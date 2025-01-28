Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.6 комментариев
Депутат: Байден хотел бы видеть Горбачева во главе России
Депутат Шеремет заявил, что Байден предпочел бы Горбачева вместо Путина в России
Бывший президент США Джо Байден хотел бы видеть у власти в России человека, подобного Михаилу Горбачеву, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
По его словам, Байден осознает, что сила и преимущество России заключаются в ее президенте Владимире Путине, сообщает NEWS.ru.
Шеремет подчеркнул, что Байден, как и в прошлые времена, пытался бы вмешаться в суверенные дела России, чтобы привести к власти человека, который, по его мнению, был бы предателем, наподобие Горбачева или Владимира Зеленского. Однако, добавил парламентарий, эти попытки не увенчались успехом.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил о том, что администрация экс-главы США Джо Байдена пыталась убить Путина, хотя доказательств он не предоставил.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы принимают все меры для защиты Путина.
Сенатор Андрей Климов отметил, что обвинения Карлсона могут быть небезосновательными, ссылаясь на исторические примеры готовности американского политического класса расправляться с оппонентами и на заявления Вашингтона последних лет.