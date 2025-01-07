Эксперт объяснил слова украинского раскольника о молитвах за отлов «ухилянтов»

Религиовед Силантьев: Для раскольников из ПЦУ уклонисты на Украине – это рабы

Tекст: Андрей Резчиков

«ПЦУ превратилась в секту, поэтому не стоит воспринимать всерьез их заявления. Но призывы молиться за отлов уклонистов выглядит намеком на то, что для ПЦУ люди, которые не хотят идти на фронт – или рабы или чьи-то слуги», – считает религиовед Роман Силантьев, руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС).

«Однако общество уже поменялось, рабовладельческий строй отжил свое. Пусть больше делают таких заявлений. Кто-то посмеется, а кто-то начнет прилагать еще больше усилий, чтобы уклониться от службы», – добавил он.

Молиться Иоанну Воину за отлов «ухилянтов» призвал священник ПЦУ Ярослав Ясенец. Как сообщает издание «Страна», священнослужитель обратился с таким предложением к сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы).

«Святой Иоанн – покровитель воинов. Он помогает по его благословению в поиске потерянных вещей, также ему часто молились в поиске пропавших без вести и поиске рабов и слуг-беглецов... Я предлагаю всем работникам ТЦК молиться и просить Святого Иоанна-Воина о том, чтобы он помогал искать и отлавливать уклонистов», – сказал Ясенец.

Так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) была образована в декабре 2018 года. Ее предстоятелем стал митрополит Епифаний, который получил томос о предоставлении автокефалии от патриарха Варфоломея – предстоятеля Константинопольской православной церкви. Русская православная церковь (РПЦ) считает ПЦУ раскольнической.

Иоанн Воин – христианский святой, славянин, который жил в IV веке. На самом деле, Иоанна почитают за то, что он служил в войске римского императора Юлиана Отступника и при этом, будучи участником гонений на христиан, предупреждал их об облавах и помогал бежать. За это его посадили в темницу, где он ждал казни. Однако Иоанн был освобожден после смерти императора. Он скончался в глубокой старости.

В русской православной традиции Иоанн Воин чтится как великий помощник в скорбях и обстояниях. Широко его почитание было распространено на Украине. В молитвах у Иоанна просят защиты от «вражеского плена» и от обидчиков.