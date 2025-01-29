Более половины американцев осудили помилование Байденом семьи

Rasmussen Reports: 52% американских избирателей осудили помилование семьи Байденом

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports, более половины американских избирателей выражают недовольство помилованием, которое экс-президент США Джо Байден предоставил членам своей семьи перед уходом с поста. Как сообщает ТАСС, минимум 52% опрошенных выразили неодобрение этому решению.

Из числа недовольных 38% избирателей заявили о своем категорическом несогласии с решением Байдена. Однако 42% респондентов придерживаются противоположной точки зрения и поддерживают его действия.

Опрос Rasmussen Reports проводился с 21 по 23 января как онлайн, так и по телефону, охватив более 1,2 тыс. потенциальных американских избирателей. Погрешность результатов исследования составляет 3%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением экс-главы Белого дома Джо Байдена об упреждающем помиловании ряда лиц, включая 33 убийц и бывшего главу Комитета начальников штабов Марка Милли. Байден помиловал лиц, которым угрожал преследованием Дональд Трамп, включая Марка Милли и Энтони Фаучи. Трамп пожелал помилованным Байденом заключенным «катиться в ад».