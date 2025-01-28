Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.4 комментария
ВС России отбили попытку контратаки украинских десантников в Курской области
ВСУ перебросили в Суджанский район Курской области более 100 десантников для контратаки в районе хутора Никольский, но российские войска отбили нападение, сообщили в силовых структурах.
По информации российских силовых структур, более 100 украинских десантников были направлены ночью во вторник в Суджанский район, чтобы нанести удар в районе хутора Никольский. Однако атака была успешно отбита российскими бойцами, передает ТАСС.
По результатам столкновения, большинство украинских солдат было уничтожено, а оставшиеся сбежали.
Ранее российские бойцы уничтожили диверсантов ВСУ в Белополье Сумской области на границе с Курской областью в России.
Потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек.