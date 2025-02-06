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    Роман Силантьев Роман Силантьев Что стоит за многонациональностью

    Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как борясь со злом не умножить зло

    Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.

    13 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов США начали великую географическую войну

    Разночтения географических названий – обычное дело в условиях имперских завоеваний и при сопутствующем столкновении цивилизаций. Однако за XX век мы проделали большой труд по стандартизации названий и унификации топографических обозначений. Трамп начал всё заново.

    6 комментариев
    6 февраля 2025, 06:34 • Новости дня

    ВСУ использовали заложника для разминирования в Новгродовке

    Украинские военные в ДНР использовали заложника для проверки на мины

    Tекст: Максим Попов

    В Новогродовке украинские военные захватили местного жителя для проверки помещений на наличие мин, подвергнув его издевательствам, включая разминирование под дулом оружия.

    В Новогродовке  украинские военные взяли в заложники мирного жителя, чтобы проверить помещения на наличие мин, передает РИА «Новости».

    Пострадавший Сергей Сиденко рассказал, что его вывели из подвала под дулами автоматов с поднятыми руками. Один из военных приказал ему открыть дверь, но вторая оказалась заперта. Тогда он велел выбить ее, и Сергею пришлось это сделать. Его повели по квартире, держа под прицелом, опасаясь, что в помещении могут быть мины.

    Также Сиденко и его брата подвергли издевательствам со стороны украинских военных. «Они раздели нас в подъезде, и я стоял на ступеньках. Один из военных, который был немного выше, на две ступеньки, выстрелил прямо под ноги моему брату. Пуля пролетела рядом с моей головой и попала брату под ноги», – добавил житель Новогродовки.

    Ранее сообщалось, что ВСУ расстреляли четверых мирных жителей Новогродовки до освобождения поселка российскими войсками.

    5 февраля 2025, 09:58 • Новости дня
    Украинский исполнитель Андрей Данилко столкнулся с угрозой мобилизации в ВСУ
    Украинский исполнитель Андрей Данилко столкнулся с угрозой мобилизации в ВСУ
    @ Андрей Александров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, оказался под угрозой призыва в ВСУ и не может покинуть страну без специального разрешения.

    Шоумен, которому уже исполнился 51 год, не может покинуть территорию Украины из-за того, что находится в призывном возрасте, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Исключение составляют только выступления на концертах в поддержку Киева, на которые необходимо получить разрешение от министерства культуры.

    Кроме того, в случае поездок за границу рядом с Данилко должен находиться сотрудник спецслужб, чтобы предотвратить возможные попытки артиста остаться за рубежом.

    Вырученные средства с этих концертов обязаны переводиться на Банковую, где располагается офис президента Украины. Именно там принимают решения о том, какая часть заработанных денег достанется Данилко.

    Известно, что артист уже неоднократно обсуждал эти условия с европейскими ивент-менеджерами, предлагая гастрольные мероприятия в странах Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский певец заявил, что власти Объединенных Арабских Эмиратов пожизненно запретили ему въезд в страну. При этом он заявил, что они сделали это не по собственному желанию, а по «указанию российской верхушки». До этого во время выступления на корпоративе в Дубае он публично заявил о своей проукраинской позиции.

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    5 февраля 2025, 12:28 • Новости дня
    Россия поддержала заявление Трампа об Украине и НАТО

    Лавров приветствовал слова Дональда Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО

    Россия поддержала заявление Трампа об Украине и НАТО
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва поддерживает слова президента США Дональда Трампа о неправильности втягивания Украины в НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров, подчеркнув, что впервые это признал западный лидер такого уровня.

    Лавров отметил, что Трамп впервые критиковал администрацию Джо Байдена за украинский кризис и подчеркнул, что ошибка заключалась во втягивании Киева в Североатлантический альянс, передает РИА «Новости».

    Лавров сказал: «Впервые западный лидер, не просто западный, но лидер США, лидер, стало быть, всего западного мира, произнес эти слова, которые мы, в общем-то, приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьез США».

    Ранее Трамп объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий.

    Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал наличие тайной тактики альянса в переговорах по Украине, которую скрывают от России.

    В то же время СВР сообщила, что НАТО готовит операцию по дискредитации Владимира Зеленского в преддверии выборов на Украине, целью которой является устранение главы киевского режима.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    5 февраля 2025, 11:22 • Новости дня
    Поставки первых самолетов Ту-214 запланированы на 2025 год

    Алиханов сообщил о поставках первых Ту-214 в 2025 году

    Поставки первых самолетов Ту-214 запланированы на 2025 год
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В 2025 году планируется начать поставки первых самолетов Ту-214 в соответствии с комплексной программой развития авиапромышленности России, сообщил в ходе национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

    Первые поставки самолетов Ту-214 запланированы на этот год, что стало возможным благодаря комплексной программе развития авиационной промышленности России, передает ТАСС.

    Между тем Алиханов, а также министр энергетики Сергей Цивилев попали в список кандидатов на избрание в совет директоров Газпрома. В перечне также присутствуют такие фигуры, как председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков и председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

    Присутствующий в текущем составе совета директоров первый вице-премьер Денис Мантуров не был включен в новый список кандидатов. Также осенью прошлого года экс-глава Минэнерго Николай Шульгинов покинул совет директоров Газпрома.

    Самолет Ту-214, оснащенный новыми российскими комплектующими, успешно совершил первый полет, который длился 1 час 10 минут.

    Ранее самолет Ту-214 с бортовым номером 64509 эксплуатировался авиакомпанией «Трансаэро» и прекратил полеты в 2015 году. В июне 2024 года он вновь был введен в строй после восстановления летной годности, а в июле его отправили на Минский завод гражданской авиации № 407 для перекраски в новую ливрею ОАК.

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    5 февраля 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин изменил статус военных округов
    Путин изменил статус военных округов
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, в результате которого военные округа утратили межвидовой статус.

    В документе указано, что из пункта 1 должно быть исключено слово «межвидовым», передает ТАСС. Это означает, что части и соединения Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) больше не подчиняются напрямую военным округам.

    Вместе с тем указ устанавливает прямое подчинение военной полиции военным округам.

    В июне прошлого года Минобороны предложило лишить военные округа статуса межвидового объединения.

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    5 февраля 2025, 14:51 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожено более 50 единиц техники в Сумской области

    Минобороны: Удар «Искандера» ликвидировал более 50 единиц техники ВСУ в Стецковке

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара комплекса «Искандер» в Сумской области было уничтожено более 50 единиц техники ВСУ, включая бронеавтомобили и легковые машины, а также склад боеприпасов, сообщило Министерство обороны.

    В результате ракетного удара комплекса «Искандер» в Сумской области уничтожено более 50 единиц техники ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Удар был нанесен по месту скопления живой силы и техники бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Стецковка. Минобороны России показало видео удара с ликвидацией бронированной и автомобильной техники высокой проходимости.

    В заявлении Министерства обороны отмечено, что в результате удара был уничтожен склад боеприпасов.

    Ранее ВС России уничтожили подземный командный бункер в Сумской области с помощью «Искандера».

    До этого сообщалось, что российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных в Ахтырке Сумской области.

    Сообщалось, что удары по группе ВСУ под Сумами, предназначенной для пополнения подразделений в районе Суджи, вероятно, сорвали планируемое наступление украинских сил в Курской области.

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    5 февраля 2025, 13:27 • Новости дня
    Пескова спросили, считает ли Путин Зеленского врагом

    Песков отверг вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом

    Пескова спросили, считает ли Путин Зеленского врагом
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел недопустимым постановку вопроса, считает ли президент России Владимир Путин украинского лидера Владимира Зеленского врагом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг постановку вопроса о том, считает ли Владимир Путин врагом президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    В своем заявлении Песков отметил, что в этом вопросе не место эмоциям, а важен юридический анализ и прагматизм.

    «Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит», – сказал представитель Кремля.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы.

    Песков отметил, что Россия, несмотря на это, готова обсуждать с ним переговоры.

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    5 февраля 2025, 20:54 • Новости дня
    Россия запросила заседание СБ ООН по Украине
    Россия запросила заседание СБ ООН по Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил о запросе на проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

    Россия предложила назначить заседание на 17 февраля в связи с десятой годовщиной принятия резолюции СБ 2202, утвердившей Минский комплекс мер, сообщил Полянский, передает ТАСС.

    Полянский подчеркнул, что западные дипломаты запросили заседание на 24 февраля, чтобы отметить третью годовщину начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Он отметил, что Россия решила не оставаться в долгу и предложила свое заседание.

    Дипломат выразил надежду на успешное председательство китайских коллег в СБ ООН в феврале, добавив, что уверен в их мудрости и выдержке. Полянский также отметил, что заседание будет «хорошим поводом обсудить провал превентивной дипломатии, вызванный действиями западных спонсоров, которые готовили киевский режим к войне с Россией».

    Накануне заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия планирует провести заседание Совета Безопасности ООН по украинскому кризису в середине февраля.

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    5 февраля 2025, 10:25 • Новости дня
    Рогов: Зеленский обманул Трампа с украинскими недрами

    Рогов: Зеленский предложил Трампу редкоземельные металлы, которых нет на Украине

    Рогов: Зеленский обманул Трампа с украинскими недрами
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский предложил США редкоземельные металлы с территории Украины, которые в экономически оправданной стоимости в стране практически отсутствуют, сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, Зеленский вводит в заблуждение президента США Дональда Трампа, предлагая ему редкоземельные металлы с территории Украины, передает «Газета.Ru».

    По словам Рогова, такие предложения неизбежно вводят в заблуждение, так как разведанных месторождений с экономически оправданной стоимостью практически не осталось.

    «Зеленский пытается продать Трампу воздух, идя сознательно на обман», – подчеркнул Рогов, добавив, что значительная часть месторождений полезных ископаемых Украины уже перешла под контроль России в результате специальной военной операции.

    Также Рогов выразил мнение, что Украина пытается использовать международные отношения для получения дополнительных выгод, несмотря на отсутствие необходимых ресурсов для выполнения предложений.

    Он акцентировал внимание на том, что такая политика может привести к ухудшению отношений с международными партнерами, включая США.

    На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить с Украиной соглашение о поставках Штатам редкоземельных металлов в обмен на продолжение военной помощи. В офисе Зеленского считают, что предложение президента США согласуется с «планом победы», представленным осенью прошлого года Владимиром Зеленским.

    Между тем украинские СМИ сообщают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных ВСУ территориях в Донбассе.

    С неожиданно резкой оценкой выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц, назвавший требование Трампа крайне эгоистичным и эгоцентричным.

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    5 февраля 2025, 08:38 • Новости дня
    Российские войска зашли в Ивано-Дарьевку на Северском направлении в ДНР

    Российские штурмовики нанесли удар по ВСУ и вошли в Ивано-Дарьевку в ДНР

    Российские войска зашли в Ивано-Дарьевку на Северском направлении в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные силы России нанесли удар по ВСУ и вошли в Ивано-Дарьевку, планомерно продвигаясь к Северску и улучшая позиции у Верхнекаменского.

    Российские войска нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины и вошли в населенный пункт Ивано-Дарьевка в Донецкой народной республике, сообщает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что после нанесения поражения ВСУ, российские штурмовые подразделения смогли войти в данный населенный пункт.

    Марочко отметил, что российские военнослужащие продолжают планомерное продвижение к городу Северску. За последние несколько суток они прошли более километра вдоль реки Каменки и подошли вплотную к Верхнекаменскому.

    Эксперт добавил: «Северо-западнее Спорного улучшено положение на переднем крае линии боевого соприкосновения. Продвижение вдоль железнодорожного полотна в районе населенного пункта Выемка за сутки составило около 700 м».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России взяли ВСУ в огневой карман в Новой Кругляковке в Харьковской области, также российские войска уничтожили опорные пункты и технику ВСУ у Тернов, а ранее ВС России уничтожили окруженных солдат ВСУ в Часовом Яре.

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    5 февраля 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин назвал дерзкими и грамотными действия морпехов в Курской области
    Путин назвал дерзкими и грамотными действия морпехов в Курской области
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил действия российских бойцов на Курском направлении, отметив их дерзость и грамотность в ходе боев.

    Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном прокомментировал действия российских военнослужащих на Курском направлении, передает ТАСС. Глава государства отметил, что подразделения ВС России, включая 155-ю бригаду морской пехоты и 810-ю бригаду черноморских морских пехотинцев, а также 106-ю и 76-ю дивизии, проявили себя в боях с лучшей стороны.

    По словам президента, бойцы действовали «круто, грамотно, дерзко», и все они будут отмечены соответствующим образом. «Действительно, морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко. Так же воюют на этом участке боевого соприкосновения и морские пехотинцы Черноморского флота 810-й бригады, и десантники 106-й дивизии, 76-й дивизии, и многие другие подразделения, и все они соответствующим образом будут отмечены», – сказал Путин.

    Напомним, Владимир Путин провел встречу с врио главы Курской области Александром Хинштейном, основной темой которой стали меры поддержки жителей и восстановления инфраструктуры приграничных территорий. В ходе нее президент поручил правительству и Хинштейну разработать программу восстановления приграничья региона.

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    5 февраля 2025, 19:12 • Новости дня
    Алиев выделил 1 млн долларов на помощь Украине

    Президент Азербайджана Алиев выделил 1 млн долларов для гуманитарной помощи Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил направить 1 млн долларов на закупку азербайджанского электрооборудования для Украины в качестве гуманитарной помощи.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев распоряжением выделил министерству энергетики страны 1 млн долларов для оказания гуманитарной помощи Украине, пишет ТАСС.

    В документе указано, что эти средства предназначены для закупки и отправки на Украину электрооборудования, произведенного в Азербайджане.

    Ранее, в июле 2023 года, президент Алиев уже поддерживал Украину, выделив министерству энергетики 7,6 млн долларов в манатном эквиваленте. Эти средства также были направлены на закупку электрооборудования для Украины. В результате пять отдельных партий гуманитарной помощи были отправлены, включая более 3,3 млн метров электрокабелей и проводов, а также 72 трансформатора и комплектные трансформаторные пункты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Всемирном экономическом форуме в Давосе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и Владимира Зеленского.

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    5 февраля 2025, 13:42 • Новости дня
    Эксперт назвал сценарии торга Зеленского с США о выборах президента Украины

    Политолог Корнилов: Зеленский начал торг с командой Трампа о выборах президента Украины

    Эксперт назвал сценарии торга Зеленского с США о выборах президента Украины
    @ Marijan Murat/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Белый дом будет принуждать Владимира Зеленского провести президентские выборы до конца 2025 года. Но если диалог зайдет в тупик, у США есть варианты физически устранить Зеленского или отстранить его от власти, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Зеленский заявил, что выборы пройдут после отмены военного положения.

    «Указ Зеленского о запрете диалога с Москвой не может отменить никто кроме легитимного президента Украины. Верховная рада могла бы его отменить, но если бы это был закон, а не указ. Так что на данный момент – это неразрешимая юридическая коллизия», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    «Москва дала Вашингтону шанс понять эту ситуацию, и там, судя по всему, услышали российскую сторону. В Штатах согласны, и будут принуждать Зеленского к избирательной кампании. Причем, все понимают, что он откровенно врет, поскольку конституция Украины запрещает парламентские выборы во время военного положения, а не президентские», – детализировал аналитик.

    «На этом фоне Зеленский запускает торг с командой Трампа, на каких условиях он готов к президентской гонке. Впрочем, у США всегда есть запасные варианты на случай, если в Киеве будут чрезмерно показывать характер. Например, физическое устранение Зеленского или отстранение его с поста, и переход власти к спикеру Рады до проведения выборов. Но этой крайний случай, и понятно, что Белому дому не хотелось бы таких сценариев», – добавил он.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что выборы президента Украины состоятся после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения. «Во время войны выборов не может быть, нужно менять законодательство, конституцию», – сказал он, напомнив про «большие вызовы» для Киева, ведь неизвестно, как проголосуют военные и миллионы украинцев, которые находятся за границей.

    Это перечит позиции самого же Киева, поскольку днем ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что украинская сторона готова обсуждать с Вашингтоном возможность проведения выборов до конца 2025 года.

    В свою очередь, глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отметил, что началу переговоров препятствуют юридические аспекты: нелегитимность Зеленского и его указ о запрете переговоров с Москвой. При этом, дипломат подчеркнул, что «российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова к серьезному разговору».

    В ходе диалога должны учитываться «современные территориальные реалии», необходимо устранение первопричин кризиса, пояснили в МИД. По словам Полищука, переговоры могут основываться на стамбульском документе 2022 года, предполагавшем нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию. Также в документе говорилось о запрете размещения иностранных войск и баз на Украине.

    Как объяснял президент России Владимир Путин, нелегитимный Зеленский теперь не уполномочен отменить свой указ о запрете переговоров с Москвой. Помимо этого, по словам российского лидера, президент Украины даже в условиях военного положения не может продлевать свой срок, этим правом наделена Рада.

    Российский лидер отмечал, что, если у Киева «есть желание вести переговоры и найти компромиссные решения», то представлять Украину в диалоге может кто угодно, но подписывать документы по итогу должны люди, чья легитимность подтверждена юридически.

    Безвыходность ситуации, судя по всему, понимают и в Вашингтоне, поэтому спецпосланник США по Украине Кит Келлог подчеркивал, что Белый дом настаивает на проведении президентской и парламентской электоральных кампаний до конца 2025 года.

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    5 февраля 2025, 16:53 • Новости дня
    Euroclear запланировал перевести Киеву в марте 2 млрд евро из замороженных активов РФ

    Euroclear анонсировал передачу 2 млрд евро из замороженных активов России Киеву в марте

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Международный депозитарий Euroclear планирует перевести около 2 млрд евро из замороженных российских активов в европейский фонд поддержки Украины в марте 2025 года.

    Этот шаг станет вторым денежным траншем для Киева. Ранее, в июле 2024 года, первый транш составил примерно 1,55 млрд евро, передает «Российская газета».

    За 2024 год Euroclear получил от инвестирования заблокированных российских активов 6,9 млрд евро в виде процентных доходов. Это значительно больше, чем в предыдущем году, когда сумма составляла около 4,4 млрд евро. В 2022 году Euroclear заработал 821 млн евро на тех же активностях.

    По состоянию на конец 2024 года баланс Euroclear составил 212 млрд евро, из которых 183 млрд евро относятся к активам, находящимся под санкциями.

    Ранее крупнейший депозитарный центр Euroclear выразил несогласие с планами Евросоюза изъять заблокированные российские активы, указав на возможные риски для финансовой стабильности Европы.

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    5 февраля 2025, 15:52 • Новости дня
    Россия расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Новомлынска

    Россия расширила зону контроля на правом берегу Оскола после освобождения Новомлынска

    Россия расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Новомлынска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска освободили село Новомлынск, расширив контроль на правом берегу реки Оскол, что позволяет готовиться к дальнейшему наступлению.

    Освобождение Новомлынска в Харьковской области увеличило контролируемую территорию на правом берегу реки Оскол. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА «Новости». По его словам, это позволит использовать дополнительные силы для подготовки к дальнейшим наступательным действиям.

    Ганчев заявил, что освобождение Новомлынска способствовало улучшению позиции российских войск, что даст возможность для более активных маневров на правобережье Оскола.

    Кроме того, стало известно, что российские вооруженные силы продолжают переносить удары по укреплениям вооруженных сил Украины в Купянском районе. Атаки также направлены против мест скопления иностранных наемников и украинских боевиков, переброшенных в Харьковскую область из других мест. Ганчев сообщил, что артиллерия продолжает активные действия для ослабления позиций противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Барановку в ДНР и Новомлынск в Харьковской области.

    Коментарии (2)
    5 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Российские войска освободили Барановку в ДНР и Новомлынск в Харьковской области
    Российские войска освободили Барановку в ДНР и Новомлынск в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Барановка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины рядом с Щербиновкой, Дзержинском, Водяным Вторым, Лысовкой, Гришино, Котлино, Успеновкой, Надеждинкой, Котляровкой, Ясеновым и Андреевкой в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 500 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, два артиллерийских орудия.

    В то же время в результате успешных действий подразделений группировки «Запад» освобожден Новомлынск в Харьковской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Колодезного, Кутьковки, Дорошовки, Кондрашовки, Песчаного, Новой Кругляковки, Зеленого Гая в Харьковской области и Ямполовки в ДНР, сообщил Конашенков.

    Потери противника при этом составили свыше 220 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, девять пикапов, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и пять складов с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям бригады теробороны в районе Волчанска Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Тихоновки, Белокузьминовки, Орехово-Василевки, Часова Яра, Константиновки и Дачного в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, бронемашина и два склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили активное наступление. Они нанесли поражение формированиям танковой, механизированной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны у Богатыря, Разлива, Раздольного, Бурлацкого в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.

    При этом потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, бронемашина, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе две американские 155-мм гаубицы М777 и М198, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригад береговой обороны ВСУ и нацгвардии под Ореховым, Малыми Щербаками, Каменским в Запорожской области, Токаревкой и Приднепровским в Херсонской области.

    Противник при этом потерял до 60 военнослужащих, танк, две машины пехоты и арторудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    В минувшие выходные российские войска освободили Крымское в ДНР.

    За предыдущую неделю российские войска освободили шесть населенных пунктов в Курской области и зоне СВО.

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