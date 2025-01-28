СК заинтересовался взрывом на маслоэкстракционном заводе в Амурской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Хлопок произошел в силосной установке производственного здания в 14.55 по местному времени, горения не последовало, указало ведомство на своем сайте.

Все сотрудники завода эвакуировались собственными силами. Однако, по предварительной информации, под разрушенными конструкциями может находиться человек.

Проверка ведется по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Ранее МЧС России сообщало, что под завалами после взрыва на предприятии в Белогорске может находиться человек.