История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.2 комментария
Число раненых мирных жителей в Горловке выросло до десяти человек
В результате обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины число раненых мирных жителей достигло десяти человек, сообщил глава городского округа Иван Приходько.
Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что количество раненых мирных жителей Горловки увеличилось до десяти человек.
Обстрел, как сообщается, был произведен со стороны Вооруженных сил Украины.
Ранее украинские войска организовали массированный обстрел Горловки в ответ на продвижение российской армии в районе Дзержинска, что привело к очередному обострению ситуации в регионе.