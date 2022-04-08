За создание альтернативы App Store и Google Play решили конкурировать три компании

За создание российского аналога App Store и Google Play конкурируют сразу три отечественных компании – это «Сбер», развивающий свой корпоративный SberStore, «Яндекс», который может перезапустить закрытый два года назад «Яндекс.Store», и VK с его платформой для разработки приложений, пишут СМИ.

По словам источника, знакомого с ситуацией, «Сбер» ведет разработку на базе своего корпоративного магазина приложений для специалистов SberStore, с помощью этой платформы компания создает приложения для устройств своей экосистемы – телевизоров с виртуальными ассистентами «Салют», ТВ-приставок и колонок SberBox, передает «Коммерсант».

Вторым вариантом может стать закрывшийся в 2020 году магазин приложений «Яндекс.Store», «Яндекс» якобы рассматривает его перезапуск. «Яндекс.Store» появился в 2013 году на платформе Android, и по состоянию на начало 2014 года в сервисе было доступно более 100 тыс. приложений, а сам магазин предустанавливали более десяти вендоров смартфонов, в том числе OPPO, Huawei и Nokia.

Для оперативного наполнения магазина к открытию «Яндекс» приобрел у другого альтернативного магазина Opera Store лицензию на 40 тыс. приложений, однако в последние годы «Яндекс.Store» фактически перестал развиваться. В компании отказались комментировать возможность перезапуска сервиса.

Также принять участие в разработке отечественного магазина приложений, полагают источники, может VK. По словам одного из них, логичнее было бы запустить маркетплейс мобильных сервисов на базе платформы MY.Games, «но поскольку судьба игрового направления пока окончательно не решена, рассматривать его как базу для магазина приложений VK вряд ли станет».

До этого стало известно, что MY.Games из-за санкций оказалось отрезано от валютной выручки и западных технологий. В самом VK подтвердили, что создают магазин приложений для разработчиков, не уточнив его базы: «Планируем запустить в мае. Мы заинтересованы в том, чтобы российские разработчики создавали качественные приложения, которые будут актуальны для миллионов пользователей».

В марте разработку магазина приложений под названием NashStore анонсировала АНО «Цифровые платформы», которая позиционирует себя как разработчик предложений по госполитике в области цифровизации и утверждает, что ведет переговоры более чем с 700 компаниями о включении их сервисов в NashStore. Источник на IT-рынке сообщил, что АНО поддерживает новый гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский.

Кроме того, Минцифры рассматривает вариант запуска магазина мобильных приложений на базе платформы для программных продуктов с открытым кодом (Open Source). Эксперимент по ее запуску планировалось начать в мае. Платформа должна будет интегрироваться с госсистемой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).

Если Аpp Store и Google Play заблокируют скачивание приложений в России, то в случае, например, с Apple последствия для пользователей будут аналогичны полной блокировке устройств, считает заместитель директора Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков: «Для Google возможна установка приложений из сторонних источников. Но в целом отношение пользователей к системе в обоих случаях будет подорвано».

По его мнению, конструктивным было развитие отечественной мобильной ОС, которую можно установить на уже выпущенные устройства – телефоны, планшеты, и в рамках нее развивать магазин приложений. За основу, по его мнению, можно, например, взять, ОС «Аврора» от «Ростелекома».

Эксперты также считают, что создать магазин приложений для ОС Android в целом возможно, поскольку это более открытая система, однако в случае с iOS возникнут сложности. Сделать это реально только теми же методами, которыми создавались каталоги приложений для взломанных iPhone – например, Cydia, но с рисками безопасности, пояснил сооснователь компании по разработке мобильных приложений arcsinus Павел Голуб.

Однако глава iOS-разработки red_mad_robot Алексей Тюрнин считает такой вариант нереалистичным: «Начиная с iOS 14.4, сообщество тщетно пытается взломать систему, и это кажется почти невозможным. С каждым новым обновлением системы Apple закрывает все больше «дыр».

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отмечает, что создание магазина приложений само по себе не стоит дорого, для этого используется достаточно простой софт: «Основная сложность – заключение соглашений с разработчиками. Huawei потратил несколько лет, чтобы привлечь в AppGallery основной пул популярных приложений. Далеко не все зарубежные разработчики захотят, чтобы их софт был в российском магазине приложений, такое сотрудничество несет репутационные риски».

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что самым эффективным способом развития отечественного магазина приложений было бы размещение его на базе мобильной OС Harmony Huawei, которая распространена в России и в мире.

Huawei начал развивать собственную ОС и магазин приложений после того, как США в 2018 году наложили на компанию санкции и она лишилась партнерства с Google. Китайская компания использует в основе Harmony открытый общедоступный код Android, однако не имеет доступа к Google.

В 2021 году число пользователей магазина приложений AppGallery достигло 580 млн человек. Сервисами Huawei Mobile Service пользуется 730 млн людей, а к их созданию причастны 5 млн разработчиков.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российским разработчикам следует создать аналоги Аpp Store и Google Play. До этого сообщалось, что в апреле будет запущена альтернатива сервисов Apple Pay и Google Pay – приложение «СБПэй» на базе Системы быстрых платежей Банка России.

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