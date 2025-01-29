Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.0 комментариев
Более половины американцев осудили помилование Байденом семьи
Rasmussen Reports: 52% американских избирателей осудили помилование семьи Байденом
Большинство американских избирателей выразили недовольство решением Джо Байдена о помиловании членов своей семьи, свидетельствуют данные опроса Rasmussen Reports.
По данным опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports, более половины американских избирателей выражают недовольство помилованием, которое экс-президент США Джо Байден предоставил членам своей семьи перед уходом с поста. Как сообщает ТАСС, минимум 52% опрошенных выразили неодобрение этому решению.
Из числа недовольных 38% избирателей заявили о своем категорическом несогласии с решением Байдена. Однако 42% респондентов придерживаются противоположной точки зрения и поддерживают его действия.
Опрос Rasmussen Reports проводился с 21 по 23 января как онлайн, так и по телефону, охватив более 1,2 тыс. потенциальных американских избирателей. Погрешность результатов исследования составляет 3%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением экс-главы Белого дома Джо Байдена об упреждающем помиловании ряда лиц, включая 33 убийц и бывшего главу Комитета начальников штабов Марка Милли. Байден помиловал лиц, которым угрожал преследованием Дональд Трамп, включая Марка Милли и Энтони Фаучи. Трамп пожелал помилованным Байденом заключенным «катиться в ад».