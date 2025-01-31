В Абхазии внесен законопроект о дополнительных избирательных участках в России

Парламент Абхазии внес законопроект об открытии дополнительных избирательных участков в России

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает Telegram-канал «ЧП Абхазия», парламент республики предложил внести изменения в конституционный закон «О выборах Президента Республики Абхазия», которые позволят организовать дополнительные избирательные участки на территории России. Это нововведение будет направлено на обеспечение избирательных прав граждан Абхазии, которые не могут приехать на выборы в Абхазию, Москву или Черкесск.

В случае принятия поправок Центральная избирательная комиссия Абхазии сможет открывать новые избирательные участки в российских городах, где проживает значительное количество граждан республики.

Ранее кандидат в президенты Абхазии Олег Барциц поддержал открытие избирательных участков в России, назвав это справедливым подходом в условиях приближающихся досрочных выборов.

Центризбирком России выразил готовность оперативно открыть дополнительные избирательные участки в российских городах для проведения досрочных выборов президента Абхазии, если соответствующий запрос поступит из ЦИК Абхазии.

Экс-помощница главы Абхазии Дина Зарандия в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметила, что открытие на территории России всего двух избирательных участков в Москве и Черкесске для проведения выборов президента республики – критически мало. По ее словам, проживающие в России граждане Абхазии заинтересованы в голосовании за президента своей страны, поэтому участков для голосования в России должно стать как можно больше.