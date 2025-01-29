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Командиры ВС России рассказали о первом бое с ВСУ в Судже летом 2024 года
Российские командиры рассказали о первом столкновении с ВСУ в Судже Курской области летом 2024 года, когда их бойцы эвакуировали около 80 человек в безопасное место из-за обстрелов здания администрации.
Российские командиры поделились подробностями первого боя с ВСУ в районном центре Суджа. По словам командира взвода БПЛА 5-го БМП 810-й бригады морской пехоты с позывным Егерь, 7 августа он направился в Суджу для рекогносцировки. Разведка проводилась с использованием дронов, а затем их подразделения вошли в город. Первая атака произошла неподалеку от моста, пишет RT.
Командир штурмовой роты с позывным Буня сообщил, что его бойцы эвакуировали около 80 человек гражданских на микроавтобусах из Суджи в село Большое Солдатское. Российские военные позже заняли здание администрации, которое подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Однако украинские силы не попали в цель.
В одном из эпизодов отражения атак украинских войск было израсходовано около 40 тыс. патронов.
Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что освобождение населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области стратегически важно для контроля границы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек, а украинский военнослужащий, сбежавший в Россию, рассказал о подготовке британскими инструкторами украинских военных к нападению на Суджу в Курской области.