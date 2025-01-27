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Министры ЕС утвердили приостановку безвизового режима для грузинских дипломатов
Евросоюз утвердил приостановку безвизового режима для грузинских дипломатов, что, по словам премьера страны, является лишь символическим шагом.
Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли решение о приостановке безвизового режима для обладателей дипломатических паспортов из Грузии, передает ТАСС. Источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС подтвердил, что решение было утверждено большинством голосов.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал это решение, подчеркнув, что оно носит символический и технический характер. «В этой приостановке безвизового режима для дипломатов я не вижу ничего особенного. Это всего лишь технический, символичный шаг», – заявил он, добавив, что для Грузии важно поддержание мира и безопасности в стране.
Кобахидзе также отметил, что возможность поездок в Евросоюз не изменилась кардинально, так как грузинские дипломаты по-прежнему могут посещать Европу с визами, что не имеет существенного значения для страны.
Ранее власти Эстонии поддержали граждан Грузии, но при этом призвали отменить для них безвизовый режим с ЕС, который действует с 2017 года.