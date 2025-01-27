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Военкор Коц: Освобождение Николаево-Дарьино важно для штурма Суджи
Освобождение населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области стратегически важно для контроля границы, заявил военный корреспондент Александр Коц.
ВС России, освободив это село, приобрели важную стратегическую точку, указал Коц в своем Telegram-канале.
Село расположено непосредственно на границе, что позволяет восстановить контроль над этим участком.
Коц отметил, что освобождение Николаево-Дарьино также играет ключевую роль в подготовке к штурму города Суджи, находящегося под контролем украинских боевиков. Населенный пункт служит точкой подскока для наступления на другое стратегически важное направление – Свердликово.
На данный момент российские военные ведут активные боевые действия на окраинах Свердликово, заключил он.
Напомним, в понедельник подразделения группировки «Север» освободили Николаево-Дарьино в Курской области.