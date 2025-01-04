В Пулково ввели временные ограничения на полеты

Победивший украинца в рукопашной российский боец впервые дал комментарий

Победивший украинца в рукопашной схватке российский боец впервые дал комментарий

Tекст: Алексей Дегтярев

«Когда мы на рукопашную зашли, мы оба знали, что один из нас должен по-любому умереть», – сказал Григорьев RT.

Боец пояснил, что соперник до этого убил его друга.

Также собеседник отметил, что после этого противостояния на него вышли еще шестеро украинских солдат, двух из них он устранил. Позднее Григорьев смог связаться с командованием.

Боец вспомнил последние слова, которые сказал ему украинский военнослужащий.

«В конце он сказал: «Все, давай, брат, давай, ты меня убил, отпусти»... Я его отпустил, потом он лежал и попрощался с небом... И он сказал: «Прощай». Я тоже ему в ответ сказал: «Прощай, брат», – привел он их последний разговор.

Ножевой бой произошел осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Запись боя вел украинский военный. Победителем из схватки вышел Григорьев. Его соперник попросил не добивать его и дать уйти самому.

После того, как видео распространилось в Сети, начали поступать предложения о награждении российского штурмовика.