановка транзита через Украину вызвала колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии, заставила страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты. Все это также может привести к резкому росту цен на самой Украине, в том числе на газ и другие товары.

О том, что Киев нарушает соглашения с ЕС из-за прекращения транзита российского газа в Европу, говорил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, цены на газ увеличились в Европе на 20% и расплачиваться за это приходится европейцам. Сийярто добавил, что конкурентоспособность Европейского союза ухудшилась из-за высоких цен на газ по сравнению с другими регионами.

При этом, как отмечает американское агентство Bloomberg, европейцы продолжают активно покупать российский СПГ в основном с завода «Ямал СПГ», которым руководит ПАО «Новатэк». Закупки уже превысили объемы, которые Россия продавала через Украину. По данным отслеживания движения судов, общий объем экспорта СПГ из России в прошлом году достиг рекордного уровня, подчеркивает агентство.