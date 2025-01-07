Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.11 комментариев
Индонезия поблагодарила Россию за поддержку на пути в БРИКС
МИД Индонезии поблагодарил Россию за содействие в присоединении к БРИКС
Индонезийское Министерство иностранных дел выразило признательность России за поддержку страны в процессе вступления в БРИКС, отметив ее лидерство в организации.
Министерство иностранных дел Индонезии выразило благодарность России за поддержку в вопросе вступления страны в объединение БРИКС, передает «Коммерсант». Ведомство подчеркнуло, что Индонезия намерена играть активную роль в поддержании глобального порядка, что свидетельствует о стратегических планах страны после принятия в международное объединение.
«Министерство выразило признательность России как председателю БРИКС-2024 за ее поддержку и лидерство в содействии присоединению Индонезии к БРИКС, а также Бразилии как председателю БРИКС-2025, которая объявила об участии Индонезии в БРИКС», – заявили в МИД Индонезии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что с 1 января статус партнеров БРИКС обретут Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан, а Индонезия стала полноправным членом БРИКС.