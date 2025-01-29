Индейцы стали жертвами антииммигрантских рейдов Трампа

Axios: Индейцы подверглись преследованиям во время антииммигрантских рейдов в США

Tекст: Елизавета Шишкова

Как пишет Axios, представители некоторых индейских племен заявили о случаях, когда члены их общин подвергались преследованиям со стороны федеральных агентов по иммиграции. Навахо, одно из крупнейших индейских племен США, заявило, что их члены подвергались допросам со стороны сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в Аризоне и Нью-Мексико. Президент навахо Буу Нигрен сообщил о множестве жалоб от граждан на действия федеральных агентов, которые целенаправленно искали нелегальных иммигрантов. Он призвал членов племени всегда иметь при себе удостоверения личности, выданные штатом, такие как водительские права или сертификат о принадлежности к коренному населению, чтобы избежать подобных ситуаций.

Племя апачей мескалеро в Нью-Мексико также сообщило, что на прошлой неделе к одному из членов племени на испанском языке обратились агенты ICE и попросили предъявить удостоверение личности, хотя индеец свободно говорил по-английски. Племя сиссетон вахпетон ойате из резервации Лейк-Траверс в Южной Дакоте заявило, что временно отменяет все сборы за выдачу или замену удостоверений личности на фоне обеспокоенности членов племени столкновениями с ICE.

Южное племя пайютов Сан-Хуан, земли которого находятся на границе Юты и Аризоны, рекомендовало своим гражданам регистрировать встречи с ICE, требовать значки агентов, держать двери закрытыми и требовать ордер, если агенты подошли к дому. Племя Монтаны тоже выпустило ряд инструкций, призывающих своих членов хранить молчание, иметь при себе удостоверение личности.

При этом издание отмечает, что для федеральных агентов практика проведения операций по борьбе с наркотиками или нелегальной миграцией на индейских землях является обычным делом – еще со времен администрации Обамы американские агенты активно преследуют контрабандистов, использующих закрытые территории племен для преступной деятельности.

Напомним, Трамп подписал указ, запрещающий въезд нелегальным мигрантам через южную границу страны, включая запрет на оставление в США под предлогом поиска убежища. Также администрация приняла решение о закрытии иммиграционных офисов в четырех странах Латинской Америки, способствовавших въезду мигрантов в США.