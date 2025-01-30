Стали известны подробности убийства лесничих в Калужской области

Замглавы района Беляй рассказал, что подозреваемый расстрелял троих лесничих в Калужской области без предупреждения

Tекст: Вера Басилая

Беляй рассказал, что, когда сотрудники лесничества направлялись в лес по делу о незаконной рубке деревьев, подозреваемый остановил их машину и без предупреждения открыл стрельбу. После этого, по словам очевидцев, тела двоих убитых были вытащены из машины, а сам автомобиль отогнан и подожжен с телом третьего внутри. Двух других сотрудников – женщину и молодого парня – подозреваемый увел в свой дом, однако позже они смогли выйти на свободу, когда он покончил с собой, передает РИА «Новости».

Замглавы района подчеркнул, что жители деревни Усохи, где произошла трагедия, не жаловались на агрессию со стороны подозреваемого. Мужчина, по словам Беляя, занимался заготовкой и продажей дров, имел семью, но два года назад жена с детьми уехали из деревни. Также ранее он был судим, как «черный копатель», за незаконное хранение найденного оружия.

По факту убийства и других преступлений возбуждено четыре уголовных дела, которые объединены в одно производство. Среди погибших – заместитель директора ГКУ КО «Куйбышевское лесничество» Алексей Агеев, водитель Геннадий Богачев и лесник Виктор Чугунов. Все они были опытными сотрудниками с многолетним стажем работы в лесном хозяйстве.

Ранее житель деревни Усохи убил троих сотрудников ГКУ КО «Куйбышевское лесничество», взяв еще двоих в заложники, которых держал в наручниках, а также поджег машину с одним телом внутри.

Позже мужчина покончил с собой, а заложники были освобождены, лесничие направлялись в лес для проверки сведений о незаконной вырубке.

СК сообщил, что по факту убийства возбуждено четыре уголовных дела, которые были объединены в одно производство.