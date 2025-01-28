Tекст: Вера Басилая

По информации российских силовых структур, более 100 украинских десантников были направлены ночью во вторник в Суджанский район, чтобы нанести удар в районе хутора Никольский. Однако атака была успешно отбита российскими бойцами, передает ТАСС.

По результатам столкновения, большинство украинских солдат было уничтожено, а оставшиеся сбежали.

Ранее российские бойцы уничтожили диверсантов ВСУ в Белополье Сумской области на границе с Курской областью в России.

Потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек.