Депутат Шеремет заявил, что Байден предпочел бы Горбачева вместо Путина в России

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, Байден осознает, что сила и преимущество России заключаются в ее президенте Владимире Путине, сообщает NEWS.ru.

Шеремет подчеркнул, что Байден, как и в прошлые времена, пытался бы вмешаться в суверенные дела России, чтобы привести к власти человека, который, по его мнению, был бы предателем, наподобие Горбачева или Владимира Зеленского. Однако, добавил парламентарий, эти попытки не увенчались успехом.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил о том, что администрация экс-главы США Джо Байдена пыталась убить Путина, хотя доказательств он не предоставил.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы принимают все меры для защиты Путина.

Сенатор Андрей Климов отметил, что обвинения Карлсона могут быть небезосновательными, ссылаясь на исторические примеры готовности американского политического класса расправляться с оппонентами и на заявления Вашингтона последних лет.