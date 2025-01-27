Ветераны на «Разговорах о важном» рассказали о значении слова «Родина»

Ветераны на «Разговорах о важном» рассказали школьникам о значении слова «Родина»

В понедельник состоялся урок «Разговоров о важном», посвященный Году защитника Отечества. На мероприятии выступили ветеран Великой Отечественной войны Константин Сергеевич Федотов и Герой Российской Федерации Николай Соколов. Они призвали молодежь помнить о значении защиты Родины и важности исторической памяти.

«Родина – это прежде всего наш народ, который обустраивает русскую землю. Родину, как и родную мать, не выбирают», – подчеркнул Константин Федотов.

Николай Соколов добавил, что Родина начинается «с голоса матери, рук учителей, Родина начинается с семьи».

В ходе урока школьникам и студентам рассказали о Днях воинской славы и мероприятиях к 80-летию Победы.

Классные руководители и советники директоров по воспитанию вместе со школьниками и студентами отметили, что память о защитниках Отечества сохраняет связь между поколениями, помогает осознавать ценность мира, воспитывает любовь к Родине и ответственность за ее будущее.

Уроки цикла проводятся с 2022 года для школьников и студентов. Они помогают интегрировать государственные ценности и обсуждать важные темы. Социологические исследования показывают высокую поддержку инициативы среди педагогов и родителей. В 2023 году проект удостоен национальной Премии Рунета, а в 2024 году стал лауреатом в номинации «Образование и кадры».