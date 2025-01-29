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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африке нужно преодолеть свою географию

    Многие факторы, делающие Африку оставленной глобальным вниманием, являются объективными. Признать это – значит подходить к региону достаточно искренне, что само по себе поможет в преодолении сложившейся несправедливости.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Эмигрантские СМИ купились на выдуманную ложь о России

    Я предпринимала несколько попыток читать иноагентские издания. В конце концов, мы журналисты, нас учили всегда знакомиться с противоположным мнением, даже если ты с ним не согласен. Но каждый раз натыкалась на очевидный факт – работа этих медиа с информацией имеет мало общего с профессиональной журналистикой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Судьба Зеленского и «тихий раздел» Украины

    Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.

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    29 января 2025, 21:18 • Новости дня

    Командиры ВС России рассказали о первом бое с ВСУ в Судже летом 2024 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские командиры рассказали о первом столкновении с ВСУ в Судже Курской области летом 2024 года, когда их бойцы эвакуировали около 80 человек в безопасное место из-за обстрелов здания администрации.

    Российские командиры поделились подробностями первого боя с ВСУ в районном центре Суджа. По словам командира взвода БПЛА 5-го БМП 810-й бригады морской пехоты с позывным Егерь, 7 августа он направился в Суджу для рекогносцировки. Разведка проводилась с использованием дронов, а затем их подразделения вошли в город. Первая атака произошла неподалеку от моста, пишет RT.

    Командир штурмовой роты с позывным Буня сообщил, что его бойцы эвакуировали около 80 человек гражданских на микроавтобусах из Суджи в село Большое Солдатское. Российские военные позже заняли здание администрации, которое подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Однако украинские силы не попали в цель.

    В одном из эпизодов отражения атак украинских войск было израсходовано около 40 тыс. патронов.

    Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что освобождение населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области стратегически важно для контроля границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек, а украинский военнослужащий, сбежавший в Россию, рассказал о подготовке британскими инструкторами украинских военных к нападению на Суджу в Курской области.

    28 января 2025, 11:15 • Новости дня
    ВС России отбили попытку контратаки украинских десантников в Курской области
    ВС России отбили попытку контратаки украинских десантников в Курской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ перебросили в Суджанский район Курской области более 100 десантников для контратаки в районе хутора Никольский, но российские войска отбили нападение, сообщили в силовых структурах.

    По информации российских силовых структур, более 100 украинских десантников были направлены ночью во вторник в Суджанский район, чтобы нанести удар в районе хутора Никольский. Однако атака была успешно отбита российскими бойцами, передает ТАСС.

    По результатам столкновения, большинство украинских солдат было уничтожено, а оставшиеся сбежали.

    Ранее российские бойцы уничтожили диверсантов ВСУ в Белополье Сумской области на границе с Курской областью в России.

    Потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек.

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    27 января 2025, 15:25 • Новости дня
    Военкор Коц: Освобождение Николаево-Дарьино важно для штурма Суджи

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Освобождение населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области стратегически важно для контроля границы, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    ВС России, освободив это село, приобрели важную стратегическую точку, указал Коц в своем Telegram-канале.

    Село расположено непосредственно на границе, что позволяет восстановить контроль над этим участком.

    Коц отметил, что освобождение Николаево-Дарьино также играет ключевую роль в подготовке к штурму города Суджи, находящегося под контролем украинских боевиков. Населенный пункт служит точкой подскока для наступления на другое стратегически важное направление – Свердликово.

    На данный момент российские военные ведут активные боевые действия на окраинах Свердликово, заключил он.

    Напомним, в понедельник подразделения группировки «Север» освободили Николаево-Дарьино в Курской области.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    28 января 2025, 11:49 • Новости дня
    Генпрокуратура потребовала взыскать 3,2 млрд рублей с курских чиновников

    Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с курских чиновников 3,2 млрд присвоенных рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Генпрокуратура подала иск в суд с требованием взыскать 3,2 мдрд рублей с курских чиновников и предпринимателей, причастных к присвоению средств на строительстве оборонных сооружений.

    Генеральная прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать более 3,2 млрд руб. с главы Корпорации развития Курской области и его заместителей, передает РИА «Новости».

    Иск направлен в Ленинский райсуд Курска, а ответчиками выступают гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин и его экс-заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова. В качестве ответчиков указаны также несколько компаний, включая ООО «КТК Сервис» и ООО «Техимпэкс».

    Согласно материалам иска, органы прокуратуры настаивают на солидарном взыскании 3,222 млрд рублей с физических лиц и компаний. Также прокуратура требует применить обеспечительные меры, включая аресты на имущество участников коррупционных схем.

    С 2022-го по 2023 год из федерального бюджета Курской области было выделено 19,4 млрд рублей на строительство оборонных сооружений. Контроль за распределением средств осуществляло управление капитального строительства области, а генподрядчиком назначена Корпорация развития региона. Однако выявлено, что чиновники использовали свое служебное положение для личного обогащения, заключая фиктивные договоры и привлекая аффилированные фирмы.

    В ходе расследования установлено, что депутат Васильев привлек аффилированные с ним компании, которые получили контракты на 385,3 млн рублей. Впоследствии через бывшего депутата Бессонова была привлечена фирма «Электростроймонтаж», с которой заключили контракт на 70,3 млн рублей. Также фирма «Энерго Ресурс» заключила 14 договоров на 1,4 млрд рублей, а компания «Техимпэкс» – шесть контрактов на 1,3 млрд рублей.

    Компании, участвующие в коррупционной схеме, создавали видимость выполнения работ и заключали фиктивные договоры. В результате суды ранее арестовали Лукина, Грабина и Федорова, а также Мартьяновых, задержанных в Иваново.

    Ранее гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина задержали по делу о злоупотреблении служебными полномочиями, связанными с растратой более 173 млн рублей на строительство оборонных сооружений.

    Также в Курске полицейские провели обыски по делу о мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной, возведение которых началось больше двух лет назад.

    Суд в Курске арестовал бывшего руководителя «Корпорации развития Курской области» Игоря Грабина по делу о растрате средств при строительстве в приграничье.

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    27 января 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области
    Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Николаево-Дарьино в Курской области, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, они нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны ВСУ около Викторовки, Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Замостья, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины, Свердликово и Черкасского Поречного. Были отражены две контратаки противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Гуево, Казачьей Локней, Кругленьким, Мартыновкой, Меловым, Мирным, Николаевкой, Суджей, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Веселовкой, Водолагами, Журавкой, Миропольем, Рыжевкой и Стукаловкой в Сумской области.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, десять бронемашин, шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 55 190 военнослужащих, 321 танк, 238 машин пехоты, 184 бронетранспортера, 1636 бронемашин, 1644 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 103 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Ранее украинский солдат рассказал о подготовке ВСУ в Британии к боям в Курской области.

    В конце прошлой недели сообщалось, что потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек.

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    27 января 2025, 00:14 • Новости дня
    ВСУ нанесли 19 ударов по ДНР за сутки

    ВСУ выпустили 61 боеприпас по ДНР за сутки, ранен мирный житель

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска обстреляли горловское направление, ранив мирного жителя в ДНР.

    За минувшие сутки Вооруженные силы Украины провели девятнадцать атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС. Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР зафиксировало эти факты.

    В результате обстрелов пострадал один мирный житель. Все удары пришлись на горловское направление. Украинские подразделения выпустили шестьдесят одну единицу различных боеприпасов по территории ДНР.

    Атаки со стороны украинских вооруженных формирований продолжаются, несмотря на объявления о прекращении огня. Власти ДНР выражают обеспокоенность по поводу продолжающихся обстрелов и возможных новых жертв среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой Народной Республике за сутки совершили 23 атаки, в результате которых погиб один человек и трое, включая ребенка, получили ранения. В результате обстрела Горловки украинскими военными погиб мужчина и пострадали трое человек, включая ребенка, при этом повреждены жилые дома и детский сад. Также в Горловке в результате детонации суббоеприпаса пострадали двое мирных жителей, среди них один случай ранее не фиксировался.

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    29 января 2025, 13:55 • Новости дня
    ВС России за сутки отразили восемь контратак ВСУ в Курской области
    ВС России за сутки отразили восемь контратак ВСУ в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны ВСУ около Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни и других населенных пунктов. Отражены восемь контратак противника, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Викторовкой, Гончаровкой, Гуево, Зазулевкой, Казачьей Локней, Косицей, Кругленьким, Куриловкой, Лебедевкой, Локней, Малой Локней, Мартыновкой, Махновкой, Меловым, Николаевкой, Никольским, Новой Сорочиной, Олешней, Свердликово, Суджей, Черкасским Поречным, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Веселовкой, Водолагами, Журавкой и Ободами в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены три танка, семь бронемашин, а также семь пунктов управления БПЛА и склад с боеприпасами.

    Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 55 900 военнослужащих, 325 танков, 239 машин пехоты, 184 бронетранспортера, 1649 бронемашин, 1693 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 103 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, перечислили в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что вертолеты уничтожили технику ВСУ в лесах Курской области.

    Накануне ВС России отбили попытку контратаки украинских десантников в Курской области.

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    27 января 2025, 06:36 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили 7,2 тыс. солдат ВСУ за неделю

    Эксперт сообщил об уничтожении свыше 7,2 тыс. солдат ВСУ на границе ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные за неделю уничтожили свыше 7,2 тыс. украинских солдат и наемников, пытавшихся проникнуть в ЛНР, с наибольшими потерями в Харьковской области.

    Российские военнослужащие за неделю уничтожили более 7,2 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников на границах Луганской Народной Республики, пишет ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, большинство потерь были понесены украинской стороной в Харьковской области.

    Эксперт отметил, что с 18 по 24 января 2025 года вооруженные формирования Украины потеряли более 7 240 боевиков в зонах ответственности группировок 'Север', 'Юг' и 'Запад'. По его словам, это на 60 больше по сравнению с предыдущей неделей. Наибольший ущерб был нанесен в зоне ответственности войск 'Запад'. Марочко также подчеркнул увеличение потерь в зоне ответственности 'Север'.

    За тот же период российские силы уничтожили 20 танков, что на 14 больше, чем за предыдущую неделю, а также 100 орудий полевой артиллерии, 6 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 21 полевой склад с боеприпасами и свыше 300 боевых машин противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил об ударе по скоплению Вооруженных сил Украины в Одесской области. Утром 26 января огневые средства Черноморского флота России уничтожили два безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря, которые следовали в направлении Крымского полуострова. Ленинский районный суд Курска арестовал военного ВСУ Евгения Фабрисенко, подозреваемого в убийствах и изнасилованиях шести женщин в селе Русское Поречное Курской области.

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    27 января 2025, 00:52 • Новости дня
    В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

    В Воронежской области ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА без пострадавших

    Tекст: Денис Тельманов

    В Воронежской области силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы были уничтожены несколько беспилотников, пострадавших и разрушений нет.

    Как передает ТАСС, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о уничтожении нескольких беспилотников на территории двух районов и одного городского округа. Гусев отметил, что дежурные силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы успешно справились с обнаружением и ликвидацией беспилотников.

    Инцидент не повлек за собой ни жертв, ни разрушений, как уточнил губернатор в своем телеграм-канале. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал Гусев.

    Местные власти продолжают следить за ситуацией и готовы предпринимать необходимые меры для обеспечения безопасности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник самолетного типа, а в Сергиево-Посадском округе Московской области ПВО сбили беспилотник, при этом пострадавших не было, а завод «Группа Кремний Эл» в Брянске вынужден был прекратить работу из-за атаки беспилотников ВСУ, в результате чего пострадали производственные помещения и склад готовой продукции.

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    27 января 2025, 13:06 • Новости дня
    Хинштейн наказал курского чиновника за неподтвержденные оценки ущерба от ВСУ

    Хинштейн объявил взыскание чиновнику за неподтвержденную оценку ущерба от ВСУ в 750 млрд рублей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Врио главы Курской области Александр Хинштейн наложил взыскание на курского министра Алексея Карнаушко за преждевременную оценку ущерба от действий ВСУ на сумму 750 млрд рублей, назвав ее неподтвержденной.

    Хинштейн вынес взыскание исполняющему обязанности министра по восстановлению и развитию приграничья области Карнаушко, сообщает Lenta.ru. Это произошло на заседании областного правительства, трансляция которого велась во «ВКонтакте».

    Хинштейн заявил, что ни о каких оценках стоимости разрушенной инфраструктуры сейчас говорить нельзя. Он подчеркнул: «Недопустимо какие-либо цифры, суммы, оценки давать, так как они носят исключительно экспертный и очень поверхностный, не подтвержденный ничем характер».

    Губернатор отметил, что власти не могут зафиксировать состояние объектов в освобожденных населенных пунктах, так как неподалеку продолжаются боевые действия.

    Напомним, Карнаушко оценил ущерб от действий ВСУ на территории области в 750 млрд рублей, отметив стабильно напряженную обстановку.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что невозможно точно оценить ущерб в Курской области от действий украинской армии до ее полного освобождения.

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    29 января 2025, 05:17 • Новости дня
    Вертолеты уничтожили технику ВСУ в лесах Курской области

    Вертолетная группа нанесла удар по ВСУ в приграничном районе Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Российские ударные вертолеты нанесли удар по бронетехнике и личному составу ВСУ, скрывающемуся в лесах Курской области, сообщили в Минобороны. .

    Как отметили военные, группа ударных вертолетов, включая Ми-28НМ, Ка-52М и Ми-8ПСГ, провела операцию по поддержке наземных войск в приграничной зоне Курской области, передает ТАСС.

    Вертолеты нанесли ракетные удары по бронетехнике, автомобилям и личному составу Вооруженных сил Украины, которые скрывались в лесистой местности региона.

    Отмечается, что в результате операции техника и личный состав противника были успешно уничтожены. «Экипажи группы ударных вертолетов благополучно вернулись на аэродром вылета», – добавили в ведомстве.

     До этого стало известно, что в ходе обороны хутора Бердин в Курской области танки спецназа «Ахмат» прямой наводкой уничтожили три бронемашины вооруженных сил Украины, успешно отразив атаку противника.

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    27 января 2025, 12:09 • Новости дня
    СК возбудил дело против вторгшегося в Курскую область американского наемника

    СК возбудил уголовное дело против наемника из США за вторжение в Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет возбудил уголовное дело против американского наемника Майкла Джонса за участие в террористической деятельности и незаконное вторжение в Курскую область в декабре 2024 года, сообщили в ведомстве.

    По данным следствия, Джонс обвиняется в заочном порядке по статьям о совершении террористического акта и наемничестве. Он подозревается в том, что в декабре 2024 года, вооруженный боевым оружием, незаконно пересек государственную границу России и вторгся на территорию Курской области в составе украинских вооруженных формирований, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

    По информации следствия, целью Джонса было совершение теракта, дестабилизация работы органов власти, запугивание населения и нанесение значительного имущественного ущерба. Преступления были направлены против мирных граждан, что усугубляет тяжесть подозреваемых действий.

    Уголовное дело возбуждено за совершение террористического акта и наемничество.

    Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против гражданина США Райана О’Лири за участие в террористическом акте и наемничестве на территории Курской области. Колумбийский наемник Пабло Пуэнтес Боорхэ был заключен под стражу по подозрению в теракте и наемничестве.

    Суд в Москве заочно арестовал гражданку Дании Аннабель Йоргенсен по обвинению в наемничестве и терроризме.

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    27 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Песков: Ущерб Курской области от ВСУ оценят после ее полного освобождения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сейчас невозможно точно оценить ущерб в Курской области от действий украинской армии, для этого ее необходимо полностью освободить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Очевидно, что, пока не завершено полное освобождение наших территорий, конечно же, вряд ли представляется возможным дать достоверные цифры. Это очевидно», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь добавил, что это вопрос находится в компетенции руководителя региона, который вправе определять режимы открытости по различным темам.

    Так представитель Кремля прокомментировал заявление и.о. министра восстановления Курской области Алексея Карнаушко, который оценил ущерб от действий ВСУ на территории области в 750 млрд рублей.

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    28 января 2025, 10:54 • Новости дня
    Спецназ «Ахмат» уничтожил пункт управления БПЛА в Курской области

    Спецназ «Ахмат» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Расчет самоходной установки «Акация» спецназа «Ахмат» ликвидировал украинский пункт управления БПЛА в Курской области, расположенный в частном доме на улице одного из населенных пунктов, сообщил начальник артиллерии спецназа «Ахмат» с позывным Октава.

    Расчет самоходной артиллерийской установки «Акация» спецназа «Ахмат» уничтожил украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами в Курской области. Начальник артиллерии спецназа с позывным Октава подтвердил точное попадание в дом, где располагался пункт управления, передает ТАСС.

    Дом, где располагался пункт управления БПЛА, был единственным уцелевшим на улице в населенном пункте области. По словам начальника артиллерии, ранее орудие поражало скопления пехоты, минометы и другие пункты управления БПЛА.

    Корреспондент, находившийся на позиции, подтвердил, что по всей улице в домах размещались украинские операторы дронов. Артиллерийские и танковые расчеты спецназа «Ахмат» активно вели по ним огонь, чтобы предотвратить дальнейшие атаки.

    Ранее российские бойцы уничтожили диверсантов ВСУ в Белополье Сумской области на границе с Курской областью в России.

    Также сообщалось, что потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек.

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    28 января 2025, 14:43 • Новости дня
    Танки спецназа «Ахмат» уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

    Танки спецназа «Ахмат» уничтожили три бронемашины ВСУ прямой наводкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе обороны хутора Бердин в Курской области танки спецназа «Ахмат» прямой наводкой уничтожили три бронемашины вооруженных сил Украины, успешно отразив атаку противника.

    В Курской области два танка сводной артиллерийской группы спецназа «Ахмат» уничтожили три бронемашины вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Боевые действия развернулись при обороне хутора Бердин, где противник был встречен огнем на прямой наводке.

    Командир отделения с позывным Диор сообщил, что во время обороны использовалась тактика «карусель». «На прямой наводке встречали противника – пехоту, технику. Успели отработать три единицы техники и живую силу. Работали два танка каруселью, уничтожили три бронемашины», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе сражений за Великую Новоселку танковый экипаж Т-72 продолжил выполнять задачу после прямого попадания и эвакуировал раненого солдата под обстрелом. Танкисты «Ахмата» устроили «карусель» для отражения атаки ВСУ в Курской области. Российский танк избежал уничтожения роем дронов ВСУ.

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    28 января 2025, 14:12 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли свыше 280 человек в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки потеряла более 280 военнослужащих и значительное количество техники, сообщило министерство обороны.

    ВСУ также потеряли один танк, боевую машину пехоты, шесть боевых бронированных машин и 20 автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ, включая танковую, тяжелую механизированную, четыре механизированные, две десантно-штурмовые, бригаду морской пехоты и три бригады теробороны. Бои происходили у Викторовки, Гоголевки, Гончаровки и других населенных пунктов. Отражено пять контратак.

    Авиация и артиллерия поразили силы и технику ВСУ у Богдановки, Замостья и других населенных пунктов, включая населенные пункты Сумской области.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 55 тыс. 470 военнослужащих и значительное количество военной техники.

    В прошлые сутки ВС России в ходе наступления освободили Николаево-Дарьино в Курской области.

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