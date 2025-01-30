Международный союз конькобежцев выпустил заявление в связи с авиакатастрофой под Вашингтоном

Tекст: Елизавета Шишкова

На борту находились фигуристы, ранее участвовавшие в чемпионате США в Уичито. В пресс-релизе сказано, что ISU и все мировое сообщество глубоко потрясены произошедшим, пишет «Российская газета».

«Мы были убиты горем, когда узнали, что среди пассажиров были фигуристы, а также их семьи, друзья и тренеры», – сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев.

«Наши мысли со всеми, кого затронула эта трагедия. Фигурное катание – это больше чем спорт, это сплоченная семья, и мы остаемся вместе в это невероятно трудное время».

ISU остается на связи с Федерацией фигурного катания США и готова оказать любую необходимую помощь.

Ранее в Вашингтоне произошло столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk вблизи аэропорта имени Рейгана, на борту самолета находились 64 человека.

В авиакатастрофе в Вашингтоне погибли российские фигуристы и другие сограждане, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Американские спасатели заявили об отсутствии выживших в авиакатастрофе над Вашингтоном.