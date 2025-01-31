Заложница: Убийца лесничих в Калужской области был «за Украину и Гитлера»

Взятая в заложники убийцей калужских лесничих женщина рассказала о нацистской символике у лесоруба

Tекст: Вера Басилая

Лесоруб, убивший нескольких человек в Калужской области, взял в заложники Людмилу Никитину и ее коллег. Людмила рассказала, что преступник носил «немецкую пилотку» и футболку с «немецким крестом». По ее словам, убийца был «за Украину, и Гитлер у него в приоритете», передает RT.

Она рассказала, что вместе с коллегами прибыла на место для фиксации незаконной вырубки леса, планируя вызвать полицию. Однако их встретил лесоруб, который сразу начал стрелять, убив водителя и замглавы лесничества. После этого он захватил заложников и приковал их наручниками, выдав им телефон для передачи его требований.

Преступник заявил, что отпустит заложников, если к нему приедет директор лесничества и «будет просить прощения на коленях». Когда директор не прибыл, лесоруб приказал заложникам звонить и прощаться с близкими. Несмотря на угрозы, Людмиле удалось уговорить его не убивать, показывая фотографии своих внуков.

Заложники смогли сбежать после того, как лесоруб покончил с собой. Их встретили сотрудники полиции и спасатели, оперативно прибывшие на место происшествия.

Ранее житель калужской деревни убил троих сотрудников ГКУ КО «Куйбышевское лесничество», взял заложников и поджег машину с телом внутри. Позже мужчина покончил с собой, а заложники были освобождены.

Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела по факту убийства, которые были объединены в одно производство.