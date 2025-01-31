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Мишустин поддержал разработчика игры на выставке Digital Almaty
Мишустин помог разработчику игры успешно завершить презентацию на Digital Almaty 2025
На выставке Digital Almaty 2025 премьер-министр России Михаил Мишустин помог разработчику Роману Линейцеву справиться с волнением, предложив представить, что тот рассказывает об игре своему другу.
На выставке цифровых проектов Digital Almaty 2025, как сообщает ТАСС, премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал разработчика мобильной игры Романа Линейцева. Линейцев, представляя свой проект главам кабминов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заметно волновался и несколько раз прерывался.
Мишустин решил помочь молодому разработчику, предложив ему представить, что он рассказывает об игре своему другу. «У тебя есть друг, с кем ты любишь играть?» – спросил премьер-министр. Получив утвердительный ответ, он предложил Линейцеву представить друга Игоря и рассказать о проекте так, как будто он обращается к нему.
Это предложение помогло Линейцеву справиться с волнением и успешно завершить свой доклад. Его игра, которая позволяет пользователям взаимодействовать с виртуальным миром, была высоко оценена и сопровождена аплодисментами коллег Мишустина по ЕАЭС. Российский премьер также похвалил Линейцева за его работу и завершение презентации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин объявил об упрощении ввоза в Россию компьютеров, планшетов и смартфонов на совещании со своими заместителями, также он призвал создать российский аналог App Store и Google Play, а ранее предостерег от «цифровой зависимости» России.