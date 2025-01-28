  • Новость часаБелоруссия заявила о 40 нарушениях госграницы со стороны Украины в 2024 году
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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как русский гиперзвук оглушил Америку

    Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Ландыши» – это фильм про новых героев

    Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп навязал либеральному Голливуду консервативный контроль

    Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.

    13 комментариев
    28 января 2025, 14:24 • Новости дня

    Белоруссия заявила о 40 нарушениях госграницы со стороны Украины в 2024 году

    Белоруссия заявила о 40 нарушениях госграницы со стороны Украины в 2024 году
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 2024 году люди в форме около 40 раз нарушили границу Белоруссии со стороны Украины, сообщил пресс-секретарь госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

    Государственная граница Белоруссии со стороны Украины в 2024 году подвергалась нарушениям, сообщает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что зафиксировано около 40 случаев, когда люди в форме проникали на территорию Белоруссии. Эти инциденты сопровождались порчей пограничных знаков.

    Бычковский отметил, что также были попытки создания схронов на территории Белоруссии. В связи с этими событиями республика предпринимает меры по усилению охраны государственной границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-боец «полка Калиновского» раскрыл план вооруженного вторжения в Белоруссию. Президент Александр Лукашенко заявил о планах вооруженных банд захватить часть Белоруссии. На границе Украины и Белоруссии появились валуны и противотанковые ежи как часть усилий по укреплению обороны региона.

    27 января 2025, 21:56 • Новости дня
    Лукашенко назвал США условие отказа Белоруссии от размещения «Орешника»
    Лукашенко назвал США условие отказа Белоруссии от размещения «Орешника»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности обсудить с Россией вопрос неразмещения баллистических ракет средней дальности «Орешник» на территории страны, если США откажутся от своих планов по размещению ракет в Европе.

    Лукашенко на пресс-конференции, посвященной итогам президентских выборов, уточнил, что это станет возможным, если США откажутся от своих намерений развернуть ракеты средней дальности в Европе, пишет «Коммерсант».

    «Почему дислоцируем «Орешник» в Белоруссии? В ответ на желание и возможность размещения ракет средней дальности американцами в Европе. Поэтому если они откажутся от этого, тогда я старшему брату (России) скажу: «Давай повременим», – сказал белорусский лидер.

    Лукашенко также подчеркнул, что для Белоруссии критически важно, чтобы американские ракеты средней дальности не были размещены в Европе, так как они могут быть оборудованы ядерными боеголовками. Он добавил, что размещение «Орешника» в Белоруссии возможно «буквально со дня на день», но при этом отметил, что это вопрос не срочный, что оставляет пространство для дипломатического решения.

    Накануне Лукашенко объявил о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Лукашенко поручил разместить на территории Белоруссии российский ракетный комплекс «Орешник» и спланировать его применение, заявив, что Минск будет самостоятельно определять цели для комплекса, а в случае необходимости применять оружие совместно с Россией.

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    26 января 2025, 18:52 • Новости дня
    Политолог: Шпиц Лукашенко сделал выборы в Белоруссии запоминающимися и живыми

    Политолог Асафов рассказал об особенностях выборов в Белоруссии

    Политолог: Шпиц Лукашенко сделал выборы в Белоруссии запоминающимися и живыми
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Выборы в Белоруссии организованы по высшему разряду. Граждане на участках счастливо общаются друг с другом, отдают голоса за понравившихся кандидатов, осознавая, что помогают своей Родине вступить в лучшее будущее. При этом на некоторых участках произошли забавные проишествия, которые сделали выборы живыми и запоминающимися, сказал газете ВЗГЛЯД политолог, общественный наблюдатель за выборами в Белоруссии Александр Асафов.

    «На избирательных участках в Белоруссии царит праздничная атмосфера. Люди счастливо общаются друг с другом, строят планы на будущее. Они признаются, что сегодняшний день считают необычайно важным, добавляют, что он войдет в историю, а потому им необходимо отдать собственный голос в пользу понравившегося кандидата», – сказал Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по экспертизе законопроектов.

    «Причем выборы организованы на высочайшем уровне. Я, будучи общественным наблюдателем, не обнаружил никаких нарушений. Напротив, процесс волеизъявления народа в Белоруссии прекрасно отлажен. Действия всех сопричастных к нему граждан отлажены до практически полного автоматизма», – говорит он.

    «Видно, что население государства трепетно относится к проходящим выборам. И президенту страны Александру Лукашенко принципиально важно защитить это общественное чувство от недоброжелателей внешних и внутренних. Сегодня он четко и уверенно сказал, что оценка голосования со стороны западных государств его интересовать не будет», – отмечает собеседник.

    «Для Лукашенко важно лишь одно: чтобы результатам электоральной кампании доверяли граждане республики. Добиться этого, несомненно, удалось. В Белоруссии сформировалась сильная и независимая избирательная система, способствующая подлинной реализации воли народа», – акцентирует эксперт.

    «Примечательно, что многим этот день запомнился благодаря милому питомцу президента страны – шпицу Умке. Что тут сказать: голосование невозможно без веселых моментов. На каждом участке есть свои увлекательные истории. Все эти истории делают выборы живым и интересным процессом, который остается в головах», – заключил Асафов.

    Напомним, в Белоруссии 26 января проходят выборы президента страны. Не обошлось без забавных происшествий: пес Александра Лукашенко Умка, прибыв в здание ЦИК, «пометил» одну из стен. До этого Лукашенко впервые рассказал журналистам о том, как именно в его жизни появилась эта собака. Глава государства признался, что изначально шпиц не был его подарком.

    «Но он привязался ко мне. Ну, что мне делать. Поэтому я его очень люблю. Это как ребенок. Главный конкурент у него Коля, конечно, дома, потому что он знает, что я Колю люблю и его, и он это чувствует», – поделился чувствами президент республики.

    Между тем, ЦИК Белоруссии объявила, что голосование уже признано состоявшимся, поскольку явка избирателей у 12.00 мск составила 56,44%. Лидерами по посещаемости избирательных участков стали Гомельская (62%), Брестская (61%) и Могилевская (58%) области. В столице государства Минске явка составила 51%.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    26 января 2025, 17:46 • Новости дня
    В Минске определились с местом размещения «Орешника»

    Лукашенко заявил о размещении комплекса «Орешник» ближе к Смоленску

    В Минске определились с местом размещения «Орешника»
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.

    Лукашенко подтвердил, что планируется размещение новой системы «Орешник» на территории страны ближе к Смоленску, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что данная мера является ответом на возможное размещение американских ракет средней дальности в Европе. Лукашенко отметил: «Почему дислоцируем »Орешник« в Беларуси? В ответ на желание и возможность размещения ракет средней дальности американцами в Европе».

    Лукашенко добавил, что Белоруссия располагает необходимым вооружением для обороны. Однако Минск, если потребуется, может обратиться к России за дополнительным вооружением. В случае чрезвычайной ситуации, возможно импортировать комплекс «Орешник» из России.

    По словам белорусского президента, первая установка «Орешника» будет размещена в стране сразу после ее производства в России. Лукашенко также отметил, что сроки поставки в Белоруссию могут быть ускорены по договоренности с российским президентом Владимиром Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Лукашенко поручил разместить на территории Белоруссии российский ракетный комплекс «Орешник» и спланировать его применение, заявив, что Минск будет самостоятельно определять цели для комплекса, а в случае необходимости применять оружие совместно с Россией.

    Лукашенко также отметил, что в Белоруссии может быть размещено десять российских ракетных комплексов «Орешник», но их количество может увеличиться в будущем.

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    27 января 2025, 12:23 • Новости дня
    Песков заявил об игнорировании критики Запада по выборам в Белоруссии

    Песков заявил о непринятии Россией во внимание критики Запада по выборам в Белоруссии

    Песков заявил об игнорировании критики Запада по выборам в Белоруссии
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выборы в Белоруссии были прозрачными и легитимными, подчеркнув, что критика Запада предсказуема и не будет принята во внимание.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Россия не будет обращать внимание на предсказуемую критику Запада по итогам выборов в Белоруссии, передает ТАСС. По его словам, выборы прошли легитимно и прозрачно. Песков подчеркнул, что они были организованы на высоком уровне, а действующий глава государства победил с убедительным результатом.

    «Мы считаем, что это были абсолютно легитимные, хорошо организованные и прозрачные выборы с более чем убедительной победой действующего главы государства», – заявил представитель Кремля. Он добавил, что предсказуемая критика с Запада не будет учитываться.

    Кроме того, Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин уже поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с переизбранием и успешным проведением выборов. «Мы все присоединяемся к этим поздравлениям», – добавил он.

    Напомним, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по предварительной информации, переизбран на седьмой президентский срок. По данным Центризбиркома республики, за него проголосовали 86,82% белорусов.

    Второе место занимает Сергей Сыранков, получивший 3,21%, на третьем – Анна Канопацкая с 1,86%. Против всех кандидатов проголосовали 3,6% избирателей. В Белоруссии с 21 января проводилось досрочное голосование, а 26 января состоялся основной день выборов. Явка составила 85,7%, что свидетельствует о значительном интересе граждан к избирательному процессу.

    Результаты голосования не признали на уровне Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас и комиссар по вопросам расширения Марта Кос назвали выборы «фиктивными и несвободными». В МИД Польши посчитали, что результаты голосования «не заслуживают доверия». Варшава призвала Минск провести новые выборы, которые якобы сделают Белоруссию «по-настоящему свободным и демократическим государством».

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    26 января 2025, 20:36 • Новости дня
    Экзитпол: 87,6% белорусов проголосовали за Лукашенко

    Tекст: Ольга Иванова

    Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах в Белоруссии, получив 87,6% голосов избирателей по данным exit poll, проведенного Белорусским комитетом молодежных организаций.

    Как сообщает РИА «Новости», действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах главы государства. По данным опроса exit poll, проведенного Белорусским комитетом молодежных организаций, Лукашенко набрал 87,6% голосов избирателей.

    Председатель комитета Павел Алексо отметил, что за ближайшего конкурента, Олега Гайдукевича, проголосовали 1,8% опрошенных. Анна Канопацкая получила 1,6% голосов, Сергей Сыранков – 2,7%, а Александр Хижняк – 1,2%. Против всех кандидатов выступили 5,1% участников опроса.

    Опрос проводился в день голосования на избирательных участках по всей стране. Результаты exit poll традиционно дают предварительное представление о настроениях избирателей и могут отличаться от официальных итогов, которые будут объявлены позже. В Белоруссии эти выборы стали очередным этапом в политической жизни страны, и их результаты внимательно отслеживаются как внутри страны, так и за ее пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Лукашенко принял участие в выборах президента Белоруссии, проголосовав на участке № 1, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры. Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев отметил, что наблюдатели миссии не выявили нарушений на выборах в Белоруссии по итогам предварительного голосования, но окончательное заявление будет сделано позже.

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    27 января 2025, 09:29 • Новости дня
    Еврокомиссар Каллас назвала выборы в Белоруссии «фиктивными»
    Еврокомиссар Каллас назвала выборы в Белоруссии «фиктивными»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссар Кая Каллас заявила, что недавние выборы в Белоруссии были «несвободными и несправедливыми», отметив отсутствие легитимности из-за якобы «репрессий и ограничений политического участия».

    Еврокомиссар Кая Каллас назвала выборы в Белоруссии «фиктивными», передает официальный сайт Евросоюза.

    Она отметила, что белорусскому народу необходимо дать возможность реально влиять на то, кто управляет страной.

    Каллас подчеркнула, что якобы «непрекращающиеся репрессии против прав человека, политические ограничения и отсутствие доступа к независимым СМИ лишили избирательный процесс легитимности». Она призвала режим немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе сотрудника представительства Евросоюза.

    Также было отмечено, что приглашение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе только за десять дней до выборов не позволило ей наблюдать за ключевыми этапами процесса, что, по словам Каллас, «подтверждает недостоверность выборов».

    Евросоюз продолжит вводить целевые санкции против «белорусского режима», а также оказывать финансовую поддержку гражданскому обществу, белорусским демократическим силам в изгнании и культуре. «Когда страна начнет демократический переход, ЕС готов поддержать ее в стабилизации экономики и реформировании институтов», заключается в заявлении.

    Ранее Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, по предварительным данным набрав 86,82% голосов.

    Между тем МИД Польши выразил недовольство прошедшими 26 января выборами, заявив о нарушениях демократических процедур и отсутствии независимых кандидатов.

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    27 января 2025, 02:35 • Новости дня
    Лукашенко победил на выборах в Белоруссии с 86,82% голосов

    Лукашенко набрал 86,82% на выборах президента Белоруссии по данным ЦИК

    Лукашенко победил на выборах в Белоруссии с 86,82% голосов
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, по предварительным данным набрав 86,82% голосов.

    Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, по предварительным данным, получил 86,82% голосов на выборах главы государства. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко на пресс-конференции, передает ТАСС.

    На предыдущих выборах президента в 2020 году Лукашенко набрал 80,10% голосов. Явка на нынешних выборах также была высокой, что свидетельствует о значительном уровне поддержки действующего главы государства.

    Среди других кандидатов председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич получил 2,02% голосов, предприниматель Анна Канопацкая – 1,86%, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков – 3,21%, а председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк – 1,74%. Против всех проголосовали 3,6% избирателей.

    ЦИК Белоруссии традиционно публикует предварительные результаты сразу после подсчета голосов по всей стране. Окончательные итоги будут объявлены 3 февраля, и ожидается, что они подтвердят предварительные данные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Белоруссии сообщила об отсутствии злостных правонарушений или преступлений во время основного дня голосования на президентских выборах, на которых явка избирателей составила 85,7%, что было объявлено председателем Центральной избирательной комиссии республики Игорем Карпенко. Александр Лукашенко уверенно лидирует на выборах в Белоруссии, получив 87,6% голосов избирателей по данным exit poll, проведенного Белорусским комитетом молодежных организаций.

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    27 января 2025, 11:51 • Новости дня
    Минченко объяснил критику Западом выборов в Белоруссии

    Политолог Минченко: Оценки Евросоюза, переживающего внутренний позор, в адрес Минска нелепы

    Минченко объяснил критику Западом выборов в Белоруссии
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После недавних кампаний в Грузии и Румынии Запад себя дискредитировал. В ситуации внутреннего позора указывать что-то Минску нелепо и смешно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Напомним, согласно предварительным данным ЦИК, Александр Лукашенко переизбран на седьмой президентский срок. В ЕС выразили разочарование результатами.

    «Выборы в Белоруссии прошли тихо и даже в каком-то смысле незаметно. Объясняется это двумя факторами. Во-первых, оппозиционная инфраструктура перебралась за границу. Во-вторых, политический класс республики консолидирован вокруг Александра Лукашенко», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    По его оценкам, решение белорусов поддержать действующего президента вполне ожидаемо и понятно. «Достойной альтернативы Лукашенко не было. Кроме того, он очевидно продемонстрировал эффективность на посту главы государства. Убедительным – пусть и подспудным – аргументом в его пользу служило то, что если бы пять лет назад оппозиция смогла захватить власть, то сейчас в Белоруссии было бы, как когда-то на Украине», – рассуждает собеседник.

    Политолог также обратил внимание на явку избирателей. Как считает Минченко, высокого показателя в 85,7% удалось достичь благодаря досрочному голосованию, а также административной мобилизации. Между тем, на Западе уже звучит критика относительно результатов выборов в Белоруссии. Однако Лукашенко и его команду реакция европейских и американских политиков будет волновать меньше всего.

    Эксперт напомнил о кампаниях в Грузии и Румынии. В первом случае ЕС и США заклеймили выборы как «несвободные» из-за не устраивающего западных чиновников курса «Грузинской мечты». А во втором случае под надуманным предлогом были аннулированы итоги голосования, согласно которым победу одержал Кэлин Джеорджеску. «Запад себя дискредитировал. В такой ситуации внутреннего позора указывать что-то Белоруссии нелепо и даже смешно», – заключил Минченко.

    Напомним, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, по предварительной информации, переизбран на седьмой президентский срок. По данным Центризбиркома республики, за него проголосовали 86,82% белорусов.

    Второе место занимает Сергей Сыранков, получивший 3,21%, на третьем – Анна Канопацкая с 1,86%. Против всех кандидатов проголосовали 3,6% избирателей. В Белоруссии с 21 января проводилось досрочное голосование, а 26 января состоялся основной день выборов. Явка составила 85,7%, что свидетельствует о значительном интересе граждан к избирательному процессу.

    Результаты голосования не признали на уровне Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас и комиссар по вопросам расширения Марта Кос назвали выборы «фиктивными и несвободными». В МИД Польши посчитали, что результаты голосования «не заслуживают доверия». Варшава призвала Минск провести новые выборы, которые якобы сделают Белоруссию «по-настоящему свободным и демократическим государством».

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    27 января 2025, 11:01 • Новости дня
    Путин сердечно поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента

    Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах и пригласил в Москву

    Путин сердечно поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента
    @ Maxim Shipenkov/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии, отметив его высокий политический авторитет.

    «Уважаемый Александр Григорьевич, сердечно поздравляю вас по случаю переизбрания на пост президента Республики Беларусь. Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

    Путин также пожелал Лукашенко новых успехов в государственной деятельности, здоровья и благополучия. Он подчеркнул, что Лукашенко всегда является желанным гостем на российской земле, и выразил надежду на его скорый визит в Москву.

    «Как условились, жду вас в скором времени в Москве», – добавил российский лидер.

    Ранее Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, по предварительным данным набрав 86,82% голосов.

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    25 января 2025, 16:37 • Новости дня
    Спикер парламента Белоруссии обвинила Запад в «грязной политике»

    Спикер парламента Белоруссии Кочанова обвинила Запад в грязной политике

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления Запада о непризнании результатов голосования до их завершения являются проявлением «грязной политики» в отношении Минска, заявила председатель верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова.

    Председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова высказала мнение о предвзятом отношении Запада к Белоруссии в контексте предстоящих президентских выборов. Она отметила, что заявления о непризнании результатов голосования до их завершения являются проявлением «грязной политики», передает РИА «Новости».

    «Мы понимаем, что и по отношению к нашей стране есть предвзятое отношение у коллективного Запада. Они уже дали оценку, что не признают наши выборы. Это грязная политика. Так нельзя», – заявила Кочанова.

    Ранее Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал страны Евросоюза игнорировать итоги выборов в Белоруссии и продолжать расширение санкций. Это решение было поддержано большинством голосов.

    Заместитель председателя Государственной Думы России Виктория Абрамченко, координатор группы международных наблюдателей от ПА ОДКБ, во время встречи с Кочановой подчеркнула, что белорусские кандидаты в президенты акцентируют внимание на безопасности и суверенитете страны. Она также отметила важность роли СМИ в объективной оценке избирательного процесса в Белоруссии.

    Напомним, в пятницу явка на досрочном голосовании на президентских выборах в Белоруссии составила 35,99%, с максимальными показателями в Брестской и Гомельской областях.

    В ЦИК Белоруссии сообщили, что члены избирательных комиссий сталкиваются с угрозами после публикации их личных данных за рубежом.

    Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщил о планах оппозиции на захват власти и принятых мерах для их предотвращения, подчеркнув усиленный режим работы сил безопасности.


    Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии проходит с 21 по 25 января, а основной день голосования назначен на 26 января. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала пять кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко.

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    25 января 2025, 22:22 • Новости дня
    Бывший польский судья раскрыл планы экстремистов в Белоруссии

    Шмидт подтвердил подготовку белорусских экстремистов в Польше и других странах

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший польский судья Томаш Шмидт заявил, что планы белорусских экстремистов по захвату приграничных районов Белоруссии были разоблачены, но подготовка боевиков в Польше продолжается.

    Как пишет РИА «Новости», бывший польский судья Томаш Шмидт прокомментировал информацию о планах белорусских экстремистов по захвату приграничных районов республики. Он отметил, что после огласки этих планов их реализация стала маловероятной, однако подготовка боевиков действительно ведется в Польше. «Информация пошла с белорусской разведки, поэтому я думаю, что это очень серьезная информация. Но как эта информация попала в медиа, то это означает, по моему мнению, что все будет спокойно и мирно… После того, как белорусская разведка об этом узнала, уже не так просто, чтобы это сработало и получилось», – заявил Шмидт.

    По словам Шмидта, подготовка возможного вторжения экстремистов осуществляется в координации с другими западными державами. Он подчеркнул, что численность боевиков будет зависеть от финансовой поддержки. «Если будет финансирование со стороны ЦРУ, тогда это будет серьезная проблема… Подготовка экстремистов в Польше была и перед майданом киевским», – напомнил он.

    В январе 2024 года стало известно, что окружной суд Варшавы выдал европейский ордер на арест бывшего польского судьи Шмидта, который с сентября того же года находится в общепольском розыске. В мае 2024 года Шмидт на пресс-конференции в Минске заявил о своем решении отказаться от должности в знак протеста против политики Варшавы и Москвы и попросить политического убежища в Белоруссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о недемократичности президентских выборов в Белоруссии еще до их проведения, назначенного на 26 января. Члены избирательных комиссий Белоруссии сталкиваются с угрозами после публикации их личных данных за рубежом, заявил председатель ЦИК страны Игорь Карпенко.

    Заявления Запада о непризнании результатов голосования до его завершения назвала проявлением «грязной политики» в отношении Минска председатель верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова. Дмитрий Мезенцев выразил мнение, что решение Европарламента о президентских выборах в Белоруссии, которые еще не состоялись, вызывает только улыбку и не должно приниматься всерьез.


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    26 января 2025, 15:30 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что Запад не будет инвестировать в Украину ради народа

    Лукашенко отметил, что Запад не будет инвестировать в Украину ради народа

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Запад не собирается инвестировать в Украину ради ее народа, а восстановление страны после конфликта возможно лишь при помощи России.

    Лукашенко заявил, что западные страны не будут инвестировать в Украину ради ее народа. Минские журналисты процитировали его слова: «Никто инвестировать в Украину ради украинского народа не будет. Да, где-то какие-то месторождения, выгодные куски экономики транснациональные компании подберут, естественно, американские, европейские… Но чтобы страну отстроить – это только Россия (сможет – ред.)». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Лукашенко также выразил мнение, что основная нагрузка по восстановлению страны после конфликта должна лечь на украинский народ, который необходимо мобилизовать для этих целей. Он подчеркнул важность борьбы с коррупцией, отметив, что во время войны часть украинских средств была вывезена за границу. По словам белорусского лидера, «на 75% украинский народ (должен восстановить страну – ред.), и его надо мобилизовать. И не карманы набивать, как это у них там во время войны воровали и вывозили за пределы».

    Ранее Лукашенко заявил о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркнув необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.

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    26 января 2025, 15:51 • Новости дня
    Лукашенко заявил об отсутствии сроков поставки системы «Орешник» Минску

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос сроков поставки ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссию не обсуждался с президентом России Владимиром Путиным, так как в этом нет срочности.

    Лукашенко заявил, что сроки поставки новейшей российской ракетной системы «Орешник» в Минск не были определены в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». По словам Лукашенко, обсуждение данного вопроса не является приоритетным, поскольку в этом нет необходимости.

    «Мы с Владимиром Владимировичем сроки не определяли. Во-первых, это не горит», – подчеркнул Лукашенко в беседе с журналистами в Минске. Таким образом, президент Белоруссии опроверг слухи о наличии конкретных сроков поставок российского вооружения.

    Лукашенко также отметил, что одного комплекса «Орешник» будет достаточно для обеспечения безопасности Белоруссии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Лукашенко поручил разместить на территории Белоруссии российский ракетный комплекс «Орешник» и спланировать его применение, заявив, что Минск будет самостоятельно определять цели для комплекса, а в случае необходимости применять оружие совместно с Россией.

    Лукашенко также отметил, что в Белоруссии может быть размещено десять российских ракетных комплексов «Орешник», но их количество может увеличиться в будущем.

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    27 января 2025, 14:20 • Новости дня
    ЦИК сообщил об инаугурации Лукашенко в ближайшие два месяца

    ЦИК Белоруссии: Лукашенко определит дату инаугурации в течение двух месяцев после выборов

    ЦИК сообщил об инаугурации Лукашенко в ближайшие два месяца
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Инаугурация президента Белоруссии должна состояться в течение двух месяцев после выборов, однако окончательную дату вступления Александра Лукашенко в должность определит сам избранный президент.

    Инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко может состояться в течение двух месяцев после выборов, сообщает РИА «Новости». Такая временная рамка установлена законодательством страны. Глава Центральной избирательной комиссии республики Игорь Карпенко подтвердил, что определение конкретной даты церемонии – это прерогатива избранного президента.

    Карпенко отметил, что задача Центральной избирательной комиссии не включает в себя назначение даты инаугурации. Он подчеркнул: «Это не задача ЦИК, ее будет определять избранный глава государства». Таким образом, окончательное решение о времени проведения церемонии зависит от президента Лукашенко.

    Напомним, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко переизбран на седьмой президентский срок. По данным Центризбиркома республики, за него проголосовали 86,82% белорусов.

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    27 января 2025, 05:07 • Новости дня
    Сыранков занял второе место на выборах президента Белоруссии

    Сергей Сыранков получил 3,21% голосов на выборах президента Белоруссии

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Сыранков занял второе место на выборах президента Белоруссии, набрав 3,21% голосов избирателей, в то время как действующий президент Александр Лукашенко получил 86,82%, сообщает председатель ЦИК Игорь Карпенко.

    Как передает РИА «Новости», председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игорь Карпенко объявил результаты выборов президента страны, где Сергей Сыранков занял второе место, собрав 3,21% голосов. Лидером выборов стал Александр Лукашенко, набравший 86,82%. Олег Гайдукевич получил 2,02%, Анна Канопацкая – 1,86%, Александр Хижняк – 1,74%. Против всех кандидатов проголосовали 3,6% избирателей.

    В Белоруссии с 21 января проводилось досрочное голосование, а 26 января состоялся основной день выборов. Явка составила 85,7%, что свидетельствует о значительном интересе граждан к избирательному процессу.

    Игорь Карпенко также подчеркнул, что в ходе выборов не было зафиксировано хакерских атак на информационные ресурсы ЦИК, несмотря на то, что концепция цифровизации избирательного процесса еще не принята. В стране пока нет электронного голосования, что, по мнению Карпенко, способствовало большей безопасности выборов.

    После завершения выборов планируется анализ избирательной кампании и обсуждение возможных изменений в законодательстве. Глава ЦИК отметил важность изучения опыта проведения кампании и готовность к внедрению новых технологий, если это потребуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, набрав 86,82 процента голосов по предварительным данным. Явка избирателей на выборах президента Белоруссии составила 85,7 процента, что было объявлено председателем Центральной избирательной комиссии республики Игорем Карпенко на брифинге. Центральная избирательная комиссия Белоруссии сообщила об отсутствии злостных правонарушений или преступлений во время основного дня голосования на президентских выборах.

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