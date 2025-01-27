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Politico: Словакия возглавила борьбу с влиянием супермаркетов в ЕС
Politico: Словакия возглавила кампанию ЕС по сдерживанию власти супермаркетов
Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач возглавил кампанию Восточной Европы против супермаркетов в ЕС, призывая Европейскую Комиссию ужесточить регулирование, сообщило издание Politico.
Словакия возглавила усилия по ограничению влияния супермаркетов и международных пищевых гигантов в Европейском Союзе, пишет Politico.
Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач, поддерживаемый Болгарией, Хорватией, Венгрией, Литвой, Румынией и Словенией, призывает Еврокомиссию пересмотреть предложения о несправедливых торговых практиках, представленные в декабре. Коалиция считает, что реформы не учитывают такие практики, как селективное ценообразование и продажа товаров ниже себестоимости, что особенно негативно сказывается на фермерах и потребителях.
Восточная Европа зависит от иностранных сетей супермаркетов, таких как Lidl, Tesco, Spar и Auchan, которые прочно закрепились в розничной торговле. Несмотря на то, что в документе не называются конкретные компании, их сильная переговорная позиция давно вызывает напряженность с правительствами, обвиняющими их в снижении цен и вытеснении традиционных магазинов с рынка. Еврокомиссия предложила меры по борьбе с нарушениями через национальные органы и обязательные контракты для обеспечения прозрачности ценообразования.
В документе также отмечается необходимость усиления защиты не только фермеров, но и переработчиков и производителей продуктов питания, а также конечных потребителей от злоупотреблений со стороны доминирующих структур.
В Восточной Европе уже предпринимались попытки ограничить влияние супермаркетов, включая налоги, ограничения цен и требования к местной продукции, но они часто сталкивались с правилами единого рынка ЕС.
В Венгрии премьер-министр Виктор Орбан особенно активно противодействует иностранным сетям, вводя налоги, что, по мнению критиков, направлено на вытеснение международных игроков.
Кампания Такача на уровне ЕС отражает его внутреннюю политику в Словакии, где он предложил конституционную поправку, обязывающую ритейлеров иметь минимальную долю местных продуктов, хотя Чехия и Румыния отказались от подобных инициатив из-за возможных юридических проблем с ЕС.
Ранее в Венгрии ввели ограничения на продажу продовольственных товаров по льготным ценам в супермаркетах Aldi.