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Ветераны на «Разговорах о важном» рассказали о значении слова «Родина»
Ветераны на «Разговорах о важном» рассказали школьникам о значении слова «Родина»
На уроке цикла «Разговоры о важном», посвященном Году защитника Отечества, ветераны и герои России обратились к молодежи, подчеркнув важность исторической памяти и роли семьи в формировании патриотизма.
В понедельник состоялся урок «Разговоров о важном», посвященный Году защитника Отечества. На мероприятии выступили ветеран Великой Отечественной войны Константин Сергеевич Федотов и Герой Российской Федерации Николай Соколов. Они призвали молодежь помнить о значении защиты Родины и важности исторической памяти.
«Родина – это прежде всего наш народ, который обустраивает русскую землю. Родину, как и родную мать, не выбирают», – подчеркнул Константин Федотов.
Николай Соколов добавил, что Родина начинается «с голоса матери, рук учителей, Родина начинается с семьи».
В ходе урока школьникам и студентам рассказали о Днях воинской славы и мероприятиях к 80-летию Победы.
Классные руководители и советники директоров по воспитанию вместе со школьниками и студентами отметили, что память о защитниках Отечества сохраняет связь между поколениями, помогает осознавать ценность мира, воспитывает любовь к Родине и ответственность за ее будущее.
Уроки цикла проводятся с 2022 года для школьников и студентов. Они помогают интегрировать государственные ценности и обсуждать важные темы. Социологические исследования показывают высокую поддержку инициативы среди педагогов и родителей. В 2023 году проект удостоен национальной Премии Рунета, а в 2024 году стал лауреатом в номинации «Образование и кадры».