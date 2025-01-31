Нарышкин: Врагам России все труднее отрицать ее успехи в зоне СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества и директор Службы внешней разведки РФ, отметил, что врагам и политическим оппонентам России все труднее отрицать успехи страны в зоне проведения специальной военной операции, передает ТАСС. Он сделал это заявление на заседании постоянно действующего организационного комитета Всероссийской политической партии «Единая Россия» под названием «Наша Победа».

Нарышкин подчеркнул, что при осмыслении событий Великой Отечественной войны происходит аналогия с текущими событиями в специальной военной операции. По его мнению, это связано с подвигами современных защитников страны и их успехами на фронтах. Он добавил, что эти достижения становятся все более очевидными даже для политических противников России.

По мнению Нарышкина, существует ясное понимание неразрывной связи между поколениями, что подчеркивает преемственность и твердо ощущается в нынешних условиях. Эта преемственность, по его словам, подтверждает стойкость и уверенность России в достижении своих целей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Нарышкин предложил Российскому историческому обществу обсудить права на украинские земли с участием зарубежных историков. Газета ВЗГЛЯД также писала, что Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей специальной военной операции, а украинские вооруженные силы теряют боеспособность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Нарышкин предложил Российскому историческому обществу обсудить права на украинские земли с участием зарубежных историков. Газета ВЗГЛЯД также писала, что Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей специальной военной операции, а украинские вооруженные силы теряют боеспособность.