Мишустин поддержал разработчика игры на выставке Digital Almaty

Мишустин помог разработчику игры успешно завершить презентацию на Digital Almaty 2025

Tекст: Дмитрий Зубарев

На выставке цифровых проектов Digital Almaty 2025, как сообщает ТАСС, премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал разработчика мобильной игры Романа Линейцева. Линейцев, представляя свой проект главам кабминов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заметно волновался и несколько раз прерывался.

Мишустин решил помочь молодому разработчику, предложив ему представить, что он рассказывает об игре своему другу. «У тебя есть друг, с кем ты любишь играть?» – спросил премьер-министр. Получив утвердительный ответ, он предложил Линейцеву представить друга Игоря и рассказать о проекте так, как будто он обращается к нему.

Это предложение помогло Линейцеву справиться с волнением и успешно завершить свой доклад. Его игра, которая позволяет пользователям взаимодействовать с виртуальным миром, была высоко оценена и сопровождена аплодисментами коллег Мишустина по ЕАЭС. Российский премьер также похвалил Линейцева за его работу и завершение презентации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин объявил об упрощении ввоза в Россию компьютеров, планшетов и смартфонов на совещании со своими заместителями, также он призвал создать российский аналог App Store и Google Play, а ранее предостерег от «цифровой зависимости» России.