В Египте опровергли телефонные переговоры ас-Сиси и Трампа

Египетский телеканал опроверг сообщения о переговорах ас-Сиси и Трампа о палестинцах

Tекст: Вера Басилая

Представитель телеканала заявил, что телефонные переговоры такого уровня всегда официально объявляются в соответствии с протоколом, а текущая информация в СМИ не является достоверной. Источник не уточнил, планируются ли такие переговоры Трампа и ас-Сиси в будущем, но подчеркнул важность осторожности при подготовке материалов на эту тему, учитывая «сложную ситуацию на Ближнем Востоке», передает ТАСС.

Ранее во вторник корреспондент портала Axios Барак Равид заявил в соцсети X, что Трамп якобы сообщил о разговоре с ас-Сиси. По словам Равида, якобы обсуждался вопрос переселения палестинцев из сектора Газа на египетскую территорию, и американский политик выразил надежду, что ас-Сиси и король Иордании Абдалла II согласятся на такой шаг.

Египетский МИД резко осудил идею переселения палестинцев, назвав это нарушение их прав неприемлемым. Каир подчеркнул, что подобные действия могут подорвать региональную стабильность и привести к расширению конфликта на Ближнем Востоке. Египетская сторона выразила свою озабоченность возможными последствиями для региона, если палестинский народ будет лишен своей земли.

Ранее Дональд Трамп выразил надежду на сотрудничество с арабскими странами для расселения беженцев из сектора Газа, предложив построить для них жилье за пределами региона.

Зампред ХАМАС Муса Абу Марзук назвал идею Трампа о расселении жителей Газы этнической чисткой, отметив, что это предложение не найдет поддержки среди палестинцев и арабов.