Tекст: Дарья Григоренко

Российские командиры поделились подробностями первого боя с ВСУ в районном центре Суджа. По словам командира взвода БПЛА 5-го БМП 810-й бригады морской пехоты с позывным Егерь, 7 августа он направился в Суджу для рекогносцировки. Разведка проводилась с использованием дронов, а затем их подразделения вошли в город. Первая атака произошла неподалеку от моста, пишет RT.

Командир штурмовой роты с позывным Буня сообщил, что его бойцы эвакуировали около 80 человек гражданских на микроавтобусах из Суджи в село Большое Солдатское. Российские военные позже заняли здание администрации, которое подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Однако украинские силы не попали в цель.

В одном из эпизодов отражения атак украинских войск было израсходовано около 40 тыс. патронов.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что освобождение населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области стратегически важно для контроля границы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек, а украинский военнослужащий, сбежавший в Россию, рассказал о подготовке британскими инструкторами украинских военных к нападению на Суджу в Курской области.