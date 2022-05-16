Власти упростили ввоз в Россию компьютеров и смартфонов

Ввоз в Россию компьютеров, планшетов и смартфонов будет упрощен, объявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

«Существенно упростим правило ввоза в страну в текущем году электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства. К ним, например, относятся компьютеры, планшеты, ноутбуки, смартфоны», – передает ТАСС слова главы кабинета министров.

Мишустин признался, что без этих электронных устройств современному человеку сложно представить жизнь. Поэтому «правительство приняло решение временно наделить отраслевые ассоциации полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации», отметил он. По мнению председателя правительства, «это облегчит импорт техники и обеспечит потребности внутреннего рынка».

Пресс-служба кабинета министров сообщила, что Мишустин уже подписал постановление, упрощающее ввоз в РФ в 2022 году электронных устройств. «Решение позволит не допустить дефицита таких товаров на внутреннем рынке на фоне санкций, вводимых в отношении России недружественными государствами», – подчеркнули в пресс-службе.

«Положения, утвержденные новым постановлением, касаются нотификации на указанную технику. Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование», – отметили в пресс-службе, уточнив, что к таким устройствам, в частности, относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации.

До сих пор «для получения нотификации для ввоза в Россию таких устройств или оборудования их изготовитель должен обратиться с заявлением в уполномоченную организацию – Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России». «Новое постановление допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями, в том числе Ассоциацией разработчиков и производителей электроники, а также Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий. Теперь специальные разрешения смогут оформлять и они», – объяснили в пресс-службе.

«Еще одна мера касается системообразующих организаций – для них смягчим таможенный контроль при ввозе тех средств криптографии, которые являются комплектующими для промышленного производства электронного оборудования и техники», – сообщил председатель правительства. По его словам, «это позволит избежать сбоев и остановок в этом секторе».

В пресс-службе уточнили, что «новация касается исключения требования о предоставлении таможенным органам сведений о нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если такие устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования на территории России». «Основное условие – производители оборудования должны входить в перечень системообразующих предприятий, утвержденный правительственной комиссией по повышению устойчивости развития экономики», – отметили в кабинете министров.

Ранее Мишустин заявил о работе над упрощением ввоза иностранных лекарств в Россию.