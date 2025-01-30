Победительница «Лидеров России» возглавила центр помощи участникам СВО в Москве

Tекст: Александра Юдина

Центр амбулаторной медицинской помощи участникам специальной военной операции в Москве находится на базе Госпиталя для ветеранов войн №3. Его возглавляет победительница «Лидеров России» Ольга Колесникова. Здесь применяется мультидисциплинарный подход, позволяющий пациентам быстрее восстанавливаться с помощью команды специалистов различного профиля.

Колесникова отметила важность участия в лечении лучших врачей, знающих специфику заболеваний участников боевых действий.

В центре работают хирурги, неврологи, кардиологи и другие специалисты. Также предоставляется психологическая помощь, являющаяся неотъемлемой частью реабилитации. Центр оснащен современным оборудованием и предлагает телемедицинские консультации.

Колесникова рассказала о пациенте со сложной травмой, лечение которого разделено на этапы. Он успешно прошел два этапа оперативного лечения и два курса реабилитации, что дало значительный прогресс в восстановлении функций сустава. Врач надеется на полное восстановление пациента в будущем.

Колесникова обладает богатым опытом и рядом наград за свою работу. Она участвовала в конкурсе «Лидеры России», чтобы проверить свои навыки и познакомиться с новыми людьми. Теперь у нее есть наставник – академик Владимир Стародубов, чьи советы помогают ей в работе.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года и привлекает миллионы участников из России и других стран. Ольга Колесникова прошла переподготовку в Президентской академии МГУУ и имеет опыт работы в городской поликлинике.