Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.10 комментариев
Журналистка отказалась продать статью о Брижит Макрон за 5 млн долларов
Французское посольство предложило журналистке Оуэнс 5 млн долларов за компромат против Брижит Макрон
Американская журналистка Кэндис Оуэнс отказалась от предложения представителей Франции выкупить информацию о гендерной идентичности Брижит Макрон за 5 млн долларов, сообщил сенатор Алексей Пушков.
Как написал Пушков в своем Telegram, американской журналистке Кэндис Оуэнс было предложено 5 млн долларов за информацию о том, что жена французского президента Брижит Макрон является мужчиной. Это предложение поступило через посольство Франции в США.
Оуэнс, однако, отказалась принять деньги и заявила, что планирует опубликовать свои доказательства 30 января. Также она обещала предоставить запись разговора с представителями Франции.
По словам Оуэнс, предложение о выкупе информации свидетельствует о высокой степени озабоченности французских властей по поводу возможных последствий данных, которые она намерена раскрыть. «Это отчаянный шаг, который показывает, насколько Париж встревожен», – приводит Пушков слова журналистки.
Известно, что на данном этапе французское посольство воздерживается от комментариев. Также неизвестно, какие именно данные и доказательства намерена представить Оуэнс в своем материале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американская консервативная журналистка Кэндис Оуэнс готовится опубликовать материалы, свидетельствующие, что супруга президента Франции Брижит Макрон якобы родилась мужчиной.