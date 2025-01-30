Установлены имена погибших фигуристов в авиакатастрофе под Вашингтоном

Директор спортивного клуба Бостона подтвердил гибель фигуристов в США в авиакатастрофе под Вашингтоном

Tекст: Дарья Григоренко

Зегибе отметил, что в результате авиакатастрофы в небе над Вашингтоном погибли шестеро фигуристов и двое тренеров из спортивного клуба в Бостоне. Среди погибших оказались чемпионы мира по парному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, передает РИА «Новости».

Директор спортивного клуба сообщил на брифинге: «Шесть – это ужасное число для нас, но мы счастливы и благодарны, что их было не больше шести. Это будет иметь далеко идущие последствия для нашего сообщества фигуристов». Отмечено, что сын Шишковой и Наумова на борту не находился.

Шишкова и Наумов, по словам Зегибе, присоединились к клубу в 2017 году и пользовались большим уважением в спортивном сообществе. Директор подчеркнул, что утрата станет тяжелым ударом для всех, кто был знаком с погибшими.

Как стало известно, на борту также летела бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, которая также занималась тренерской деятельностью.

Ранее Channel2 NOW сообщал, что на борту самолета, потерпевшего крушение в небе над Вашингтоном находились восемь фигуристов. По информации СМИ, это Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстоны, Шон Кей, Анджела Янг и Эдвард Чжоу.

В четверг Международный союз конькобежцев (ISU) выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Вашингтоне, на борту которого находились фигуристы, их семьи и тренеры.

Напомним, в авиакатастрофе в Вашингтоне погибли российские фигуристы и другие сограждане. Американские спасатели заявили об отсутствии выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном.