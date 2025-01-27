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    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Для либерализма исчезновение человека – это не трагедия

    Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.

    3 комментария
    Александр Филиппов Александр Филиппов Нападки на Данию напомнили историю отношения к России

    Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!

    13 комментариев
    27 января 2025, 10:25 • Новости дня

    Politico: Словакия возглавила борьбу с влиянием супермаркетов в ЕС

    Politico: Словакия возглавила кампанию ЕС по сдерживанию власти супермаркетов

    Politico: Словакия возглавила борьбу с влиянием супермаркетов в ЕС
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач возглавил кампанию Восточной Европы против супермаркетов в ЕС, призывая Европейскую Комиссию ужесточить регулирование, сообщило издание Politico.

    Словакия возглавила усилия по ограничению влияния супермаркетов и международных пищевых гигантов в Европейском Союзе, пишет Politico.

    Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач, поддерживаемый Болгарией, Хорватией, Венгрией, Литвой, Румынией и Словенией, призывает Еврокомиссию пересмотреть предложения о несправедливых торговых практиках, представленные в декабре. Коалиция считает, что реформы не учитывают такие практики, как селективное ценообразование и продажа товаров ниже себестоимости, что особенно негативно сказывается на фермерах и потребителях.

    Восточная Европа зависит от иностранных сетей супермаркетов, таких как Lidl, Tesco, Spar и Auchan, которые прочно закрепились в розничной торговле. Несмотря на то, что в документе не называются конкретные компании, их сильная переговорная позиция давно вызывает напряженность с правительствами, обвиняющими их в снижении цен и вытеснении традиционных магазинов с рынка. Еврокомиссия предложила меры по борьбе с нарушениями через национальные органы и обязательные контракты для обеспечения прозрачности ценообразования.

    В документе также отмечается необходимость усиления защиты не только фермеров, но и переработчиков и производителей продуктов питания, а также конечных потребителей от злоупотреблений со стороны доминирующих структур.

    В Восточной Европе уже предпринимались попытки ограничить влияние супермаркетов, включая налоги, ограничения цен и требования к местной продукции, но они часто сталкивались с правилами единого рынка ЕС.

    В Венгрии премьер-министр Виктор Орбан особенно активно противодействует иностранным сетям, вводя налоги, что, по мнению критиков, направлено на вытеснение международных игроков.

    Кампания Такача на уровне ЕС отражает его внутреннюю политику в Словакии, где он предложил конституционную поправку, обязывающую ритейлеров иметь минимальную долю местных продуктов, хотя Чехия и Румыния отказались от подобных инициатив из-за возможных юридических проблем с ЕС.

    Ранее в Венгрии ввели ограничения на продажу продовольственных товаров по льготным ценам в супермаркетах Aldi.

    25 января 2025, 15:21 • Новости дня
    Сийярто заявил о возмущении Венгрии и Турции нападением Украины на «Турецкий поток»
    Сийярто заявил о возмущении Венгрии и Турции нападением Украины на «Турецкий поток»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Венгрия и Турция потребовали от Евросоюза защитить газопровод «Турецкий поток» после нападения Украины, заявив о его значении для энергетической безопасности Европы, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, Венгрия и Турция обратились к ЕС с требованием принять меры для защиты этого важного маршрута поставок топлива, передает ТАСС.

    Сийярто отметил согласие турецкой стороны с тем, что нападение на «Турецкий поток» является возмутительным и недопустимым.

    Он подчеркнул, что газопровод должен быть защищен всеми доступными средствами, особенно после недавних ударов по компрессорной станции в Краснодарском крае, используемой для подачи топлива.

    Министр также указал на то, что игнорирование этого нападения Европейским союзом и другими международными организациями угрожает энергетической безопасности как Венгрии, так и других стран Центральной Европы.

    «ЕС должен встать на защиту энергетической безопасности и предотвратить действия, способные нарушить стабильность поставок газа», – добавил он.

    По словам Сийярто, «Турецкий поток» играет ключевую роль в обеспечении Венгрии природным газом, и атаки на него, как физически, так и политически, продолжаются, что может нарушить безопасные поставки в Центральную Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 января Минобороны сообщило, что киевский режим попытался атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» близ Анапы с использованием девяти беспилотников, однако атака была успешно отражена, и станция продолжила свою работу в штатном режиме.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» была совершена с участием США и Британии, которые заинтересованы в продаже сжиженного газа европейским странам.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что безопасность газопровода «Турецкий поток» должна быть гарантирована всеми возможными способами для сохранения стабильного поступления газа в страну.

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    24 января 2025, 20:10 • Новости дня
    ЕС потребовал от Сирии закрыть базы России
    ЕС потребовал от Сирии закрыть базы России
    @ Дмитрий Виноградов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные базы на сирийской территории должны закрыться, чтобы Европейский союз снял свои санкции в отношении сирийской стороны, заявил неназванный высокопоставленный представитель ЕС в Брюсселе.

    «Передали новым властям в Сирии, что часть нормализации в Сирии должна включать избавление от любого иностранного присутствия – военного присутствия или вмешательства. Там три страны, и одна из них Россия», – сказал чиновник, передает ТАСС.

    В Сирии находятся два российских военных объекта: пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и авиабаза Хмеймим.

    Ранее сообщалось, что новые сирийские власти начали переговоры с Россией о будущем российских военных баз на территории страны. Россия предложила временно использовать базы в качестве гуманитарных хабов для оказания помощи населению.

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    26 января 2025, 11:30 • Видео
    «Война закончится, когда подешевеет нефть»

    Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

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    26 января 2025, 23:05 • Новости дня
    Глава Росмолодежи обвинил Европу в попытке запретить российскую песню «Сигма бой»

    Гуров обвинил Европу в попытке запретить песню «Сигма бой» российских школьниц

    Глава Росмолодежи обвинил Европу в попытке запретить российскую песню «Сигма бой»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Григорий Гуров обвинил европейских политиков в попытках запретить песню «Сигма бой», исполненную российскими школьницами, и заявил о нападках на российских детей и их творчество.

    Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров высказался в защиту российской песни «Сигма бой», передает ТАСС. Европейские политики, по его мнению, выступают против творчества российских детей, пытаясь запретить этот трек. Гуров отметил, что это не первый случай, когда европейские деятели пытаются ограничить творчество российских детей.

    Политик из Германии Нела Риль ранее заявила, что Евросоюз должен принять меры против песни «Сигма бой», так как она, по ее мнению, содержит «патриархальное и пророссийское мировоззрение». Ее заявление было активно распространено в социальных сетях.

    Гуров в своем телеграм-канале осудил такие действия, задаваясь вопросом: «О какой свободе могут говорить европейские политики, запрещая поп-культуру и творчество наших детей?» Он также напомнил о введенных ранее Евросоюзом санкциях против Российского движения детей и молодежи «Движение первых» и «Юнармии». По его словам, следующим шагом может стать запрет мультсериала «Маша и Медведь» за «пропаганду русских сказок».

    Музыкальная композиция «Сигма бой» в исполнении российских школьниц Светланы Чертищевой и Марии Янковской стала популярной и вошла в топ международного чарта Billboard. С момента выхода в октябре 2024 года клип собрал 64,1 млн просмотров на платформе YouTube.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий политик Нела Риль от социально-либеральной партии Volt предложила запретить песню «Сигма бой» во время заседания Европарламента в Страсбурге. Песня «Сигма бой» в исполнении 11-летней Светланы Чертищевой и 12-летней Марии Янковской вошла в международный музыкальный чарт Billboard, заняв седьмую строчку.

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    25 января 2025, 20:51 • Новости дня
    Сийярто потребовал у Каллас гарантий энергобезопасности Венгрии

    Сийярто потребовал от ЕС и Украины гарантии безопасности энергоснабжения Венгрии

    Tекст: Вера Басилая

    Украина и Евросоюз должны дать гарантии, что в будущем они никоим образом не будут препятствовать поставкам газа и нефти в Венгрию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто потребовал у главы европейской дипломатии Каи Каллас гарантии безопасности энергоснабжения Венгрии от Европейского Союза и Украины, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что решение о продлении санкций против России будет принято главами министерств иностранных дел стран ЕС в ближайший понедельник.

    Министр подчеркнул, что Венгрия не будет принимать финансовую ответственность за чужие конфликты, если это будет угрожать ее энергобезопасности.

    Ранее Венгрия и Турция потребовали от Евросоюза защитить газопровод «Турецкий поток» из-за его значимости для энергетической безопасности Европы.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил премьера Венгрии Виктора Орбана о последствиях блокировки санкций против России.

    Орбан сообщил о потере Венгрией 19 млрд евро из-за санкций ЕС против России и призвал пересмотреть эту политику.

    Глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что Евросоюз не планирует отмену санкций против России, чтобы сохранить свои позиции и давление.

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    24 января 2025, 20:25 • Новости дня
    ЕС заявил о новом пакете санкций против России

    Евросоюз обсудит 16-й пакет санкций и замороженные активы России 27 января

    Tекст: Евгения Караваева

    На заседании 27 января Евросоюз планирует обсудить 16-й пакет санкций против России и возможность использования ее замороженных активов для помощи Украине.

    Министры иностранных дел Евросоюза соберутся на заседание 27 января для обсуждения 16-го пакета санкций против России, передает ТАСС. Одним из основных вопросов станет использование замороженных активов для поддержки Украины.

    Высокопоставленный представитель ЕС заявил, что на заседании будет обсуждаться не только новый пакет санкций, но и продолжение дискуссии по поводу замороженных активов. По его словам, данный вопрос требует тщательного изучения возможных последствий и правовых аспектов.

    В предыдущих санкционных пакетах ЕС фокусировался на различных экономических и политических сферах, включая ограничения на экспорт и импорт, а также персональные санкции против российских чиновников и бизнесменов. Новый пакет может включать дополнительные меры в этих областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация с продлением антироссийских санкций Евросоюза осложнилась из-за позиции Венгрии, которая выступает против автоматического продления ограничительных мер. Но ЕС разрабатывает план по сохранению санкций против России, прибегая к указу короля Бельгии, чтобы обойти возможное вето Венгрии на их продление.

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    25 января 2025, 18:49 • Новости дня
    Туск пригрозил Орбану «последствиями» из-за блокировки санкций против России

    Премьер Польши Туск пригрозил Виктору Орбану последствиями за блокировку санкций против России

    Туск пригрозил Орбану «последствиями» из-за блокировки санкций против России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о последствиях, если тот решит заблокировать санкции против России, следует из сообщения польского главы правительства в соцсети.

    Туск отметил, что если Орбан действительно решит заблокировать санкции в критический момент войны, то станет ясно, что он «выступает против безопасности и будущего Европы», «играет в команде Путина», передает ТАСС.

    «Со всеми последствиями этого факта», – подчеркнул Туск.

    Ранее Орбан сообщил о потере Венгрией 19 млрд евро из-за санкций ЕС против России и призвал пересмотреть политику санкций.

    Глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление.

    Орбан заявлял, что Евросоюзу необходимо отказаться от санкционной политики в отношении России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что значительных изменений в санкционной политике США против России не предвидится.

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    27 января 2025, 09:29 • Новости дня
    Еврокомиссар Каллас назвала выборы в Белоруссии «фиктивными»
    Еврокомиссар Каллас назвала выборы в Белоруссии «фиктивными»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссар Кая Каллас заявила, что недавние выборы в Белоруссии были «несвободными и несправедливыми», отметив отсутствие легитимности из-за якобы «репрессий и ограничений политического участия».

    Еврокомиссар Кая Каллас назвала выборы в Белоруссии «фиктивными», передает официальный сайт Евросоюза.

    Она отметила, что белорусскому народу необходимо дать возможность реально влиять на то, кто управляет страной.

    Каллас подчеркнула, что якобы «непрекращающиеся репрессии против прав человека, политические ограничения и отсутствие доступа к независимым СМИ лишили избирательный процесс легитимности». Она призвала режим немедленно освободить всех политических заключенных, в том числе сотрудника представительства Евросоюза.

    Также было отмечено, что приглашение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе только за десять дней до выборов не позволило ей наблюдать за ключевыми этапами процесса, что, по словам Каллас, «подтверждает недостоверность выборов».

    Евросоюз продолжит вводить целевые санкции против «белорусского режима», а также оказывать финансовую поддержку гражданскому обществу, белорусским демократическим силам в изгнании и культуре. «Когда страна начнет демократический переход, ЕС готов поддержать ее в стабилизации экономики и реформировании институтов», заключается в заявлении.

    Ранее Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, по предварительным данным набрав 86,82% голосов.

    Между тем МИД Польши выразил недовольство прошедшими 26 января выборами, заявив о нарушениях демократических процедур и отсутствии независимых кандидатов.

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    25 января 2025, 10:25 • Новости дня
    Политолог Дугин заявил о расколе между США и ЕС из-за заявлений Трампа
    Политолог Дугин заявил о расколе между США и ЕС из-за заявлений Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Российский философ и политолог Александр Дугин выразил мнение, что идеологический раскол между США и странами Европы вызван заявлениями президента США Дональда Трампа о гендерах и социальной справедливости.

    По мнению Дугина, противостояние США и Европы усиливается, так как европейские лидеры придерживаются левых либеральных взглядов и поддерживают вопросы социальной, расовой и половой справедливости (Woke и DEI), передает РИА «Новости».

    Он охарактеризовал их как «фанатиков либеральной цензуры».

    Дугин добавил, что в Европе у Трампа есть сторонники. Среди них премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Также его поддерживают политики из правопопулистских движений. Эти лидеры и политические группировки разделяют взгляды Трампа, противопоставляясь либеральному мейнстриму Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Малек Дудаков отметил, что в указах президента США Дональда Трампа видна большая программа перестройки Америки, а также попытка изменить систему международных отношений.

    Государственный департамент США приостановил принятие заявок на изменение пола в паспортах и оформление паспортов с обозначением «Х» в графе «пол». Тем временем сторонница инклюзивности и первая женщина-командующий была уволена с поста главы Береговой охраны США.

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    24 января 2025, 23:14 • Новости дня
    Премьер Болгарии пообещал продолжить поддержку Украины

    Желязков заявил о продолжении поддержки Украины в рамках НАТО и ЕС

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Болгарии Росен Желязков заявил о планах продолжения помощи Украине в рамках НАТО и ЕС, подчеркнув важность коллективной безопасности.

    Премьер-министр Болгарии Росен Желязков в интервью Болгарскому национальному телевидению заявил о намерении продолжать оказывать поддержку Украине в сотрудничестве с НАТО и ЕС, передает ТАСС. По его словам, Болгария с первых дней войны начала предоставлять значительную помощь как в социальном и гуманитарном, так и в военном и экономическом плане.

    «Мы продолжим вместе с другими действиями в рамках НАТО и Европейского союза быть солидарными с Украиной», – сказал Желязков.

    При этом болгарский премьер выразил надежду на скорейшее прекращение войны, которая, по его мнению, становится все более бессмысленной из-за большого количества жертв. Желязков подчеркнул важность поиска решений, основанных на уважении суверенитета и территориальной целостности.

    Желязков добавил, что Европа обеспокоена архитектурой коллективных систем безопасности и поэтому активно участвует в поиске путей урегулирования конфликта.

    Напомним, 16 января депутат от коалиции «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил Росен Желязков, получил поддержку 125 парламентариев, став новым премьер-министром Болгарии.

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    25 января 2025, 19:00 • Новости дня
    Фицо заявил о подготовке списка иностраннных инструкторов для выдворения из Словакии

    Фицо сообщил о подготовке списка иностранных инструкторов, причастных к дестабилизации в Словакии

    Tекст: Вера Басилая

    Словакия намерена выдворить иностранных инструкторов, замешанных в дестабилизации обстановки в стране, и уже составляет список подозреваемых, одновременно проверяя пути финансирования их деятельности, заявил премьер-министр Словакии в эфире программы «Субботние диалоги» Роберт Фицо.

    По словам Фицо, в ближайшие дни будет завершена подготовка списка тех, кто будет выдворен из страны, среди этих лиц есть инструкторы из нескольких стран, которые организовывали акции протеста. Они якобы распространяли слухи о намерении правительства выйти из Европейского союза и пытались вызвать конфликты с полицией, чтобы спровоцировать оккупацию правительственных зданий, передает РИА «Новости».

    Также Фицо указал на необходимость проверки финансовых потоков, обеспечивающих данную деятельность. Он подчеркнул, что подобные действия направлены на свержение правительства. В то же время активисты, выступающие против политики Фицо, отрицают такие намерения и утверждают, что их цель – мирное выражение несогласия с проводимой политикой.

    Ранее Фицо сообщил о планах выдворить иностранных инструкторов, обвиняемых в подстрекательстве к беспорядкам, финансируемых из-за рубежа.

    Заявление премьера прозвучало на фоне антиправительственных митингов в более чем 30 городах Словакии под лозунгом «Словакия – это Европа», где в Братиславе, по данным местных СМИ, на улицы вышли 35-40 тыс. человек.

    Главными организаторами акций стала проукраинская общественная организация «Мир Украине». Накануне в интернете появилось видео антиправительственных выступлений в Словакии.

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    27 января 2025, 08:31 • Новости дня
    МИД Польши раскритиковал выборы президента Белоруссии

    МИД Польши заявил о нарушении демократических процедур на выборах в Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Польши выразил недовольство выборами президента в Белоруссии, прошедшими 26 января, заявив о нарушениях демократических процедур и отсутствии независимых кандидатов, следует из заявления Министерства иностранных дел Польши.

    Польские власти сочли, что выборы в Белоруссии прошли с нарушением основных демократических процедур, передает канал «360».

    В МИД Польши заявили, что выборы не соответствовали основным демократическим стандартам, поскольку не позволили участвовать независимым кандидатам.

    В Министерстве отметили, что данные факторы лишают выборы доверия и свидетельствуют о несоответствии их результатов волеизъявлению белорусского народа, «который неоднократно демонстрировал зрелость и понимание демократических процессов».

    Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, набрав, по предварительным данным, 86,82% голосов, также Центральная избирательная комиссия сообщила об отсутствии злостных правонарушений или преступлений во время основного дня голосования.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил резкую критику резолюции Европарламента по президентским выборам, назвав ее актом пресмыкательства перед американскими властями.

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    24 января 2025, 15:35 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о «недемократичности» выборов в Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия, не дожидаясь окончания проведения президентских выборов в Белоруссии, назначенных на 26 января, уже заявила об их «недемократичности».

    Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе заявила: «Эти выборы не являются демократическими». Она добавила, что ЕК продолжит поддерживать антиправительственные силы, работающие в основном за пределами Белоруссии, передает ТАСС.

    Хиппер также отметила, что с 2020 года Еврокомиссия профинансировала поддержку этих сил на сумму 170 млн евро. Она подчеркнула, что давление на Белоруссию будет продолжаться, включая введение новых санкций.

    Ранее министерство иностранных дел Белоруссии обвинило Евросоюз в заранее подготовленном заявлении о непризнании и осуждении президентских выборов, которые состоятся 26 января.

    Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко сообщал, что члены избирательных комиссий Белоруссии сталкиваются с угрозами после того, как их личные данные были опубликованы за рубежом.

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    25 января 2025, 21:23 • Новости дня
    Фицо обвинил Украину в организации протестов в Словакии

    Премьер Словакии Фицо заявил, что треть протестующих в стране составляют украинцы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в том, что треть участников антиправительственных митингов в стране являются украинцами, выступающими против словацкого правительства.

    По его словам, примерно треть участников митингов, прошедших в пятницу в более чем 20 городах, являются украинцами, которые выступают против словацкого правительства, передает РИА «Новости».

    «Это смешно, когда слышу, что украинский президент делится статусами господина Ризмана, партнера госпожи Чапутовой, украинское телевидение бегает тут по митингам, где треть участников – украинцы, которые тут шумят против словацкого правительства», – заявил Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

    Организатором митингов выступила прокиевская общественная организация. В соцсетях президент Украины Владимир Зеленский поделился публикацией Юрая Ризмана, гражданского мужа экс-президента Словакии Зузаны Чапутовой, с фотографией митингующих в Братиславе, добавив: «Братислава – это не Москва. Словакия – это Европа».

    Ранее Фицо высказывал мнение, что активисты, проводящие протесты, связаны с иностранными экспертами, причастными к событиям в Грузии и на Украине. Фицо отмечал, что такие акции могут перерасти в попытки проникновения в правительственные здания или их оккупацию, чтобы дестабилизировать работу правительства.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о планах выдворить иностранных инструкторов, обвиняемых в подстрекательстве к беспорядкам, которые, по его словам, финансируются из-за рубежа.

    Заявление премьера прозвучало на фоне антиправительственных митингов в более чем 30 городах Словакии под лозунгом «Словакия – это Европа», где в Братиславе, по данным местных СМИ, на улицы вышли 35-40 тыс. человек; главными организаторами акций стала проукраинская общественная организация «Мир Украине».

    Накануне в интернете появилось видео антиправительственных выступлений в Словакии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен пытаются убрать лидера Словакии изнутри.

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    25 января 2025, 16:20 • Новости дня
    Фицо предложил закрепить в конституции Словакии два пола

    Премьер Словакии Фицо предложил включить в конституцию Словакии признание только двух полов

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо закрепить в конституции Словакии положение о признании только двух полов – мужского и женского, чтобы никто не объявлял себя «вертолетом, кошкой или собакой», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Фицо в эфире программы «Субботние диалоги»выступил с инициативой внести изменения в Конституцию страны, закрепив в ней признание лишь двух полов – мужского и женского, передает РИА «Новости».

    Фицо заявил о своей инициативе в эфире программы «Субботние диалоги», подчеркнув, что это «возвращение к здравому разуму». Он отметил, что аналогичные меры приняты в США Дональдом Трампом, и выразил надежду, что Европейский союз последует этому примеру, как в данном вопросе, так и в области борьбы с нелегальной миграцией.

    Премьер-министр подчеркнул, что в Словакии «никто не будет вертолетом, лебедем, кошкой или медведем», и все люди будут определяться как мужчина или женщина.

    Ранее Госдеп США приостановил принятие заявок на изменение пола в паспортах, а также на оформление паспортов с обозначением «Х» в графе «пол».

    Напомним, президент США Дональд Трамп отменил политику разнообразия и инклюзивности, назвав ее дискриминационной.

    Федеральным служащим США было поручено сообщать о коллегах, связанных с политикой разнообразия, равенства и инклюзивности DEI.

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    24 января 2025, 12:59 • Новости дня
    Вице-спикер польского Сейма заявил об ударе антироссийских санкций по ЕС

    Вице-спикер польского Сейма Босак заявил, что санкции ЕС против России повредили самому сообществу

    Tекст: Вера Басилая

    Санкции ЕС против России наносят больший вред Европейскому Союзу, чем России, необходима перезагрузка отношений с Москвой, заявил вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак.

    По словам Босака, что санкционная политика должна быть направлена на то, чтобы страна, против которой вводятся санкции, теряла больше, чем инициатор ограничений. По его словам, в случае с ЕС ситуация сложилась иначе, передает ТАСС.

    Босак также отметил, что западный мир ожидает возвращения к нормальным политическим и деловым связям с Россией. Он добавил, что перезагрузка отношений неизбежна и будет полезна для Польши.

    «В западном мире весь бизнес и мир политики ожидают того, чтобы вернуться к business as usual с Россией. И это наступит», – заявил Босак.

    Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола подчеркнула в беседе с польским порталом Interia, что Европе придется восстанавливать отношения с Россией, поскольку она является соседом и глобальным игроком. Метсола отметила, что когда наступит подходящее время, ЕС не сможет игнорировать этот факт.

    Президент Путин в конце ноября 2024 года выразил надежду на восстановление отношений с Европой. По его мнению, европейские партнеры заинтересованы в этом не меньше России. Он считает, что развитие отношений с Россией в интересах стран и народов Европы.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о потере Венгрией 19 млрд евро из-за санкций ЕС против России и призвал европейских лидеров пересмотреть политику санкций.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление.

    Орбан заявлял, что продление санкций против России возможно только при выполнении Украиной ряда условий.

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