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    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    4 комментария
    31 января 2025, 12:13 • Новости дня

    В авиакатастрофе в США погиб бывший российский фигурист Кирсанов

    В авиакатастрофе в Вашингтоне погиб бывший фигурист из России Александр Кирсанов

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший фигурист Александр Кирсанов из России погиб в результате авиакатастрофы в штате Вашингтон, сообщила его жена Наталья Гудина.

    Бывший фигурист из России Александр Кирсанов погиб в авиакатастрофе в штате Вашингтон, США. Ему было 46 лет. Кирсанов родился в Москве и выступал в танцах на льду за три страны: Россию, Азербайджан и Соединенные Штаты, передает РИА «Новости».

    Кирсанов за свою спортивную карьеру он становился победителем чемпионата Азербайджана и завоевывал второе место на этапе юниорской серии Гран-при, представляя Россию.

    «Я потеряла все: мужа, своих учеников, друзей. Мне нужно вернуть мужа, нужно вернуть его тело», – заявила в интервью ABC News его жена Наталья Гудина.

    Директор спортивного клуба в США Дуг Зегибе заявил, что среди погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном были шесть фигуристов и двое тренеров из Бостона, включая чемпионов мира 1994 года Евгению Шишкову и Вадима Наумова.

    Ранее сообщалось, что к пятнице сотрудники экстренных служб обнаружили тела 40 погибших после столкновения самолета с вертолетом в США.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у трех погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном были российские паспорта.

    30 января 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп назвал виновника авиакатастрофы под Вашингтоном

    Трамп назвал вертолет виновником авиакатастрофы под Вашингтоном

    Трамп назвал виновника авиакатастрофы под Вашингтоном
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофу над Потомаком спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом.

    Трамп, выступая в Белом доме, обвинил экипаж вертолета в провокации авиакатастрофы над рекой Потомак в Вашингтоне. По его словам, экипаж самолета авиакомпании American Airlines действовал верно и следовал установленному курсу при посадке, передает ТАСС.

    Президент США подчеркнул, что вертолет, по какой-то причине, находился на той же высоте, что и самолет в момент столкновения. «Очевидно, в момент столкновения они находились примерно на одной высоте, он [вертолет] двигался под углом. Это было ужасно», – заявил президент.

    Ранее Трамп подтвердил, что среди жертв авиакатастрофы в Вашингтоне оказались граждане России, выразив соболезнования их семьям в ходе выступления в Белом доме.

    Напомним, в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk, на борту самолета находились 64 человека. В крушении погибли российские фигуристы и другие российские граждане.

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    30 января 2025, 16:54 • Новости дня
    Минтранс США: Вертолет и самолет летели по стандартным схемам в момент авиакатастрофы

    Минтранс США: Вертолет и самолет следовали стандартными схемами в момент авиакатастрофы под Вашингтоном

    Минтранс США: Вертолет и самолет летели по стандартным схемам в момент авиакатастрофы
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что военный вертолет и гражданский самолет следовали стандартными маршрутами во время катастрофы над Вашингтоном.

    На брифинге, проведенном Даффи, было отмечено, что военный вертолет и гражданский самолет выполняли свои полеты в полном соответствии с установленными стандартными схемами, передает РИА «Новости».

    Даффи подчеркнул, что вертолет следовал типичной траекторией, которую часто можно наблюдать в районе округа Колумбия. «Если вы живете в районе округа Колумбия, вы видите вертолеты, движущиеся вверх и вниз по реке. Такая схема полета часто встречается. Это была стандартная схема полета вчера вечером», – сказал министр.

    Ранее спасатели обнаружили тела 28 погибших в результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в небе над аэропортом имени Рональда Рейгана, власти округа Колумбия заявили о вероятном отсутствии выживших.

    Напомним, в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека. Позже NBC сообщил, что тела более 30 человек обнаружены в реке Потомак после столкновения пассажирского лайнера с военным вертолетом в Вашингтоне.

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    30 января 2025, 14:14 • Видео
    Франция угрожает США войной

    В Париже обещали военную помощь Дании, на территорию которой покушается президент США Дональд Трамп. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Гренландию необходимо защитить как «территорию ЕС», хотя Гренландия не является территорией ЕС. Деградация европейской дипломатии продолжается.

    Коментарии (4)
    30 января 2025, 15:59 • Новости дня
    Американские спасатели заявили об отсутствии выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном
    Американские спасатели заявили об отсутствии выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спасатели обнаружили тела 28 погибших в результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в небе над аэропортом имени Рональда Рейгана, власти округа Колумбия заявляют о вероятном отсутствии выживших.

    Власти округа Колумбия сообщили, что в результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана выживших, по предварительным данным, нет, передает ТАСС. Глава пожарной службы округа Джон Доннелли заявил на пресс-конференции: «На данный момент мы считаем, что выживших нет».

    Спасательные службы обнаружили тела 28 погибших в результате катастрофы, среди них один член экипажа вертолета.

    Напомним, в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека.

    Ранее были опубликованы переговоры диспетчеров перед авиакатастрофой, в которых операторы пытались предотвратить столкновение.

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    30 января 2025, 22:52 • Новости дня
    NYT: Диспетчеры в аэропорту Вашингтона работали неполным составом

    NYT сообщила о нехватке диспетчеров в аэропорту имени Рейгана на момент авиакатастрофы

    Tекст: Вера Басилая

    В аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне смена диспетчеров была неполной на момент столкновения самолета с вертолетом, что усложняло координацию полетов, сообщило издание The New York Times.

    Издание со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA) пишет, что один из диспетчеров вел сразу несколько задач, управляя координацией движения вертолетов и посадкой самолетов, передает РИА «Новости».

    Нехватка диспетчерского персонала усложняла координацию, поскольку пилоты самолетов и вертолетов используют разные радиочастоты. Это значит, что они не всегда могут слышать друг друга, что создает дополнительные риски. Газета пишет, что проблема с дефицитом диспетчеров наблюдается по всей США.

    По данным издания, в сентябре 2023 года в аэропорту имени Рейгана работало 19 сертифицированных специалистов, тогда как норматив составляет 30 человек. Из-за нехватки кадров многие диспетчеры вынуждены работать до шести дней в неделю, проводя на смене по десять часов.

    Федеральное управление гражданской авиации пока не дало официальных комментариев по поводу ситуации.

    Напомним, в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk, на борту самолета находились 64 человека.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофу над Вашингтоном спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом. Эксперты заявили, что пилоты пассажирского самолета могли не заметить приближающийся военный вертолет.

    Ранее были опубликованы переговоры диспетчеров перед авиакатастрофой, в которых операторы пытались предотвратить столкновение.

    Авиаэксперт указал на проблему управления воздушным движением в США в связи с катастрофой под Вашингтоном.

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    30 января 2025, 20:05 • Новости дня
    Трамп сообщил о контактах с Москвой по передаче останков погибших в авиакатастрофе россиян
    Трамп сообщил о контактах с Москвой по передаче останков погибших в авиакатастрофе россиян
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    США уже установили контакт с Россией в вопросе передачи останков россиян, погибших в авиакатастрофе, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что американская сторона уже вступила в контакт с Россией по вопросу передачи останков россиян, погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне, передает ТАСС. Он подтвердил это в ответ на вопрос корреспондента, сказав: «Мы уже связались [по этому вопросу] с Россией».

    Американский лидер подчеркнул готовность США оказать помощь в процессе передачи останков на родину.

    Ранее Трамп подтвердил, что среди жертв авиакатастрофы в Вашингтоне оказались граждане России.

    Напомним, в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека.

    Спасатели обнаружили тела 28 погибших в результате этого столкновения, власти округа Колумбия заявили о вероятном отсутствии выживших.

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    31 января 2025, 04:59 • Новости дня
    Вертолет в Вашингтоне помешал посадке самолета за день до катастрофы

    За сутки до авиакатастрофы вертолет мешал посадке рейса Republic Airways

    Tекст: Денис Тельманов

    Авиакомпания Republic Airways из Хартфорда в Вашингтон столкнулась с препятствием при посадке – вертолет вынудил самолет уйти на второй круг.

    За день до трагической авиакатастрофы в Вашингтоне, вертолет помешал посадке рейса авиакомпании Republic Airways, передает The Washington Post. Самолет, следовавший из Хартфорда, штата Коннектикут, был вынужден уйти на второй круг из-за внезапного появления вертолета на его пути.

    Вечером 29 января пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет Black Hawk столкнулись возле вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана. На борту самолета, выполнявшего рейс из Канзаса, находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа, среди которых были участники юниорской сборной США по фигурному катанию. Вертолет перевозил троих военнослужащих.

    После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак. Из воды были извлечены тела 28 погибших, и власти не рассчитывают найти выживших. Среди жертв оказались чемпионы мира по фигурному катанию в парах из России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР, Инна Волянская. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель российских граждан и сообщил о контакте с Россией по вопросу передачи останков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, смена диспетчеров в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне была неполной на момент столкновения самолета с вертолетом, что усложняло координацию полетов. Посольство России в США выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в небе над Вашингтоном и сообщило, что находится в постоянном контакте с американскими властями для координации передачи останков погибших на родину. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что среди жертв авиакатастрофы в Вашингтоне оказались граждане России, и выразил соболезнования их семьям в ходе выступления в Белом доме.

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    30 января 2025, 19:04 • Новости дня
    Установлены имена погибших фигуристов в авиакатастрофе под Вашингтоном

    Директор спортивного клуба Бостона подтвердил гибель фигуристов в США в авиакатастрофе под Вашингтоном

    Установлены имена погибших фигуристов в авиакатастрофе под Вашингтоном
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В авиакатастрофе над Вашингтоном погибли шесть фигуристов и двое тренеров из Бостона, включая чемпионов мира 1994 года Евгению Шишкову и Вадима Наумова, заявил директор спортивного клуба американского города Дуг Зегибе.

    Зегибе отметил, что в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли шестеро фигуристов и двое тренеров из спортивного клуба в Бостоне. Среди погибших оказались чемпионы мира по парному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, передает РИА «Новости».

    Директор спортивного клуба сообщил на брифинге: «Шесть – это ужасное число для нас, но мы счастливы и благодарны, что их было не больше шести. Это будет иметь далеко идущие последствия для нашего сообщества фигуристов». Отмечено, что сын Шишковой и Наумова на борту не находился.

    Шишкова и Наумов, по словам Зегибе, присоединились к клубу в 2017 году и пользовались большим уважением в спортивном сообществе. Директор подчеркнул, что утрата станет тяжелым ударом для всех, кто был знаком с погибшими.

    Как стало известно, на борту также летела бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которая также занималась тренерской деятельностью.

    Ранее Channel2 NOW сообщал, что на борту самолета, потерпевшего крушение в небе над Вашингтоном, находились восемь фигуристов. По информации СМИ, это Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстон, Шон Кей, Анджела Янг и Эдвард Чжоу.

    В четверг Международный союз конькобежцев (ISU) выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Вашингтоне, на борту которого находились фигуристы, их семьи и тренеры.

    Напомним, в авиакатастрофе в Вашингтоне погибли российские фигуристы и другие сограждане. Американские спасатели заявили об отсутствии выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном.

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    30 января 2025, 19:57 • Новости дня
    Глава Пентагона Хегсет назвал опытным экипаж столкнувшегося с самолетом вертолета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что экипаж военного вертолета, столкнувшегося с пассажирским самолетом над Вашингтоном, был «довольно опытным».

    В обращении, опубликованном в аккаунте министерства обороны США в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), Хегсет заявил, что экипаж военного вертолета, столкнувшегося с пассажирским самолетом над Вашингтоном, обладал значительным опытом и использовал приборы ночного видения, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Пентагон проводит активное расследование инцидента.

    Напомним, в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека.

    Спасатели обнаружили тела 28 погибших в результате этого столкновения, власти округа Колумбия заявили о вероятном отсутствии выживших.

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    31 января 2025, 08:04 • Новости дня
    Спасатели нашли тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

    Спасатели обнаружили тела 40 жертв столкновения самолета и вертолета в США

    Спасатели нашли тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники экстренных служб обнаружили тела 40 погибших после столкновения пассажирского самолета с вертолетом в Вашингтоне, некоторые тела вынесло на берег.

    При столкновении пассажирского самолета авиакомпании American Airlines с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне погибли по меньшей мере 40 человек. Тела были обнаружены как под водой, так и на берегу реки Потомак, сообщает ТАСС.

    Катастрофа произошла вечером 29 января в небе у аэропорта имени Рональда Рейгана. На борту самолета, выполнявшего рейс из штата Канзас, находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а на борту вертолета – трое военнослужащих. Оба воздушных судна рухнули в реку после столкновения.

    По данным источника, среди погибших числятся члены юниорской сборной США по фигурному катанию и известные российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель граждан РФ, и власти США уже связались с российскими представителями по вопросу передачи тел.

    Спасатели считают, что обнаружены все останки, которые можно безопасно извлечь. Однако в хвостовой части самолета, которая остается недоступной, могут находиться еще тела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бортовые самописцы самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне, переданы в NTSB для расшифровки.

    Выяснилось, что в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне смена диспетчеров была неполной на момент столкновения самолета с вертолетом, что усложняло координацию полетов.

    Между тем президент США Дональд Трамп уже заявил, что авиакатастрофу над Потомаком спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом.

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    30 января 2025, 14:57 • Новости дня
    В посольстве рассказали о судьбе задержанных в Тунисе россиян

    Посольство заявило, что российским гражданам в Тунисе не предъявили обвинения

    Tекст: Вера Басилая

    Российские граждане, задержанные в Тунисе в прошлом году, все еще находятся в пенитенциарных учреждениях без предъявления конкретных обвинений, сообщило посольство России.

    Посольство России в Тунисе отметило, конкретные обвинения группе из 11 задержанных в ноябре прошлого года российских граждан в Тунисе так и не были предъявлены, говорить о назначении даты судебного заседания пока преждевременно, так как много времени уходит на обработку и перевод поступивших материалов на арабский язык, передает ТАСС.

    Как сообщило посольство, «все задержанные неоднократно допрашивались следователем, однако конкретные обвинения пока не предъявлены». В данный момент россияне содержатся в пяти различных пенитенциарных учреждениях. Посольство подчеркнуло, что их самочувствие удовлетворительное, и каких-либо жалоб на условия содержания не поступало.

    Среди выявленных на момент задержания обстоятельств – обнаружение «оборудования, не соответствующего заявленным туристическим целям». По словам дипмиссии, основанием для задержания остаются подозрения в причастности к террористической деятельности, хотя не исключается возможность переквалификации дела.

    Родственники задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об освобождении россиян, и была опубликована соответствующая петиция. В декабре и январе были отправлены обращения через Высший комитет по правам человека и основным свободам.

    Ранее сообщалось, что российских туристов, задержанных в Тунисе по неизвестным причинам, распределили по тюрьмам Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли.

    Напомним, группа из 11 россиян в ноябре перестала выходить на связь, отправившись в поселение Хайдра для посещения памятников Римской империи.

    Позднее стало известно, что местные правоохранительные органы задержали туристов и держат их в тюрьме Морнагия, известной своими плохими условиями.

    В конце декабря российское посольство в Тунисе отметило, что следственные действия в отношении задержанных в стране граждан России продолжаются, однако обвинения им так и не были предъявлены.

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    30 января 2025, 20:32 • Новости дня
    Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным авиакатастрофу в США

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о контактах с президентом России Владимиром Путиным по поводу авиакатастрофы в Вашингтоне, среди жертв которой были россияне.

    Как сообщает ТАСС, во время выступления Трампа в Белом доме журналисты задали ему вопрос, был ли у него какой-либо контакт с Путиным по поводу авиакатастрофы. Президент США ответил: «Нет. По этой теме я не контактировал [с Путиным]».

    Напомним, в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk, на борту самолета находились 64 человека. В крушении погибли российские фигуристы и другие российские граждане.

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    31 января 2025, 03:13 • Новости дня
    Черные ящики разбившегося в Вашингтоне самолета отправили на экспертизу

    Самописцы упавшего в Вашингтоне самолета направили на расшифровку в NTSB

    Tекст: Денис Тельманов

    Бортовые самописцы самолета, потерпевшего крушение в Вашингтоне, переданы в NTSB для расшифровки на экспертизу.

    Телекомпания ABC сообщила о том, что черные ящики самолета, который потерпел крушение в Вашингтоне, были найдены и направлены на экспертизу. Эти устройства, известные как бортовые самописцы, будут изучены специалистами Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB).

    Самописцы играют важную роль в расследовании авиакатастроф, поскольку содержат критически важную информацию о полете, включая данные о параметрах самолета и записи разговоров пилотов. Такие данные помогают выяснить причины крушения и предотвратить подобные инциденты в будущем.

    Крушение произошло в среду и привлекло внимание множества экспертов и следователей. Найденные черные ящики могут стать ключом к разгадке причин трагедии, которой сейчас активно занимаются компетентные органы и специалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на борту разбившегося в США самолета находились чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

    Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о контактах с президентом России Владимиром Путиным по поводу авиакатастрофы в Вашингтоне, среди жертв которой были россияне.

    В аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне смена диспетчеров была неполной на момент столкновения самолета с вертолетом, что усложняло координацию полетов, сообщило издание The New York Times.

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    30 января 2025, 22:10 • Новости дня
    Посольство России выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне

    Посольство России заявило о контактах с властями США в связи с авиакатастрофой

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство России в США выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой, произошедшей в небе над Вашингтоном, и сообщило, что находится в постоянном контакте с американскими властями для координации передачи останков погибших на родину, следует из заявления дипведомства.

    «Признательны американским властям, с которыми мы находимся в постоянном контакте, за выраженные семьям погибших слова поддержки и готовность помочь с передачей останков на родину», – следует из заявления посольства России в Telegram-канале дипведомства.

    Коллектив посольства выразил глубокие соболезнования в связи с жертвами катастрофы. В настоящее время ожидается получение информации от Государственного департамента о погибших россиянах.

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    Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что среди жертв авиакатастрофы в Вашингтоне оказались граждане России, и выразил соболезнования их семьям.

    Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk столкнулись в воздухе у аэропорта имени Рейгана.

    На борту самолета находились 64 человека, среди них чемпионы мира 1994 года по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также другие россияне.

    Трамп сообщил, что при столкновении двух воздушных судов над Вашингтоном никто не выжил.

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    30 января 2025, 19:36 • Новости дня
    Трамп: В авиакатастрофе в Вашингтоне никто не выжил

    Трамп заявил, что в крушении вертолета в Вашингтоне никто не выжил

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При столкновении двух воздушных судов над Вашингтоном – вертолета и самолета – никто не выжил, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «К сожалению, выживших нет», – цитирует Трампа ТАСС.

    Напомним, в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk, на борту самолета находились 64 человека. В крушении погибли российские фигуристы и другие российские граждане.

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    30 января 2025, 14:35 • Новости дня
    Дегтярев выразил соболезнования в связи с гибелью фигуристов в США

    Дегтярев выразил соболезнования в связи с гибелью фигуристов в авиакатастрофе в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр спорта России Михаил Дегтярев выразил соболезнования из-за гибели фигуристов из разных стран, которые погибли при крушении самолета в США.

    Министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев выразил соболезнования в связи с трагической гибелью фигуристов в авиакатастрофе в США, сообщает РИА «Новости». Дегтярев от имени Министерства спорта и Олимпийского комитета России передал слова поддержки родным и близким погибших и пострадавших в этой катастрофе. В своем обращении он подчеркнул, что мировое спортивное сообщество понесло значительную утрату.

    Авиакатастрофа произошла в небе над Вашингтоном, на борту самолета находились фигуристы из различных стран, а также их семьи, друзья и тренеры. По словам Дегтярева, это является «страшной трагедией для мировой спортивной семьи». Он отметил, что в этот тяжелый момент международное сообщество объединяется в скорби и поддержке друг друга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, над Вашингтоном столкнулись пассажирский самолет и военный вертолет, что привело к катастрофе. Фигурист Максим Наумов вернулся домой до авиакатастрофы под Вашингтоном. Водолазы нашли черный ящик упавшего под Вашингтоном самолета, что может помочь в расследовании причин столкновения.

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