Архиепископ Кокшетауский и Акмолинский погиб в ДТП в Нижегородской области

Архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион погиб в аварии на трассе M-12 в Нижегородской области

Tекст: Вера Басилая

В ночь на 28 января на трассе M-12, близ поселка Пильна в Нижегородской области, произошла авария, в результате которой погиб архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион. Архиепископ направлялся из города Кокшетау в Москву для участия в Рождественских чтениях, передает ТАСС.

В РПЦ уточнили, что Серапион получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте трагедии.

С ним находился иеромонах Евлогий, клирик Воскресенского кафедрального собора Кокшетау. Он госпитализирован с сотрясением мозга.

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