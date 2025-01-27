Конгрессвумен Тейлор-Грин заявила, что американцы приветствовали остановку помощи Украине

Tекст: Дарья Григоренко

В своей публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) она подчеркнула, что американский народ приветствует такую инициативу, передает RT.

По словам Грин, Госдепартамент США находится «в шоке» от возможного прекращения помощи, в то время как американцы, напротив, положительно относятся к этому шагу.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, сообщил, что приостановка финансовой помощи Украине со стороны администрации президента США Дональда Трампа стала сигналом для президента Украины Владимира Зеленского о неверном курсе.

Газета ВЗГЛЯД писала, что агентство США по международному развитию (USAID) приостановило выполнение всех проектов на Украине, следуя указанию правительства.

В воскресенье Трамп подтвердил заморозку иностранной помощи, мотивируя это борьбой с инфляцией и снижением стоимости жизни в США.