Журналистка отказалась продать статью о Брижит Макрон за 5 млн долларов

Французское посольство предложило журналистке Оуэнс 5 млн долларов за компромат против Брижит Макрон

Tекст: Максим Попов

Как написал Пушков в своем Telegram, американской журналистке Кэндис Оуэнс было предложено 5 млн долларов за информацию о том, что жена французского президента Брижит Макрон является мужчиной. Это предложение поступило через посольство Франции в США.

Оуэнс, однако, отказалась принять деньги и заявила, что планирует опубликовать свои доказательства 30 января. Также она обещала предоставить запись разговора с представителями Франции.

По словам Оуэнс, предложение о выкупе информации свидетельствует о высокой степени озабоченности французских властей по поводу возможных последствий данных, которые она намерена раскрыть. «Это отчаянный шаг, который показывает, насколько Париж встревожен», – приводит Пушков слова журналистки.

Известно, что на данном этапе французское посольство воздерживается от комментариев. Также неизвестно, какие именно данные и доказательства намерена представить Оуэнс в своем материале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская консервативная журналистка Кэндис Оуэнс готовится опубликовать материалы, свидетельствующие, что супруга президента Франции Брижит Макрон якобы родилась мужчиной.











