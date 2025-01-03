Король Дании распорядился убрать три короны с герба страны

Tекст: Мария Иванова

Королевский герб Дании претерпел изменения: с него убрали три короны, которые находились на нем со времен Кальмарской унии XIV века, сообщает News Oresund. Это решение связано с восшествием на престол короля Фредерика X в январе 2024 года.

Три короны долгое время были предметом споров с Швецией, так как их изображение трактовалось как претензия на шведский престол, отмечает ТАСС.

Обновление герба включало не только удаление корон, но и изменения в дизайне щита. Теперь гербы регионов Гренландии и Фарерских островов увеличены и занимают второе и третье поля соответственно. Символы Дании и Южной Ютландии размещены на первом и четвертом полях. Ранее изображение третьего поля объединяло три короны с гербами Фарер и Гренландии.

Исторически три короны ассоциировались с Кальмарской унией, созданной в 1397 году под властью датских королей. Несмотря на распад унии в 1523 году, Дания продолжала использовать короны как символ, что стало одной из причин Северной Семилетней войны. Однако после Кнередского мира 1613 года Дания и Швеция договорились использовать этот символ без территориальных претензий друг к другу.

Королевский герб является не только символом монарха, но и государства, используется в официальных документах и печатях.

Новый дизайн герба создал художник по гербам Ронни Сков Андерсен, учитывая современные нужды и исторические аспекты.

В конце прошлого года премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала граждан запасаться продуктами и вещами первой необходимости на случай кризисных ситуаций.

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков высмеял Фредериксен за этот призыв, предложив запастись консервами.