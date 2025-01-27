Министры ЕС утвердили приостановку безвизового режима для грузинских дипломатов

Tекст: Валерия Городецкая

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли решение о приостановке безвизового режима для обладателей дипломатических паспортов из Грузии, передает ТАСС. Источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС подтвердил, что решение было утверждено большинством голосов.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал это решение, подчеркнув, что оно носит символический и технический характер. «В этой приостановке безвизового режима для дипломатов я не вижу ничего особенного. Это всего лишь технический, символичный шаг», – заявил он, добавив, что для Грузии важно поддержание мира и безопасности в стране.

Кобахидзе также отметил, что возможность поездок в Евросоюз не изменилась кардинально, так как грузинские дипломаты по-прежнему могут посещать Европу с визами, что не имеет существенного значения для страны.

Ранее власти Эстонии поддержали граждан Грузии, но при этом призвали отменить для них безвизовый режим с ЕС, который действует с 2017 года.