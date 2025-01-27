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Конгрессвумен: Народ США празднует приостановку помощи Украине
Конгрессвумен Тейлор-Грин заявила, что американцы приветствовали остановку помощи Украине
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин высказалась за прекращение иностранной помощи, включая Украине, подчеркнув, что американцы поддерживают это решение и не удивлены такой перспективой.
В своей публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) она подчеркнула, что американский народ приветствует такую инициативу, передает RT.
По словам Грин, Госдепартамент США находится «в шоке» от возможного прекращения помощи, в то время как американцы, напротив, положительно относятся к этому шагу.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, сообщил, что приостановка финансовой помощи Украине со стороны администрации президента США Дональда Трампа стала сигналом для президента Украины Владимира Зеленского о неверном курсе.
Газета ВЗГЛЯД писала, что агентство США по международному развитию (USAID) приостановило выполнение всех проектов на Украине, следуя указанию правительства.
В воскресенье Трамп подтвердил заморозку иностранной помощи, мотивируя это борьбой с инфляцией и снижением стоимости жизни в США.