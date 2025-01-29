Пьяный водитель устроил погоню с полицией в Кирове

Tекст: Алексей Дегтярев

Очевидцы сообщили в полицию о движении автомобиля по улице Чапаева под управлением, предположительно, нетрезвого водителя, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

Вскоре инспекторы обнаружили транспортное средство, однако водитель проигнорировал их требования об остановке и попытался скрыться.

Во время погони нарушитель пересекал перекрестки на красный свет и выезжал на встречную полосу. Он также столкнулся с другим автомобилем и патрульной машиной. Когда нарушитель выехал за пределы города, полиция применила огнестрельное оружие, повредив колеса его автомобиля.

Впоследствии водитель был задержан, но отказался от медицинского освидетельствования. Помимо уголовного дела, правонарушитель привлечен к административной ответственности по нескольким статьям КоАП РФ, а его автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Отмечается, что ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное преступление. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Петербурге водитель иномарки попытался уйти от погони после нарушения скоростного режима и упал в реку Фонтанку. В результате инцидента все трое находившихся в автомобиле были госпитализированы, иномарку подняли из воды.