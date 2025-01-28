Самое главное – с этими героями могут ассоциировать себя вовсе не надуманная прослойка корпоративного планктона, не содержанки, не айтишники, сидящие на двух стульях, а те люди, которые непосредственно участвуют в суровом деле. «Ландыши» нашли точные слова, чтобы не выглядеть пафосными дебилами.3 комментария
Российские бойцы уничтожили диверсантов ВСУ в Белополье Сумской области
Российские бойцы уничтожили диверсантов ВСУ в Сумской области на границе с Россией
Российские бойцы из группировки «Север» ликвидировали диверсионную группу ВСУ в Белополье, находящемся в 10 км от Теткино в Курской области, сообщили в силовых структурах.
Российские силовики сообщают, что бойцы из группировки «Север» ликвидировали диверсионную группу вооруженных сил Украины в Белополье Сумской области, передает ТАСС.
Территория находится всего в 10 км южнее Теткина Курской области. По словам представителя силовых структур, противник использовал боевые машины для передвижения.
Силовики отмечают, что группа была обнаружена и уничтожена благодаря действиям операторов беспилотных летательных аппаратов.
Ранее спецподразделение Росгвардии успешно ликвидировало украинскую диверсионную группу, спрятавшуюся за грузовиком в Курской области.
До этого российская артиллерия уничтожила ДРГ ВСУ в лесополосе в Курской области.