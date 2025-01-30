Силовики: Украинские пограничники из 94-го отряда переброшены на Суджанское направление

Tекст: Елизавета Шишкова

Группа пограничников из 94-го отряда, ранее ловившая уклонистов, была переброшена на данный участок. Операция по переброске состоялась ночью с целью поддержки усиления группировки украинских войск на этом направлении, сообщает ТАСС.

Российские силовые структуры отмечают, что украинские военные продолжают увеличивать численность своих сил на Суджанском направлении. Это связано с необходимостью поддержки и удержания занимаемых позиций в условиях противодействия со стороны российских войск.

Тем временем российские военные в северной части Суджанского района смогли закрепить свои успехи. Они сообщают о продвижении на свыше 500 метров, что позволяет укрепить занимаемые позиции и продолжать наступление в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли за время боев в Курской области более 54 тыс. человек

Также российские командиры рассказали о первом столкновении с ВСУ в Судже Курской области летом 2024 года.