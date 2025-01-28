Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.3 комментария
Белоруссия заявила о 40 нарушениях госграницы со стороны Украины в 2024 году
В 2024 году люди в форме около 40 раз нарушили границу Белоруссии со стороны Украины, сообщил пресс-секретарь госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
Государственная граница Белоруссии со стороны Украины в 2024 году подвергалась нарушениям, сообщает РИА «Новости».
Пресс-секретарь госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что зафиксировано около 40 случаев, когда люди в форме проникали на территорию Белоруссии. Эти инциденты сопровождались порчей пограничных знаков.
Бычковский отметил, что также были попытки создания схронов на территории Белоруссии. В связи с этими событиями республика предпринимает меры по усилению охраны государственной границы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-боец «полка Калиновского» раскрыл план вооруженного вторжения в Белоруссию. Президент Александр Лукашенко заявил о планах вооруженных банд захватить часть Белоруссии. На границе Украины и Белоруссии появились валуны и противотанковые ежи как часть усилий по укреплению обороны региона.