Трамп усилил давление на Конгресс для продвижения своих инициатив

Bloomberg: Трамп усиливает давление на Конгресс для продвижения налоговых и иммиграционных реформ

Tекст: Мария Иванова

Как передает Bloomberg, президент США Дональд Трамп начал свой второй срок с активного давления на Конгресс, стремясь заручиться поддержкой республиканцев для реформ. Он уже провел серию встреч с законодателями в попытке получить одобрение для налоговых и иммиграционных инициатив, а также для утверждения своих кандидатов в кабинет министров.

Первой крупной проверкой станет его попытка объединить налоговые сокращения с усилением контроля на границе в одном законопроекте. Трамп надеется провести его через процедуру согласования, требующую простого большинства. Однако лидер республиканцев в Сенате Джон Тюн настаивает на первоначальном принятии закона по безопасности границ, прежде чем переходить к более комплексным налоговым реформам.

На фоне этого Трамп угрожал санкциями Колумбии после отказа принять депортированных мигрантов, но снял угрозу, когда страна согласилась на его условия. Это стало сигналом как для внутренней, так и для внешней аудитории о его решимости.

МИД Колумбии позднее объявил о снятии напряженности в отношениях с США после запрета на посадку самолетов с депортированными колумбийцами.

Также на этой неделе Трамп столкнется с трудностями утверждения своих кандидатов в Сенате. Среди них Роберт Кеннеди – младший и Тулси Габбард, чьи кандидатуры вызывают споры. Ранее три республиканца уже голосовали против кандидатуры Пита Хегсета на пост министра обороны, что вынудило вице-президента Джей Ди Вэнса вмешаться, чтобы принять решение, отмечает агентство.

Несмотря на это, Трамп уверен в своей стратегии, заявляя, что «победа – это все, что имеет значение».

Как писала газета ВЗГЛЯД, первые указы президента США Дональда Трампа привели к хаосу и частичной парализации работы министерств и ведомств, особенно в сферах здравоохранения и социальных вопросов.