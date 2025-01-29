Блогер Артемий Лебедев предложил сжечь 99% книг

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал 99% книг бесполезными и предложил их сжечь

Tекст: Вера Басилая

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем шоу «Ответошная» на странице в социальной сети «ВКонтакте» выразил мнение, что 99% книг являются бесполезными, их можно без сожаления «сжечь».

Лебедев считает, что многие книги не содержат важной информации и не представляют ценности для читателей.

Тем не менее Лебедев подчеркнул, что есть литература, которая помогает людям получать новую и необходимую информацию. Он призвал обращать внимание на такие книги и искать их среди огромного числа изданий. По словам дизайнера, чтение правильной литературы позволяет не только обогатить знания, но и пережить интересный жизненный опыт других людей.

Артемий Лебедев также заметил, что чтение одной книги за два дня может сэкономить человеку год жизни. Он подчеркнул, что литература обладает способностью открывать перед читателями уникальные перспективы, предоставляя возможность учиться на чужих ошибках и достижениях.

Ранее Лебедев заявлял, что русская раскладка клавиатуры создает трудности из-за необходимости использования клавиши Shift для ввода знаков препинания.

Также в своем обзоре новостей ответил критикам России, процитировав известную русскую пословицу: «Пока толстый сохнет, худой сдохнет».