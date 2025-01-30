Эксперты назвали угрозой для россиян новые правила модерации компании Meta

Эксперты призвали россиян ради безопасности пользоваться отечественными онлайн-платформами

Компания Meta* (признана экстремистской организацией и запрещена в России) пересмотрела правила модерации контента на онлайн-платформах, что теперь позволяет пользователям размещать оскорбительные высказывания, направленные против рас, национальностей, гендерных идентичностей и сексуальных ориентаций.

Согласно заявлению главы глобальной политики компании Джоэла Каплана, изменения помогут «упростить управление контентом». Однако эксперты в области модерации контента считают, что нововведения являются политически мотивированными и демонстрируют склонность компании к смещению в сторону определенных идеологий.

«Ослабление правил модерации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) – не просто безответственно, а преступно. Компания фактически легализует язык ненависти, превращая свои платформы в инструмент для разжигания дискриминации и насилия. И делает она уже это не первый год. Напомню, что в 2022 году были заблокированы в России Facebook* (материнская компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и Instagram* (материнская компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), поскольку эти площадки сняли для жителей некоторых стран запрет на призывы к насилию в отношении россиян», – заявил эксперт РОЦИТ Максим Ксензов.

Он отметил, что некоторые российские пользователи продолжают заходить на эти площадки с помощью VPN-сервисов, которые, по его словам, представляют опасность для персональных данных пользователя и его устройств. Ксензов предупредил, что мошенники активно используют VPN-сервисы для реализации своих преступных целей.

«Есть достойные отечественные аналоги запрещенным соцсетям: «ВКонтакте», «Одноклассники», LOOKY. Наши платформы понимают всю важность создания безопасной онлайн-среды для пользователей и строго следуют требованиям российского законодательства. И для использования отечественных платформ не нужны VPN-сервисы», – заявил эксперт.

«Meta известна своей слабой модерацией на площадках. К этому еще добавляется предвзятая политика компании к пользователям. Сама корпорация признана в России экстремисткой, так как в 2022 году сняла в своих соцсетях запрет на призывы к насилию в отношении россиян. Не стоит пользоваться соцсетями Meta, подвергая себя угрозам, которые исходят от этого западного ИТ-гиганта и VPN-сервисов. Ради безопасности и комфорта лучше перейти на отечественные онлайн-платформы. «ВКонтакте», «Одноклассники», LOOKY – достойные отечественные аналоги соцсетям Meta», – считает член Общественного совета при Минцифры России, заместитель председателя Комиссии по безопасности Общественной палаты Российской Федерации Георгий Волков.

Напомним, ранее генеральный директор компании Марк Цукерберг объявил об отмене программы фактчекинга и переходе к системе «Заметки сообщества», аналогичной используемой в X (ранее Twitter). Это решение вызвало критику со стороны экспертов, опасающихся увеличения распространения дезинформации и разжигания ненависти на платформах компании.

На фоне критики компания заявляет, что еще раз пересмотрит свои инструкции после выявленных ошибок в новых правилах.

Но есть опасения, что ослабление контроля над оскорбительными высказываниями может быть использовано для разжигания ненависти и усиления дискриминации.