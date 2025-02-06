Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.11 комментариев
ВСУ использовали заложника для разминирования в Новгродовке
Украинские военные в ДНР использовали заложника для проверки на мины
В Новогродовке украинские военные захватили местного жителя для проверки помещений на наличие мин, подвергнув его издевательствам, включая разминирование под дулом оружия.
В Новогродовке украинские военные взяли в заложники мирного жителя, чтобы проверить помещения на наличие мин, передает РИА «Новости».
Пострадавший Сергей Сиденко рассказал, что его вывели из подвала под дулами автоматов с поднятыми руками. Один из военных приказал ему открыть дверь, но вторая оказалась заперта. Тогда он велел выбить ее, и Сергею пришлось это сделать. Его повели по квартире, держа под прицелом, опасаясь, что в помещении могут быть мины.
Также Сиденко и его брата подвергли издевательствам со стороны украинских военных. «Они раздели нас в подъезде, и я стоял на ступеньках. Один из военных, который был немного выше, на две ступеньки, выстрелил прямо под ноги моему брату. Пуля пролетела рядом с моей головой и попала брату под ноги», – добавил житель Новогродовки.
Ранее сообщалось, что ВСУ расстреляли четверых мирных жителей Новогродовки до освобождения поселка российскими войсками.