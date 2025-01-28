На предприятии в Амурской области произошел взрыв

Tекст: Алексей Дегтярев

Взрыв произошел на седьмом этаже здания, он вызвал разрушения в помещении. Несмотря на это, несущие конструкции здания не повреждены, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Работники смогли самостоятельно эвакуироваться до прибытия спасателей. Спасатели ведут поиски человека, который, возможно, находится под завалами разрушенных конструкций.

Технологический процесс на предприятии временно приостановлен для обеспечения безопасности.

В середине января в Химках вспыхнул пожар на площади 1,2 тыс. кв. метров в помещении предприятия по производству и хранению пленки.