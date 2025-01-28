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    Американист: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу
    Скачко: Зеленский «назначил» Умерова виновным в воровстве американских денег
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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как русский гиперзвук оглушил Америку

    Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Ландыши» – это фильм про новых героев

    Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп навязал либеральному Голливуду консервативный контроль

    Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.

    13 комментариев
    28 января 2025, 16:31 • Новости дня

    Депутат: Байден хотел бы видеть Горбачева во главе России

    Депутат Шеремет заявил, что Байден предпочел бы Горбачева вместо Путина в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший президент США Джо Байден хотел бы видеть у власти в России человека, подобного Михаилу Горбачеву, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

     По его словам, Байден осознает, что сила и преимущество России заключаются в ее президенте Владимире Путине, сообщает NEWS.ru.

    Шеремет подчеркнул, что Байден, как и в прошлые времена, пытался бы вмешаться в суверенные дела России, чтобы привести к власти человека, который, по его мнению, был бы предателем, наподобие Горбачева или Владимира Зеленского. Однако, добавил парламентарий, эти попытки не увенчались успехом.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил о том, что администрация экс-главы США Джо Байдена пыталась убить Путина, хотя доказательств он не предоставил.

    При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы принимают все меры для защиты Путина.

    Сенатор Андрей Климов отметил, что обвинения Карлсона могут быть небезосновательными, ссылаясь на исторические примеры готовности американского политического класса расправляться с оппонентами и на заявления Вашингтона последних лет.

    28 января 2025, 05:39 • Новости дня
    Карлсон заявил о попытках администрации Байдена устранить Путина

    Американский журналист Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытках убийства Владимира Путина

    Карлсон заявил о попытках администрации Байдена устранить Путина
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена пыталась убить российского президента Владимира Путина, не предоставив при этом доказательств или подробностей.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена якобы пыталась убить президента Владимира Путина, передает РИА «Новости». Карлсон сделал это заявление в интервью с журналистом Мэттом Таибби.

    «Бывший госсекретарь США Тони Блинкен так сильно продвигал настоящую войну, пытаясь убить Путина, например. Что делала администрация Байдена – они пытались убить Путина», – приводит агентство слова Карлсона.

    По словам журналиста, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном». Журналист не уточнил, когда и где могли происходить эти предполагаемые приготовления к покушению.

    Напомним, в июле 2024 года, сразу после покушения на Дональда Трампа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что безопасность президента России Владимира Путина усилена, для ее обеспечения делается все необходимое.

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    26 января 2025, 10:53 • Новости дня
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    @ Alessandro della Valle/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

    Издание The Times назвало четыре основных сценария, которые могут привести к завершению конфликта на Украине, передает РБК.

    Первый сценарий предполагает поражение Киева в результате отказа России от переговоров и лишения Украины поддержки со стороны США. Такой сценарий назван «худшим». Однако, как пишет газета, Дональд Трамп будет стремиться избежать столь катастрофического исхода.

    Второй сценарий, названный «плохим миром», предполагает поражение Украины и ее последующий раздел. В этом случае ни о какой Нобелевской премии для Трампа, как отмечает издание, речи быть не может.

    Третий сценарий подразумевает прекращение огня, но только в рамках окончательного урегулирования конфликта и его завершения. Такой сценарий позволит Украине «выжить». Однако, как отмечает окружение Трампа, простое перемирие без окончательного соглашения может лишь заморозить конфликт.

    Четвертый сценарий предполагает переговорное урегулирование конфликта. Для этого, по мнению The Times, США должны предоставить Киеву возможность вести переговоры «с позиций силы» и гарантировать безопасность. В случае отказа России от сделки, Трамп должен поддерживать Украину оружием и финансами, а Москве объявить очередные санкции, полагают в издании.

    Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    27 января 2025, 21:56 • Новости дня
    Лукашенко назвал США условие отказа Белоруссии от размещения «Орешника»
    Лукашенко назвал США условие отказа Белоруссии от размещения «Орешника»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности обсудить с Россией вопрос неразмещения баллистических ракет средней дальности «Орешник» на территории страны, если США откажутся от своих планов по размещению ракет в Европе.

    Лукашенко на пресс-конференции, посвященной итогам президентских выборов, уточнил, что это станет возможным, если США откажутся от своих намерений развернуть ракеты средней дальности в Европе, пишет «Коммерсант».

    «Почему дислоцируем «Орешник» в Белоруссии? В ответ на желание и возможность размещения ракет средней дальности американцами в Европе. Поэтому если они откажутся от этого, тогда я старшему брату (России) скажу: «Давай повременим», – сказал белорусский лидер.

    Лукашенко также подчеркнул, что для Белоруссии критически важно, чтобы американские ракеты средней дальности не были размещены в Европе, так как они могут быть оборудованы ядерными боеголовками. Он добавил, что размещение «Орешника» в Белоруссии возможно «буквально со дня на день», но при этом отметил, что это вопрос не срочный, что оставляет пространство для дипломатического решения.

    Накануне Лукашенко объявил о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Лукашенко поручил разместить на территории Белоруссии российский ракетный комплекс «Орешник» и спланировать его применение, заявив, что Минск будет самостоятельно определять цели для комплекса, а в случае необходимости применять оружие совместно с Россией.

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    25 января 2025, 18:08 • Новости дня
    Unherd: Разморозка российских активов может стать условием переговоров по Украине

    Unherd: Запад может разморозить 300 млрд долларов активов России для переговоров

    Unherd: Разморозка российских активов может стать условием переговоров по Украине
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западным странам потребуется разморозить активы России на сумму около 300 млрд долларов для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил колумнист Unherd Вольфганг Мюнхау.

    Мюнхау заявил, что для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине Западу, вероятно, придется разморозить российские активы. Он отметил, что о таком шаге политики и журналисты говорят редко, несмотря на то что санкции становятся все менее эффективными, передает ТАСС.

    «Москва и Запад более не зависят друг от друга, и союзники Украины должны понять, что их санкции с течением времени теряют эффективность», – написал Мюнхау.

    Он также обратил внимание на недавние угрозы президента США Дональда Трампа использовать санкции и тарифы против России. По мнению Мюнхау, Кремль «отмахнулся» от этих угроз, подчеркивая их банальность. Колумнист считает, что новые санкции не окажут значительного влияния, а у Трампа отсутствует внятная стратегия по отношению к России.

    После начала специальной военной операции Москвы западные страны, включая Евросоюз, Канаду, США и Японию, заморозили российские активы на сумму около 300 млрд долларов. Большая часть из этих средств находится в Европе, в частности, на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся 210 млрд долларов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что Москва предпримет ответные шаги в случае конфискации своих активов.

    Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог обсуждал возможность использования замороженных российских активов для финансирования поставок оружия Украине.

    Президент Дональд Трамп также заявил о намерении добиваться снижения цен на нефть от Саудовской Аравии и ОПЕК, полагая, что это усилит давление на Россию.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они не связаны между собой.

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    28 января 2025, 12:26 • Новости дня
    Скачко: Зеленский «назначил» Умерова виновным в воровстве американских денег

    Политолог Скачко: Зеленский перед аудитом США перекладывает на Умерова вину за распилы и коррупцию

    Скачко: Зеленский «назначил» Умерова виновным в воровстве американских денег
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Снижение внимания к Киеву со стороны Белого дома и будущий аудит финансовых поступлений от США вынуждают Владимира Зеленского зачищать политическое поле и «назначать» виновных в распилах и коррупции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине завели уголовное дело на министра обороны Рустема Умерова.

    «Аресты, обвинения и уголовные дела в адрес высокопоставленных чиновников активизировались на Украине на фоне ожиданий сокращения поступлений средств из США. Потенциальные конкуренты банально зачищают друг друга», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Кроме того, на Украине грядет внешний аудит освоения денег. Зеленскому обязательно надо предъявить Вашингтону виноватых, одним из которых он и «назначил» Умерова. На Банковой предчувствуют, что глава Белого дома Дональд Трамп не будет потакать внутриукраинским распилам», – заметил он.

    «Перетряска ждет и Пентагон, некоторые высокопоставленные сотрудники которого вполне могли участвовать в воровстве. Создается ситуация, когда каждый сам за себя, и Зеленский уже не выбирает методы борьбы», – спрогнозировал собеседник.

    «При администрации Трампа востребованность Украины как прокси-силы против России, скорее всего, снизится. Зеленского уже не будут пестовать в Вашингтоне. Поэтому он зачищает потенциальных политических конкурентов на внутренней арене. А известно, что Умеров – это ставленник той части американского истеблишмента, которая сегодня настроена не в пользу Зеленского», – подчеркнул эксперт.

    Ранее на Украине завели уголовное дело против министра обороны Рустема Умерова по обвинению в злоупотреблении властью, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский «Центр противодействия коррупции». Проверяется законность увольнения Умеровым членов наблюдательного совета – Тараса Чмута и Юрия Джигира, и отказ продлевать контракт с директором агентства оборонных закупок Мариной Безруковой.

    Минобороны назначило Безрукову на фоне коррупционных скандалов в январе прошлого года, а теперь ее саму подозревают в закупках вооружения для ВСУ по завышенным ценам. Кроме того, до 14 марта арестован экс-замглавы Минобороны Александр Лиев, обвиняемый в поставках бракованных пулеметов ДШК.

    Депутат Верховной рады Анастасия Радина призвала Умерова уйти в отставку и указала, что департамент военно-технической политики не обеспечил выполнение более половины договоров по поставкам оружия.

    Это происходит на фоне сообщений о приостановке американской помощи другим странам, в результате чего может быть заморожено и финансирование, выделяемое Украине на закупки вооружений, пишет The Wall Street Journal.

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    26 января 2025, 01:29 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном увеличении территории США

    Трамп предсказал значительное расширение территории США в ближайшем будущем

    Трамп заявил о возможном увеличении территории США
    @ Jim LoScalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, однако не уточнил, за счет чего это может произойти.

    Американский президент Дональд Трамп сделал заявление о возможном значительном увеличении территории США в ближайшем будущем, передает ТАСС. Выступая в Лас-Вегасе, Трамп подчеркнул: «В недалеком будущем наша страна может очень значительно увеличиться». Он добавил, что это может произойти «довольно скоро», однако не уточнил, каким образом.

    Ранее Трамп неоднократно высказывал идею о вступлении Канады в состав США, обещая ей военные и экономические преимущества. Однако власти Канады неизменно отвергали такую возможность. Также Трамп подчеркивал необходимость присоединения Гренландии к США, угрожая Дании высокими торговыми пошлинами в случае отказа от острова. Уже в первый президентский срок он предлагал купить Гренландию, но это предложение было отвергнуто как датскими, так и гренландскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен требовал продать Гренландию. Также Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения. Арктика становится ключевым геополитическим регионом, и Россия должна усилить свои позиции, чтобы защитить национальные интересы, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.


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    26 января 2025, 05:25 • Новости дня
    ЦРУ изменило мнение о причинах возникновения COVID-19

    ЦРУ изменило позицию по вопросу о происхождении COVID-19

    ЦРУ изменило мнение о причинах возникновения COVID-19
    @ Kevin Wolf/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    ЦРУ пересмотрело свою позицию и теперь считает вероятным происхождение COVID-19 из лаборатории в Ухане, основываясь на анализе условий в этих лабораториях до пандемии.

    ЦРУ изменило свою позицию по происхождению COVID-19 и теперь поддерживает теорию о случайной утечке вируса из лаборатории в китайском Ухане, сообщает New York Times. Согласно изданию, несмотря на отсутствие новых разведывательных данных, агентство опубликовало новую оценку, в которой отдает предпочтение лабораторной теории.

    Источники издания пояснили, что последняя оценка ЦРУ частично опирается на более детальное изучение условий в лабораториях провинции Ухань, предшествовавших распространению пандемии. Также сообщается, что ранее американские конгрессмены, завершившие двухлетнее расследование, заявили о лабораторном происхождении вируса, что укрепляет эту версию.

    В прошлом США инициировали расследование, касающееся источников коронавируса, что привлекло внимание к Уханьскому институту вирусологии. Американское правительство обвинило институт в отказе от сотрудничества и предоставления необходимой документации. Разведывательные службы США рассматривали две версии: утечку из китайской лаборатории и естественное заражение от животного.

    В то же время, в марте 2021 года ВОЗ опубликовала доклад, в котором специалисты назвали утечку из лаборатории «крайне маловероятной», считая, что вирус вероятнее всего передался от летучих мышей через другое животное, а также рассмотрели возможную передачу через охлажденные продукты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доказательства лабораторного происхождения коронавируса на данный момент отсутствуют, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В начале пандемии Россия и США обменивались медицинским оборудованием, включая аппараты ИВЛ и тесты на коронавирус, для взаимопомощи в борьбе с COVID-19, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что штаммы COVID-19 продолжают циркулировать по всему миру без сезонного характера.

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    26 января 2025, 06:32 • Новости дня
    Американка установила рекорд с пересаженной свиной почкой

    Жительница Алабамы прожила 61 день после трансплантации свиной почки и побила рекорд

    Tекст: Денис Тельманов

    Американка Тована Луни из Алабамы прожила 61 день после трансплантации свиной почки и установила рекорд по продолжительности жизни с органом от животного, чувствует себя хорошо и полна энергии.

    Американка из Алабамы, Тована Луни, которой была трансплантирована свиная почка, прожила с ней 61 день, установив тем самым новый рекорд, сообщает Ассошиэйтед Пресс. Как отметило агентство, Луни стала самой долгоживущей женщиной с подобным пересаженным органом, чувствуя себя хорошо и оставаясь полной энергии.

    Это достигнутое Луни достижение является значительным, особенно в контексте предыдущих случаев трансплантации свиных органов в США. До нее только четыре американца получали экспериментальные трансплантации свиных органов, включая два сердца и две почки, однако никто из них не смог прожить дольше двух месяцев.

    Врачи, наблюдающие за состоянием Луни, выразили оптимизм в отношении ее дальнейшего состояния и здоровья. Они отметили, что ее организм хорошо адаптируется к новому органу, что позволяет надеяться на дальнейшее успешное течение послеоперационного периода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США 62-летний мужчина, который стал первым в мире пациентом, получившим генно-модифицированную почку свиньи, был выписан из больницы спустя две недели после операции; сообщалось, что он умер в возрасте 62 лет, и подчеркивалось отсутствие признаков того, что смерть была вызвана трансплантацией; второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи, скончался спустя примерно шесть недель после трансплантации.

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    26 января 2025, 03:01 • Новости дня
    США может потребоваться согласие Британии для покупки Гренландии

    США смогут выкупить Гренландию только при отказе Британии от покупки

    США может потребоваться согласие Британии для покупки Гренландии
    @ Egmont Strigl/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    США смогут приобрести Гренландию у Дании только в случае отказа Британии от покупки острова, сообщил бывший датский министр Том Хейм. Это связано с соглашением 1917 года, предоставляющим Британии первоочередное право на покупку.

    Экс-министр по делам Гренландии Том Хейм заявил об обязательности согласия Британии для покупки Гренландии США, передает ТАСС. Хейм отметил, что Британия еще в 1917 году потребовала права первой покупки Гренландии в случае ее продажи. Это условие было закреплено в договоре о Датской Вест-Индии, когда США выкупили у Дании за 25 млн долларов колонии, ныне известные как Американские Виргинские Острова.

    Согласно упомянутому договору, датское правительство гарантировало, что распространит свои экономические и политические интересы на всю Гренландию, и США юридически признали эту территорию датской. Хейм подчеркнул, что президент Дональд Трамп, высказывая интерес к покупке острова, возможно, не знал об этом соглашении.

    The Sunday Times отметила, что Лондон вряд ли будет претендовать на остров, хотя юридически имеет право первой покупки. Трамп ранее угрожал ввести торговые пошлины против Дании за отказ продать Гренландию. В недавнем разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, как сообщила Financial Times, Трамп настаивал на покупке, но получил отказ, что усилило его конфронтационные настроения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, однако не уточнил, за счет чего это может произойти, в то время как сообщалось, что Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию, а ранее предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения.

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    26 января 2025, 03:26 • Новости дня
    Трамп разработал план перехода TikTok под контроль Oracle

    Трамп готовит сделку для передачи контроля над TikTok компании Oracle

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Трампа разрабатывает план, при котором Oracle и сторонние инвесторы возьмут под контроль TikTok, уменьшив китайскую долю до минимума.

    Как сообщает NPR, администрация Дональда Трампа работает над планом передачи контроля над TikTok американской компании Oracle. Источники утверждают, что по условиям обсуждаемой сделки, Oracle и группа сторонних инвесторов возьмут на себя значительную часть управления TikTok, тогда как китайская компания ByteDance сохранит лишь миноритарную долю.

    Подробности сделки включают контроль Oracle над алгоритмами приложения, сбором данных и обновлением программного обеспечения. Это позволит Oracle фактически следить за деятельностью TikTok и обеспечивать ее надзор. Несмотря на это, ByteDance не полностью уйдет из проекта, но ее доля снизится до минимального уровня, подчеркивается в публикации.

    Ожидается, что стоимость TikTok в рамках этой сделки может достичь 200 млрд долларов. Американская компания Microsoft рассматривается как один из потенциальных инвесторов, что может повлиять на окончательные условия соглашения.

    Интересно, что ранее президент Джо Байден подписал закон, требующий продажи TikTok или прекращения его работы в США. Однако после заверений со стороны Трампа приложение снова стало доступно для американских пользователей. Трамп объявил об отсрочке запрета и заявил о желании США владеть половиной TikTok, но не уточнил, что это означает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сервис TikTok начал восстановление своей работоспособности в США после получения от Дональда Трампа заверений о безопасности для компаний-партнеров, американские пользователи TikTok выразили недовольство изменениями в алгоритмах и цензурой после блокировки и возобновления работы приложения, а президент США Дональд Трамп отметил в интервью Fox News, что китайские телефоны и компьютеры могут представлять более серьезную угрозу для национальной безопасности США, чем TikTok.

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    28 января 2025, 12:32 • Новости дня
    Американист: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу

    Американист Дудаков: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу

    Американист: Заявление Карлсона о планах администрации Байдена убить Путина выгодно Трампу
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Команда Дональда Трампа вряд ли представит факты, которые доказывали бы попытку администрации Джо Байдена устранить президента России. Обвинения в адрес демократов, скорее, являются элементом политического противостояния внутри США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Напомним, о попытке бывшей администрации США убить Владимира Путина сообщил Такер Карлсон.

    «Заявление Такера Карлсона о попытке администрации Джо Байдена убить Владимира Путина – это элемент внутриполитической борьбы в США, где одна сторона поливает грязью другую и получает взаимные обвинения», – считает американист Малек Дудаков. Он напомнил, что журналист – неофициальный близкий союзник Дональда Трампа. Поэтому обвинение в адрес демократов укладывается в общую риторику нынешнего главы Белого дома.

    «Ее суть заключается в том, что Байден подвел мир к черте третьей мировой войны и ядерного столкновения с Россией. Трамп же пытается оттащить мир от этого обрыва», – уточнил собеседник. Однако, как заметил политолог, нынешней администрации пока не удалось выполнить обещание и быстро разрешить кризисы. На этом фоне республиканцы начинают оправдываться.

    «Отсюда и обвинения в адрес администрации Байдена в мировой нестабильности, подготовке чудовищных провокаций, таких как попытка убийства президента России. Причем, я думаю, реальных фактов и доказательств последнего мы не увидим. Но, вероятно, команда Трампа продолжит настаивать: выбраться из этой ямы будет сложно, и для разрешения всех проблем потребуется более длительный период времени», – заключил Дудаков.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел.

    «Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне (с Россией), например на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

    По словам Карлсона, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

    В июле 2024 года глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) сказал, что предпринимались попытки покушений на Владимира Путина, но все они были неудачные. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что безопасность главы государства «обеспечивается на должном уровне».

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    28 января 2025, 11:38 • Новости дня
    В Совфеде оценили заявление Карлсона о попытках администрации Байдена убить Путина
    В Совфеде оценили заявление Карлсона о попытках администрации Байдена убить Путина
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Существует немало исторических примеров того, как американский политический класс при необходимости готов расправиться с оппонентом. Этот опыт, а также заявления Вашингтона последних лет свидетельствуют о том, что обвинения Такера Карлсона могут быть небезосновательными, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Климов. Ранее американский журналист Карлсон заявил о попытках администрации экс-президента США Байдена убить Владимира Путина.

    «Если заявление Такера Карлсона о попытках администрации Джо Байдена устранить президента России подтвердится фактами, меня это сильно не удивит», – сказал сенатор Андрей Климов. Как отметил собеседник, бывшие руководители США проявляли «фанатичную нескрываемую злобу» по отношению к российскому лидеру, стране и народу. «Это дает повод предполагать, что в своей ненависти и коварстве они могли дойти и до вынашивания подобных планов», – считает парламентарий.

    Кроме того, существует немало исторических примеров того, как «американский политический класс при необходимости готов расправиться с любым», добавил Климов. «Вспомним президента Джона Кеннеди. Политик хотел проводить более умеренный курс, выступал за сближение Вашингтона с Москвой. В результате его убили», – напомнил спикер.

    Что касается внешнеполитических операций, то спецслужбы США организовывали более сотни покушений на Фиделя Кастро. «Смерть президента Чили Сальвадора Альенде стала результатом спланированного ЦРУ заговора в отношении законных властей страны, – считает сенатор. – Таким образом, и исторический опыт, и заявления администрации Байдена последних лет свидетельствуют о том, что гипотеза Карлсона может иметь основания».

    «По мере того как новыми руководителями Белого дома будут открываться документы и сведения о политике предшественников, появится немало пищи для серьезного анализа, а может быть, и для соответствующих обвинительных заключений. К слову, Байден предусмотрительно фактически выписал индульгенцию своим ближайшим родственникам. Дыма без огня в данном случае точно не бывает», – заключил Климов.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел.

    «Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне (с Россией), например на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

    По словам Карлсона, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

    В июле 2024 года глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) сказал, что предпринимались попытки покушений на Владимира Путина, но все они были неудачные. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что безопасность главы государства «обеспечивается на должном уровне».

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    25 января 2025, 23:22 • Новости дня
    Трамп возобновил поставки Израилю авиабомб MK-84

    Трамп решил отправить Израилю 1 800 бомб MK-84 после снятия запрета Байдена

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Трампа сняла запрет на поставки Израилю авиабомб массой 2 000 фунтов, введенный при Байдене.

    Администрация нового президента США Дональда Трампа приняла решение разрешить поставки Израилю авиабомб весом 2 000 фунтов, сообщает Axios. Ранее такой запрет был введен администрацией Джо Байдена. Израильские должностные лица подтвердили, что Белый дом распорядился о снятии ограничений и готовится к отправке оружия.

    Портал Axios отмечает, что в ближайшие дни 1 800 бомб MK-84 будут погружены на судно и доставлены в Израиль. Эти бомбы ранее хранились на складах в США. Байден опасался применения данных вооружений в секторе Газа из-за возможных жертв среди мирных жителей.

    Параллельно с этим, 15 января стало известно о достижении соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Это произошло благодаря посредничеству Дохи, Каира и Вашингтона. Также стороны договорились об освобождении удерживаемых в Газе заложников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал встретиться с президентом США Дональдом Трампом в первой половине февраля в Вашингтоне. Госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца, что может затронуть и военную поддержку Украины. Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол», проект может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана.

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    26 января 2025, 05:50 • Новости дня
    Трамп заявил о полной зависимости Канады от США

    Дональд Трамп считает Канаду зависимой от США и неспособной быть суверенной

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил мнение, что Канада из-за зависимости от США не может быть суверенной страной, и отметил, что без американской поддержки она бы не существовала как независимое государство.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Канада полностью зависит от Соединенных Штатов и не может считаться суверенной страной, передает ТАСС. В разговоре с журналистами пресс-пула Белого дома он подчеркнул, что Канада годами использовала США для своей выгоды. «Без наших субсидий Канада в действительности не существует», – считает президент США.

    Трамп также утверждал, что Соединенные Штаты теряют 250 млрд долларов ежегодно из-за взаимоотношений с Канадой. Он заявил, что может остановить это за один день, после чего «Канады не существовало бы как независимой страны». Американский лидер неоднократно предлагал Канаде стать частью США, обещая военные и другие преимущества, однако, власти Канады, включая премьер-министра Джастина Трюдо, категорически отвергали такую возможность.

    В своих заявлениях Трамп акцентирует внимание на том, что без американской поддержки Канада не могла бы существовать в качестве независимого государства. Он подчеркивает, что это положение дел неприемлемо для США. Кроме того, Трамп упомянул, что правительство Канады не должно рассчитывать на прежние условия сотрудничества с Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший датский министр Том Хейм сообщил, что США смогут приобрести Гренландию у Дании только в случае отказа Британии от покупки острова согласно соглашению 1917 года. Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, но не уточнил, как это может произойти. Президент США Дональд Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения.

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    26 января 2025, 05:40 • Новости дня
    Трамп вновь заявил о готовности встретиться с Путиным

    Трамп сообщил о намерении вскоре обсудить с Путиным урегулирование конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент Дональд Трамп выразил желание вскоре обсудить с Владимиром Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

    Президент США Дональд Трамп вновь выразил намерение поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС. Он заявил о готовности встречаться немедленно, если это будет возможно. Трамп также добавил, что слышал о желании Путина увидеться и обсудить урегулирование украинского кризиса.

    Отвечая на вопросы журналистов, Трамп подчеркнул: «Он хочет поговорить, и мы скоро поговорим». Кроме того, президент США отметил, что неоднократно контактировал с Владимиром Зеленским, указав на стремление украинской стороны к миру. По словам Трампа, Путин также заинтересован в прекращении войны.

    Трамп ранее не исключил прекращения поставок американского оружия Киеву и выразил готовность встретиться с Путиным в любое удобное время. Вместе с этим он допустил возможность ужесточения санкций в случае отказа России от сделки по Украине. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул открытость Москвы к диалогу с новой американской администрацией, акцентировав внимание на необходимости устранения первопричин кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, однако Кремль пока ожидает сигнала от США для начала диалога, заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Отношения России и США балансируют на грани разрыва, но Москва видит обещания американского лидера Дональда Трампа реанимировать диалог, сообщали в российском МИД. Президент России Владимир Путин выразил мнение, что победа американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине.

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