В авиакатастрофе в США погиб бывший российский фигурист Кирсанов

В авиакатастрофе в Вашингтоне погиб бывший фигурист из России Александр Кирсанов

Tекст: Вера Басилая

Бывший фигурист из России Александр Кирсанов погиб в авиакатастрофе в штате Вашингтон, США. Ему было 46 лет. Кирсанов родился в Москве и выступал в танцах на льду за три страны: Россию, Азербайджан и Соединенные Штаты, передает РИА «Новости».

Кирсанов за свою спортивную карьеру он становился победителем чемпионата Азербайджана и завоевывал второе место на этапе юниорской серии Гран-при, представляя Россию.

«Я потеряла все: мужа, своих учеников, друзей. Мне нужно вернуть мужа, нужно вернуть его тело», – заявила в интервью ABC News его жена Наталья Гудина.

Директор спортивного клуба в США Дуг Зегибе заявил, что среди погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном были шесть фигуристов и двое тренеров из Бостона, включая чемпионов мира 1994 года Евгению Шишкову и Вадима Наумова.

Ранее сообщалось, что к пятнице сотрудники экстренных служб обнаружили тела 40 погибших после столкновения самолета с вертолетом в США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у трех погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном были российские паспорта.