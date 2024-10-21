Дизайнер Лебедев назвал русскую раскладку клавиатуры «главной проблемой» России

Tекст: Вера Басилая

Лебедев назвал неудобства русской клавиатуры «супредиверсией». По его словам, «мегаглобальнейшую» проблему России создали западные страны и русские программисты, передает «Лента.ру».

Дизайнер отметил, что российская клавиатурная раскладка требует нажимать на клавишу Shift для ввода многих знаков препинания, в то время как в латинской раскладке знаки препинания находятся в нижнем регистре и не требуют дополнительных нажатий.

По его словам, российское государство не борется с этой проблемой, которую «следует решать незамедлительно».

Лебедев ранее заявил, что «провинциальных журналистов» заменят нейросети. Он также утверждал, что российская система здравоохранения доступнее для жителей, чем европейские системы здравоохранения.

Между тем, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отвергла извинения дизайнера Артемия Лебедева за нецензурное искажение ее фамилии.

