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Стали известны подробности убийства лесничих в Калужской области
Замглавы района Беляй рассказал, что подозреваемый расстрелял троих лесничих в Калужской области без предупреждения
Работники лесничества в Калужской области были застрелены на месте, когда их автомобиль был остановлен подозреваемым в незаконной рубке деревьев, он стрелял без предупреждения, сообщил замглавы Куйбышевского района Сергей Беляй.
Беляй рассказал, что, когда сотрудники лесничества направлялись в лес по делу о незаконной рубке деревьев, подозреваемый остановил их машину и без предупреждения открыл стрельбу. После этого, по словам очевидцев, тела двоих убитых были вытащены из машины, а сам автомобиль отогнан и подожжен с телом третьего внутри. Двух других сотрудников – женщину и молодого парня – подозреваемый увел в свой дом, однако позже они смогли выйти на свободу, когда он покончил с собой, передает РИА «Новости».
Замглавы района подчеркнул, что жители деревни Усохи, где произошла трагедия, не жаловались на агрессию со стороны подозреваемого. Мужчина, по словам Беляя, занимался заготовкой и продажей дров, имел семью, но два года назад жена с детьми уехали из деревни. Также ранее он был судим, как «черный копатель», за незаконное хранение найденного оружия.
По факту убийства и других преступлений возбуждено четыре уголовных дела, которые объединены в одно производство. Среди погибших – заместитель директора ГКУ КО «Куйбышевское лесничество» Алексей Агеев, водитель Геннадий Богачев и лесник Виктор Чугунов. Все они были опытными сотрудниками с многолетним стажем работы в лесном хозяйстве.
Ранее житель деревни Усохи убил троих сотрудников ГКУ КО «Куйбышевское лесничество», взяв еще двоих в заложники, которых держал в наручниках, а также поджег машину с одним телом внутри.
Позже мужчина покончил с собой, а заложники были освобождены, лесничие направлялись в лес для проверки сведений о незаконной вырубке.
СК сообщил, что по факту убийства возбуждено четыре уголовных дела, которые были объединены в одно производство.