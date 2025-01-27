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Экс-главу Мастер-банка Булочника приговорили за мошенничество
Суд приговорил Булочника к десяти годам заочно за мошенничество на 4,5 млрд рублей
Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил бывшего председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника к десяти годам колонии за мошенничество на 4,5 млрд рублей и отмывание денег, которые использовались для покупки картин для международного центра Рерихов.
Замоскворецкий суд Москвы вынес заочный приговор бывшему председателю правления Мастер-банка Борису Булочнику, сообщает ТАСС. Он признан виновным по трем эпизодам мошенничества в особо крупном размере и отмывании денег группой лиц. Итоговое наказание составило десять лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Булочник обвинялся в мошенничестве на сумму 4,5 млрд рублей и отмывании денег, которые использовались для приобретения произведений искусства для международного центра Рерихов. Согласно приговору, наказание будет считаться заочным и срок начнет исчисляться с момента задержания Булочника или его экстрадиции в Россию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Мастер-банке выявили выдачу фиктивных кредитов на 650 млн рублей, также сообщалось, что из Мастер-банка вывели около 1 млрд рублей через уборщиц и охранников, а к руководителям Мастер-банка пришли с обысками.